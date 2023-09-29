Пско́вская земля́

Пско́вская земля́ — историческая область на северо-­западе России, располагалась в западной части современной Псковской области, частично — на территории современного Сланцевского района Ленинградской области.

П. з. занимала долину р. Великая, побережье Псковского озера, восточный берег Чудского озера и правобережье верхнего течения р. Нарва до устья р. Плюсса. Бежаницкая, Судомская, и Лужская возвышенности определяли естественные границы П. з. в восточной части, Алуксненско-Хааньяская возвышенность — на западе. Климат западной части современной Псковской области является умеренно-­континентальным и более теплым, чем в восточной, поскольку возвышенности на восточной границе прикрывают долину бассейна р. Великая от влияния холодных северо-восточных атмо­сферных масс. На севере и з ападе Алуксненско-­Хааньяская возвышенность и Псковско-­Чудское озеро смягчают влияние Балтийского моря на климат региона.

Формирование политических границ П. з. в целом завершилось уже к середине XIII в., после Русско-ливонской вой­ны 1240–1242. В дальнейшем границы изменялись незначительно. Около 1535 в состав П. з. вошло Себежское Поозерье. В период независимости 1137–1510 П. з. граничила с землями Ливонской конфедерации, Новгорода и Великого княжества Литовского . В это время в П. з. наименьшей административной единицей являлся погост , он же был церковным приходом. Погосты образовывали волости и «засады» — части волостей. В источниках упоминаются Березская (затем Гдовская), Вороночская, Красногородская, Изборская и другие волости. Центрами волостей обычно являлись пригороды. В некоторых случаях из состава волости для устройства нового пригорода выделялась часть — обруб.

После вхождения в Московское государство в 1510 П. з. делилась на уез­ды, унаследовавшие границы прежних волостей (Псковский, Гдовский, Дубковский, Велейский, Володимерецкий, Вороначский, Вревский, Выборский, Вышгородский, Изборский, Кобыльский, Красногородский, Островский, Опочецкий, после 1535 — Себежский), а уезды — на губы, четверти, утретки и волостки . Центры административных единиц сохранили название погостов. Псковский уезд дополнительно подразделялся на семь «засад» (Бельская, Деманицкая, Завелицкая, Заклинская, Мелётовская, Прудская, Рожницкая).

Площадь П. з. в период независимости — около 22 000 кв. км, на ее территории зафиксированы 149 губ/погостов, 2 четверти, 2 утретка и 1 волостка, объединявшие не менее 13 000 поселений. Население: русские (носители архаичных псковских говоров), эсты («чудь»), латгалы (с XIII–XV вв.) и сето (с XVI в.).

Лит .: Харлашов Б. Н. Некоторые итоги изучения административно-­территориального деления Псковской земли // Археология и история Пскова и Псковской земли. Псков, 2001. С. 106–115. ; Салмин С. А., Салмина Е. В . «...Отложить поход до зимы»: влияние природных факторов на военные действия XIV–XV вв. на псковских границах // Stratum plus. СПб.–Одесса–Киев–Бухарест, 2021. № 5. С. 85–98. С. А. Салмин.