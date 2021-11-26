МСТИСЛАВ РОМАНОВИЧ СТАРЫЙ
МСТИСЛАВ РОМАНОВИЧ СТАРЫЙ - князь смоленский (1197-1212 годы), киевский (1212-1223 годы).
Из династии Рюриковичей. Сын Романа Ростиславича, отец Ростислава Мстиславича (? - около 1240 год) и, вероятно, Изяслава Мстиславича (годы рождения и смерти неизвестны). Впервые упоминается без имени в 1167 году, когда вместе с отцом и старшим братом Ярополком Романовичем встречал своего деда - киевского князя Ростислава Мстиславича близ Смоленска. В 1176 году участвовал в неудачном походе против половцев вместе с дядьями - Рюриком Ростиславичем и Давидом Ростиславичем, а также братом Ярополком. В 1179 году княжил в Пскове. В 1180 году направлен отцом к полоцкому князю Всеславу Брячиславичу для помощи в отражении готовившегося нападения со стороны новгородского князя Мстислава Ростиславича.
Летом 1184 года и в феврале - марте 1185 участвовал в победоносных для русских полков половецких походах, организованных киевским кнзем Святославом Всеволодовичем и белгородским кнзем Рюриком Ростиславичем. 15.10.1195 года выдал старшую дочь замуж за сына владимирского князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо - Константина Всеволодовича. В начале 1196 года возглавил войска (совместно с князем Ростиславом Владимировичем и рязанским княжичем Глебом Владимировичем), направленные смоленским князем Давидом Ростиславичем против разорявших территорию Смоленского кн-ва черниговских войск под командой князя Олега Святославича и отрядов его союзников - друцкого князя Бориса и возглавлявшего силы полочан князя Василько Володаревича. 12.03.1196 года смоленские силы потерпели поражение, Мстислав был захвачен в плен друцким князем, а затем передан Олегу Святославичу, доставившему Мстислав в Чернигов. Отпущен из плена в конце 1196 после заключения мира между черниговским кнзем Ярославом Всеволодовичем и Всеволодом Большое Гнездо.
Занял смоленский стол после смерти дяди Давида Ростиславича (23.4.1197 год), завещавшего ему Смоленск. В 1206 году принимал участие в походе на Галич, организованном киевским князем Рюриком Ростиславичем, в 1207 году помог ему вернуть утраченный летом 1206 года киевский стол; в 1206-1207 годах владел Белгородом. В 1207 году после продолжительной осады войсками ставшего киевским князем Всеволода Святославича Чермного запросил мира, оставил Белгород и уехал в Смоленск. В 1212 году возглавил (совместно с новгородским князем Мстиславом Мстиславичем Удатным и луцким князем Ингварем Ярославичем) поход на Киев против князя Всеволода Святославича, который в результате ушёл из Киева, а затем осадил Чернигов. По согласованию с участниками коалиции осенью 1212 года Мстислав занял киевский стол.
В своей политике опирался главным образом на ближайших родственников - князей Ростиславичей. В 1218-1221 годы контролировал Новгород, где княжили его сыновья Святослав Мстиславич (1218-1219 годы) и Всеволод Мстиславич (1219-1221 годы). В 1221 году участвовал в походе на Галич, в результате которого там вокняжился Мстислав Удатный (по данным «Истории Российской» В.Н. Татищева, Мстислав был ранен во время осады Галича). По решению княжеского съезда, состоявшегося в Киеве в 1223 году (вероятно, в начале марта), Мстислав стал одним из руководителей русского войска, выступившего против монголо-татар к реке Калка.
В ходе Калкской битвы 1223 (28 мая) вместе со своим зятем князем Андреем и князем дубровицким Александром остался в укреплённом лагере, где в течение 3 дней удерживал оборону. Однако 31 мая, поддавшись на уверения воеводы бродников Плоскини, обещавшего, что в случае сдачи все князья и дружина будут отпущены на Русь, князья вышли из лагеря. В результате все их войска были перебиты, а Мстислав, князья Андрей и Александр раздавлены досками помоста, на котором пировали победители.