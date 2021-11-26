МСТИСЛАВ РОМАНОВИЧ СТАРЫЙ

МСТИСЛАВ РОМАНОВИЧ СТАРЫЙ - князь смо­лен­ский (1197-1212 годы), ки­ев­ский (1212-1223 годы).

Из ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей . Сын Ро­ма­на Рос­ти­сла­ви­ча, отец Рос­ти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча (? - около 1240 год) и, ве­ро­ят­но, Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­из­вест­ны). Впер­вые упо­ми­на­ет­ся без име­ни в 1167 году, ко­гда вме­сте с от­цом и стар­шим бра­том Яро­пол­ком Ро­ма­но­ви­чем встре­чал сво­его де­да - ки­ев­ско­го князя Рос­ти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча близ Смо­лен­ска. В 1176 году уча­ст­во­вал в не­удач­ном по­хо­де про­тив по­лов­цев вме­сте с дядь­я­ми - Рю­ри­ком Рос­ти­сла­ви­чем и Да­ви­дом Рос­ти­сла­ви­чем, а так­же бра­том Яро­пол­ком. В 1179 году кня­жил в Пско­ве. В 1180 году на­прав­лен от­цом к по­лоц­ко­му князю Все­сла­ву Бря­чи­сла­ви­чу для по­мо­щи в от­ра­же­нии го­то­вив­ше­го­ся на­па­де­ния со сто­ро­ны нов­го­род­ско­го князя Мсти­сла­ва Рос­ти­сла­ви­ча.

Ле­том 1184 года и в феврале - мар­те 1185 уча­ст­во­вал в по­бе­до­нос­ных для русских пол­ков по­ло­вец­ких по­хо­дах, ор­га­ни­зо­ван­ных ки­ев­ским кнзем Свя­то­сла­вом Все­во­ло­до­ви­чем и бел­го­род­ским кнзем Рю­ри­ком Рос­ти­сла­ви­чем. 15.10.1195 года вы­дал стар­шую дочь за­муж за сы­на вла­ди­мир­ско­го князя Все­во­ло­да Юрь­е­ви­ча Боль­шое Гнез­до - Кон­стан­ти­на Все­во­ло­до­ви­ча. В начале 1196 года воз­гла­вил вой­ска (совместно с князем Рос­ти­сла­вом Вла­ди­ми­ро­ви­чем и ря­зан­ским кня­жи­чем Гле­бом Вла­ди­ми­ро­ви­чем), на­прав­лен­ные смо­лен­ским князем Да­ви­дом Рос­ти­сла­ви­чем про­тив ра­зо­ряв­ших тер­ри­то­рию Смо­лен­ско­го кн-ва чер­ни­гов­ских войск под командой князя Оле­га Свя­то­сла­ви­ча и от­ря­дов его со­юз­ни­ков - друц­ко­го князя Бо­ри­са и воз­глав­ляв­ше­го силы по­ло­чан князя Ва­силь­ко Во­ло­да­ре­ви­ча. 12.03.1196 года смо­лен­ские си­лы по­тер­пе­ли по­ра­же­ние, Мстислав был за­хва­чен в плен друц­ким кня­зем, а за­тем пе­ре­дан Оле­гу Свя­то­сла­ви­чу, дос­та­вив­ше­му Мстислав в Чер­ни­гов. От­пу­щен из пле­на в конце 1196 по­сле за­клю­че­ния ми­ра ме­ж­ду чер­ни­гов­ским кнзем Яро­сла­вом Все­во­ло­до­ви­чем и Все­во­ло­дом Боль­шое Гнез­до .

За­нял смо­лен­ский стол по­сле смер­ти дя­ди Да­ви­да Рос­ти­сла­ви­ча (23.4.1197 год), за­ве­щав­ше­го ему Смо­ленск. В 1206 году при­ни­мал уча­стие в по­хо­де на Га­лич, ор­га­ни­зо­ван­ном ки­ев­ским князем Рю­ри­ком Рос­ти­сла­ви­чем, в 1207 году по­мог ему вер­нуть ут­ра­чен­ный ле­том 1206 года ки­ев­ский стол; в 1206-1207 годах вла­дел Бел­го­ро­дом. В 1207 году по­сле про­дол­жительной оса­ды вой­ска­ми став­ше­го ки­ев­ским кня­зем Все­во­ло­да Свя­то­сла­ви­ча Черм­но­го за­про­сил ми­ра, ос­та­вил Бел­го­род и уе­хал в Смо­ленск. В 1212 году воз­гла­вил (совместно с нов­город­ским князем Мсти­сла­вом Мсти­сла­ви­чем Удат­ным и луц­ким князем Ин­гва­рем Яро­сла­ви­чем) по­ход на Ки­ев про­тив князя Все­во­ло­да Свя­то­сла­ви­ча, ко­то­рый в ре­зуль­та­те ушёл из Кие­ва, а за­тем оса­дил Чер­ни­гов. По со­гла­со­ва­нию с уча­ст­ни­ка­ми коа­ли­ции осе­нью 1212 года Мстислав за­нял ки­ев­ский стол.

В сво­ей по­ли­ти­ке опи­рал­ся главным образом на бли­жай­ших род­ст­вен­ни­ков - кня­зей Рос­ти­сла­ви­чей. В 1218-1221 годы кон­тро­ли­ро­вал Нов­го­род , где кня­жи­ли его сы­но­вья Свя­то­слав Мсти­сла­вич (1218-1219 годы) и Все­во­лод Мсти­сла­вич (1219-1221 годы). В 1221 году уча­ст­во­вал в по­хо­де на Га­лич, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го там во­кня­жил­ся Мсти­слав Удат­ный (по дан­ным «Ис­то­рии Рос­сий­ской» В.Н. Та­ти­ще­ва, Мстислав был ра­нен во вре­мя оса­ды Га­ли­ча). По ре­ше­нию кня­же­ско­го съез­да, со­сто­яв­ше­го­ся в Кие­ве в 1223 году (ве­ро­ят­но, в на­ча­ле мар­та), Мстислав стал од­ним из ру­ко­во­ди­те­лей русского вой­ска, вы­сту­пив­ше­го про­тив мон­го­ло-та­тар к реке Кал­ка.

В хо­де Калк­ской бит­вы 1223 (28 мая) вме­сте со сво­им зя­тем князем Ан­д­ре­ем и князем дуб­ро­виц­ким Алек­сан­дром ос­тал­ся в ук­ре­п­лён­ном ла­ге­ре, где в те­че­ние 3 дней удер­жи­вал обо­ро­ну. Од­на­ко 31 мая, под­дав­шись на уве­ре­ния вое­во­ды брод­ни­ков Пло­ски­ни, обе­щав­ше­го, что в слу­чае сда­чи все кня­зья и дру­жи­на бу­дут от­пу­ще­ны на Русь, кня­зья вы­шли из ла­ге­ря. В ре­зуль­та­те все их вой­ска бы­ли пе­ре­би­ты, а Мстислав, кня­зья Ан­д­рей и Алек­сандр раз­дав­ле­ны дос­ка­ми по­мос­та, на ко­то­ром пи­ро­ва­ли по­бе­ди­те­ли.