ПУЛО

ПУЛО - самая мелкая русская монета.

Че­ка­ни­лась с конца XIV века в Мо­с­ков­ском (в Мо­ск­ве, Ко­лом­не, Дмит­ро­ве , Мо­жай­ске, Пе­ре­яс­лав­ле, Ма­ло­яро­слав­це ), Ни­же­го­род­ском (в Ниж­нем Нов­го­ро­де, Го­род­це, Суз­да­ле) и осо­бен­но в Твер­ском (в Тве­ри, Го­ро­де­не, Ка­ши­не, Ми­ку­ли­не) великих кня­же­ст­вах из ме­ди; мас­са около 1-2,5 г.

На пуло по­ме­ща­лись изо­бра­же­ния всад­ни­ков, вои­нов, зве­рей, птиц, на­зва­ния го­ро­дов или име­на кня­зей, вы­пус­кав­ших пуло. С вхо­ж­де­ни­ем в со­став Русского государства Нов­го­род­ской (1478 год) и Псков­ской (1510 год) рес­пуб­лик, Твер­ско­го великого княжества (1485 год) пуло мас­сой около 0,2-0,45 г вы­пус­ка­лись в их бывших сто­ли­цах и в Мо­ск­ве; на­бор изоб­ра­же­ний на пуло стал со­кра­щать­ся. В начале XVI века нов­го­род­ская день­га= 120пуло, по­сле де­неж­ной ре­фор­мы 1535 ко­пей­ка=60пуло, к конце XVI века - до 120 пуло.

В об­ра­ще­нии до конца XVI века; упо­ми­на­ет­ся в до­ку­мен­тах XVI - начала XVII веков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)