ДМИТР МИРОШКИНИЧ
ДМИТР МИРОШКИНИЧ - новгородский посадник.
Из семьи Мирошкиничей. В 1207 году, во время войны с рязанскими князьями, оставлен при себе владимирским князем Всеволодом Юрьевичем Большое Гнездо, отпустившим новгородскую дружину. Смертельно ранен в октябре того же года в сражении под Пронском. Обвинён вместе с семейством в незаконных денежных поборах возвратившимися домой новгородцами, созвавшими вече. Во время последовавшего за вечем восстания усадьбу Дмитра Мирошкинича сожгли, земельные владения распродали, а разграбленное имущество разделили «по зубу» между восставшими. Возможно, что причиной расправы с семьёй Дмитра Мирошкинича явилась попытка Мирошкиничей наследственно закрепить за собой новгородское посадничество. Когда тело Дмитра Мирошкинича было привезено в Новгород, новгородцы намеревались казнить его посмертно, сбросив останки в Волхов, чему воспрепятствовал архиепископ Митрофан, настоявший на почётном погребении Дмитра Мирошкинича в Георгиевском соборе Юрьева монастыря рядом с могилой его отца - Мирошки Несдинича. Изъятые из усадьбы Дмитра Мирошкинича «доски» (содержали списки должников и исчисление их долгов) были переданы восставшими князю Святославу Всеволодовичу, а дети и племянники Дмитра Мирошкинича отосланы к Всеволоду Юрьевичу.
Погребение Дмитра Мирошкинича было вскрыто и исследовано М.К. Каргером (обнаружены куски шёлковой ткани, 28 жемчужин, рубин, обломки нательного креста из яшмы и металлич. бляшки, кожаная обувь, остатки ножен); усадьба изучена В.Л. Яниным в ходе раскопок в Неревском конце Новгорода, когда выяснилось, что территория городских владений Дмитра Мирошкинича после 1207 года отошла в собственность административных органов Новгорода, в том числе архиепископского управления.
Источники:
Полное собрание русских летописей. М., 2000. Т. 3.