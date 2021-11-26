ГОРОДЕЦКОЕ КНЯЖЕСТВО

ГОРОДЕЦКОЕ КНЯЖЕСТВО, государственное образование в Среднем Поволжье во 2-й половине XIII - XV веков.

Столица - город Го­ро­дец . Выделено по завещанию Александра Ярославича Невского между 1263 и 1274 годами его 3-му сыну - Андрею Александровичу. Включало земли по берегам нижнего течения реки Унжа и части течения реки Волга до впадения в неё реки Ока, на юге охватывая территории по берегам нижнего течения реки Ока; на востоке и юге граничило с Золотой Ордой, на северо-западе - с Галицким, на западе - с Костромским, Стародубским, Суздальским, Ярославским княжествами, а на юго-западе - с Владимирским великим княжеством и Муромским княжеством. В состав Городецкого княжества входили Нижний Новгород и Юрьевец-Повольский.

Выгодное положение городов, находившихся на важных торговых путях, позволило Городецкому княжеству во 2-й половине XIII века играть одну из ключевых ролей в жизни Северо-Восточной Руси. В 1270-е годы Городецкое княжество находилось в русле политики великого князя вла­ди­мир­ско­го Дмит­рия Алек­сан­д­ро­ви­ча . Обретение необходимых политических связей при ханском дворе позволило Андрею Александровичу в 1280-х - начале 1290-х годов вести успешную борьбу за расширение собственных прав и владений. В 1304 году Андрей Александрович был похоронен в Городце, а не рядом с отцом во Владимире, что свидетельствует о вотчинном характере Городецкого княжества, которое унаследовал Михаил Андреевич (1304 - около 1311 годов), получивший на него в 1305 году ярлык в Орде. Смерть Андрея Александровича вызвала в княжестве ряд восстаний. Гнев восставших обратился на ближайшее окружение покойного: часть великокняжеских бояр по решению веча была казнена в Костроме и Нижнем Новгороде. Однако вернувшийся из Ор­ды Михаил сумел подавить восстание. Пытаясь укрепить свою власть, он в 1307 женился на знатной монголке. В правление князя Михаила Андреевича значение Городца начало падать, роль княжеского центра постепенно переходит к Нижнему Новгороду. После смерти Михаила Андреевича ярлык на выморочное Городецкое княжество сумел получить московский князь Юрий Данилович, и в 1311-1320 годах в Нижнем Новгороде княжил его родной брат Борис Данилович, после смерти которого Городецкое княжество вернулось в состав Владимирского великого княжества. В 1328 году Городецкое княжество, как часть Владимирского великого княжества, вместе с другими поволжскими землями было передано ханом Узбеком великому князю владимирскому Александру Васильевичу (умер в 1331 году). Таким образом, был создан первый прецедент для перехода Городецкого княжества в состав Суздальского княжества. После смерти великого князя Александра Васильевича Городецкое княжество было подчинено великому князю владимирскому - Ивану I Даниловичу Калите, который в конце 1330-х годов посадил в Нижнем Новгороде своего сына Семёна Ивановича Гордого. В 1341 году хан Узбек поддержал притязания на часть Владимирского великого княжества суздальского князя Константина Васильевича (умер в 1355 году), младшего брата великого князя владимирского Александра Васильевича. Городецкое княжество, несмотря на протесты местных бояр и московского великого князя, вошло в состав Суздальского княжества.

В 1355 году владения Константина Васильевича были поделены на уделы между четырьмя его сыновьями. Городецкое княжество было передано в руки 3-го сына умершего князя - Бориса Константиновича, при котором оно пережило свой последний расцвет. Согласно сохранившимся источникам, во 2-й половине XIV века к Городецкому княжеству относились следующие волости: Белогородье, Юрьевец, Корякова слобода, Чернякова, Пороздна, Соль на Городце (возможно, позднейшая Балахна), а также безымянные станы вдоль Волги выше и ниже самого Городца. В правление Бориса Константиновича увеличилось военное и политическое значение Городецкого княжества в системе обороны русских земель на востоке. Во 2-й половине 1370-х годов войска Городецкого княжества принимали участие в походах против Волжско-Камской Булгарии, морд­вы и татар. В 1388 году хан Тохтамыш передал ярлык на Городецкое княжество племяннику Бориса Константиновича - Василию Дмитриевичу Кирдяпе (умер в 1403 году). После смерти последняя часть волостей Городецкого княжества по воле великого князя московского Василия I Дмитриевича оказалась в руках серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго, который в завещании предполагал разделить его на две части между своими младшими сыновьями - Семёном и Ярославом; другая часть Городецкого княжества была отдана младшему сыну князя Бориса Константиновича – князю Ивану Борисовичу Тугому Луку. Городецкое княжество было сильно разорено в ходе Едигея набега 1408 года, после чего Городец в течение нескольких веков оставался селом. Вопреки воле великого князя московского, Едигей передал права на Городецкое княжество великому князю нижегородскому Даниилу Борисовичу, владевшему им до 1415 года. В январе 1415 года Городецкое княжество было возвращено под власть великого князя московского и до июля 1417 года, по-видимому, входило в состав владений князя Ивана Васильевича (старшего сына великого князя Василия I Дмитриевича).

В 1445-1446 годах по решению хана Улуг-Мухаммеда было восстановлено Нижегородско-Суздальское княжество, включившее и земли Городецкого княжества. Оно подчинялось князьям Василию и Фёдору Юрьевичам, внукам князя Василия Кирдяпы. В начале 1446 года это княжение было ликвидировано после прихода к власти в Москве великого князя Дмитрия Юрьевича Шемяки. Вернувшийся в 1447 году на престол великий князь Василий II Васильевич Тёмный лишь в 1449 году пожаловал ограниченные права на Городецкое княжество и ряд земель вблизи Суздаля князю Ивану Васильевичу Горбатому (внучатому племяннику Василия Кирдяпы), который при этом не имел прав свободных сношений с Ордой и возможности без разрешения великого князя московского заключать самостоятельные договоры с другими русскими князьями. После его смерти (не ранее 1479 года) Городецкое княжество было ликвидировано и вошло в состав Русского государства, хотя иногда в конце XV - начале XVI века оно жаловалось в кормление или в качестве удела служилым татарским царевичам.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)