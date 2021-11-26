ГОРОДЕНСКОЕ КНЯЖЕСТВО

ГОРОДЕНСКОЕ КНЯЖЕСТВО - государственное об­ра­зо­ва­ние в вер­ховь­ях реки Не­ман.

Столица - Городно (Городен; ныне - Гродно, Белоруссия). Городенское княжество было создано киевским князем Владимиром Всеволодовичем Мономахом, вероятно, около 1117 года для наступления на турово-берестейские владения его племянника Ярослава Святополчича и в целях военно-политической стабилизации на границе Древнерусского государства с Литвой. В состав Городенского княжества, вероятнее всего, входили Волковыск и Новогородок (ныне Новогрудок), где, возможно, существовали княжеские столы.

До масштабных раскопок, проведённых в Гродно в 1930-1950-е годы и показавших, несомненно, столичный характер поселения, в историографии было выдвинуто две версии о местонахождении Городно. Н. М. Карамзин, С. М. Соловьёв и др. отождествляли его с местечком Давид-Городок Минской губернии (ныне город Столинского района Брестской области); Н. П. Барсов, А. М. Андрияшев, М. С. Грушевский и др. считали, что Городно находился близ современного села Городная Столинского района Брестской области (там не обнаружено ар­хео­ло­гических ма­те­риа­лов XII века). Недавно было выдвинуто ещё одно предположение (А. Г. Плахонин) о нахождении Городно на месте го­ро­ди­ща у современного села Городец Владимирецкого района Ровенской области.

Согласно укрепившемуся в науке недоразумению (восходит к В. Н. Татищеву), первый городенский князь Всеволодко (? - 1141/1142 годы) - сын князя Давида Игоревича. По выдвинутой недавно гипотезе, Всеволодко происходил из туровских Рю­ри­ко­ви­чей , являлся внуком владимиро-волынского князя Ярополка Изяславича и сыном берестейского князя Ярослава Ярополчича (? - 1102 годы). В начале 1117 года Всеволодко женился на дочери Владимира Мономаха - Агафье Владимировне, участвовал в организованных киевским князем Мстиславом Владимировичем походах на Полоцкое княжество (1127 год) и Литву (1131 год). В борьбе за Киев середины - 2-й половины XII века сыновья Всеволодко - Борис, Глеб и Мстислав - выступали на стороне Изяслава Мстиславича, а затем его брата Ростислава Мстиславича и сына Мстислава Изяславича. В противостоянии Рюрика Ростиславича, Давида Ростиславича и Мстислава Ростиславича с владимирским князем Андреем Юрьевичем Боголюбским летом - осенью 1173 года городенские князья входили в коалицию, собранную владимирским князем. В 1184 году Мстислав Всеволодович участвовал в походе на половцев, предпринятом киевским князем Святославом Всеволодовичем. После этого потомки Всеволодко перестают фигурировать в летописях, однако к ним, возможно, принадлежал упомянутый в Галицко-Волынской летописи в 1250-е годы волковысский князь Глеб, тесть князя Романа Даниловича - сына галицкого князя Даниила Романовича. Не позднее начала 1250-х годов Городенское княжество перешло под власть литовских князей.

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