ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
ОЛЕГ ИВАНОВИЧ - великий князь рязанский (1350-1371, 1372-1380, 1381-1402).
Из династии рязанских Рюриковичей, отец Фёдора Ольговича. Впервые упоминается в 1353 году, когда рязанские войска захватили у Московского княжества Лопасну. В 1365 году совместно с пронским князем Владимиром Ярославичем и козельским князем Титом Мстиславичем разбил у Шишевского леса ордынского мурзу Тагая, сжёгшего до этого Переяславль-Рязанский, отнял у него всю добычу и полон. По всей видимости, в конце 1360-х - начале 1370-х годов захватил некоторые пограничные ордынские владения. Проводил политику, направленную на усиление своей власти, но не сумел подчинить Пронское княжество (бывший удел в составе Рязанского княжества), правители которого в 1370-1420-е годы также титуловались великими князьями. В 1370 году направил рязанское войско великому князю владимирскому и московскому князю Дмитрию Ивановичу (Донскому) для помощи в отражении второго из Ольгерда походов на Москву. В ходе неожиданного кратковременного обострения отношений с великим князем Дмитрием Ивановичем проиграл 14 декабря 1371 года сражение при Скорнищеве (ныне район Канищево в черте города Рязань) московским войскам под командованием Д.М. Боброка-Волынского, бежал и уступил рязанский стол князю Владимиру Ярославичу. Однако уже в начале 1372 года вернул себе Переяславль-Рязанский и примирился с великим князем Дмитрием Ивановичем. В 1370-х годах Олег Иванович сохранял нейтралитет в борьбе великого князя владимирского Дмитрия Ивановича и великого князя тверского Михаила Александровича, признавался третейским судьёй по спорным вопросам между ними в московско-тверском договоре 1375 года. В 1370-1380-е годы, по всей видимости, установил дружественные отношения с Гедиминовичами, правившими в княжествах, пограничных с Рязанским великим княжеством. Летом 1373 года территорию Рязанского великого княжества разорили войска Мамая. В 1378 году Олег Иванович, вероятно, известил Дмитрия Ивановича о движении ордынских войск мурзы Бегича, чем способствовал победе войск русских князей в августовском сражении на реке Вожа. Местью за помощь Олега Ивановича великому князю владимирскому стал разгром территории Рязанского великого княжества отрядами Мамая осенью того же года, раненый рязанский князь бежал из столицы, Переяславль-Рязанский был захвачен и сожжён.
В 1380 году Олег Иванович был вынужден решать сложную дипломатическую задачу: с одной стороны, не подвергнуть своё княжество новому удару со стороны Мамаевой Орды, с другой - не оказаться в прямом противостоянии с великим князем владимирским. В результате Олег Иванович вступил в союзнические отношения с князем литовским Ягайло и Мамаем (на помощь последнему был направлен отряд рязанцев), к которым ездил его посол боярин Епифан Кореев. Одновременно Олег Иванович поставил в известность великого князя Дмитрия Ивановича о движении ордынцев. В Куликовской битве 1380 года Олег Иванович и рязанцы участия не принимали. В то же время рязанцы нападали на отдельные отряды ратников, возвращавшихся с Куликова поля, захватывая некоторых из них в плен и отбирая богатые трофеи. Перед угрозой похода на Переяславль-Рязанский московских войск Олег Иванович бежал из столицы, а рязанские бояре приняли московских наместников, направленных князем Дмитрием Ивановичем. 2 августа 1381 года между Олегом Ивановичем и Дмитрием Ивановичем был заключён договор, по которому великий князь рязанский признавал себя «братом молодшим» великого князя владимирского, уступил ему Талицу, Выползов и Такасов, лишился права на самостоятельную внешнюю политику, обязался поддерживать его действия в отношении Великого княжества Литовского (ВКЛ), Орды и русских княжеств. Нормы этого явно неравноправного по отношению к Олегу Ивановичу договора действовали недолго, так как уже в 1382 году Олег Иванович нарушил его, показав хану Тохтамышу во время Тохтамыша набега 1382 года броды на Оке. Тем не менее на обратном пути от Москвы Тохтамыш разорил и земли Рязанского великого княжества, а осенью 1382 года разорительный поход на рязанские земли совершили московские войска. В 1385 году конфликт между Олегом Ивановичем и Дмитрием Ивановичем вспыхнул вновь: 25 марта великий князь рязанский захватил Коломну (до начала XIV века владение рязанских князей), посланное против него московское войско во главе с серпуховско-боровским князем Владимиром Андреевичем успеха не добилось. В ноябре того же года в качестве посредника в Переяславль-Рязанский прибыл Сергий Радонежский, сумевший склонить Олега Ивановича к миру, который был заключён в декабре 1385 года и скреплён в 1387 году браком сына Олега Ивановича - Фёдора Ольговича на дочери Дмитрия Ивановича - Софье Дмитриевне.
«Вечный мир» с Дмитрием Ивановичем позволил Олегу Ивановичу начиная со 2-й половины 1380-х годов проводить более активную внешнюю политику в отношении Орды и ВКЛ. В 1387 году в Переяславль-Рязанский бежал из Орды сын Олега Ивановича, Родослав Ольгович, по всей видимости, содержавшийся там на положении аманата. Согласно рязанским известиям Никоновской летописи, ордынцы нападали на рязанские земли в 1387, 1388, 1390, 1391 (дважды), 1400 и 1401 годах. В 1400 году войска Олега Ивановича нанесли им сокрушительное поражение на юге Рязанского великого княжества.
В 1393 году Олег Иванович поручился за своего зятя, князя Дмитрия-Корибута Ольгердовича в его верности литовскому князю Ягайло. Обострение отношений Олега Ивановича с ВКЛ было связано с захватом великим князем литовским Витовтом Смоленска (1395) - родового владения другого зятя Олега Ивановича, князя Юрия Святославича. Вероятно, в 1395 году (некоторые источники относят это событие к 1393 году) войска Олега Ивановича осаждали Любутск, в ответ на что зимой 1395/1396 годов литовские войска совершили поход на Рязанское великое княжество. Летом 1396 года Олег Иванович вновь осадил Любутск, но великий князь московский Василий I Дмитриевич принудил его снять осаду. Осенью того же года великий князь литовский Витовт опустошил территорию Рязанского великого княжества, заставив Олега Ивановича на время бежать из Переяславля-Рязанского. В августе 1401 года Олег Иванович помог князю Юрию Святославичу отвоевать у Витовта Смоленск. В 1402 году сын Олега Ивановича, Родослав Ольгович, совершил неудачный поход на Брянск, был разбит литовцами у Любутска и попал в плен (провёл в заключении 3 года, в 1405 году отпущен великим князем литовским Витовтом).
Перед смертью Олег Иванович принял монашество с именем Иоаким, а затем был пострижен в схиму с именем Иона. Похоронен в основанном им Солотчинском Рождество-Богородицком монастыре.
В 2007 году в Рязани установлен памятник Олегу Ивановичу (скульптор З.К. Церетели).