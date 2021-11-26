СВЯТОПОЛК ИЗЯСЛАВИЧ

Жизнь и деятельность

В 1069–71 гг. княжил в Полоцке, откуда был изгнан князем Всеславом Брячиславичем. В 1078 г. стал князем в Новгороде, откуда примерно через десять лет перешёл на престол в Турове. После смерти великого князя Всеволода Ярославича в 1093 г. его сын Владимир Мономах согласился на передачу киевского престола старшему в роде Святополку Изяславовичу, который приходился ему двоюродным братом. В этом же году они вместе пошли в поход на половцев, но потерпели поражение. В 1094 г. Святополк женился на дочери хана Тугоркана, что не помешало ему продолжить борьбу против половцев, на стороне последних выступил Олег Святославович, занявший Чернигов. 19 июня 1096 г. удалось разбить половцев на р. Трубеж. Но половцам удалось дважды сжечь и разграбить предместья Киева. В октябре 1097 г. в Любече русским князьям удалось организовать общерусский съезд, за Святополком были закреплены Киев, Туров и ряд земель, что с одной стороны укрепляло его положение, с другой стороны ограничивало власть великого киевского земля над уделами других князей. Несмотря на достигнутые договоренности, Святополк не помешал Давиду Игоревичу ослепить теребовльского князя Василько Ростиславича. В результате против него выступили Владимир Мономах, Давид Святославич и Олег Святославич, собравшиеся в Городце (весна 1098 г.) и потребовавшие от киевского князя наказать виновного. Святополк Изяславович отказался, и князья отправились в военный поход на Киев. От свержения с престола его спасло посредничество матери Владимира Мономаха и митрополита, Святополк присоединился к другим князьям. На Витичевском (Уветичи) съезде в 1100 г. состоялся суд над Давидом Игоревичем . После этого междоусобицы в пределах русских земель прекратились, и князья смогли переключиться на борьбу с внешней угрозой, исходившей от половцев. Святополк Святославович вместе с Владимиром Мономахом участвовал в военных походах против половцев, (1101, 1103, 1110, 1111), которые позволили нанести серьезный удар по силам кочевников.

Святослав Изяславович 11 июля 1108 г. на месте некрополя заложил каменную церковь святого архангела Михаила (своего небесного покровителя). В 1113 г. Святополк скончался в Вышгороде, но тело князя перевезли в Киев и похоронили в построенной на его средства церкви. После этого здесь начинается монашеская жизнь. Примечательно, что смерть Святополка спровоцировала крупное восстание в Киеве, вызванное налоговым гнетом и злоупотреблениями.