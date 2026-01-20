На чём Чингисхан строил свою империю Чтобы оценить личный потенциал этого человека, достаточно спросить себя: как вообще мог безграмотный степной дикарь сначала сокрушить блестящую китайскую империю Цзинь и огромный Хорезм, многократно превосходившие его монголов и по числу воинов, и по вооружению. Как сумел создать и расширить свою империю (уже при потомках) от Тихого океана до середины Восточной Европы (самая огромная по территории империя за всю историю) и превратить её в исправно работающий абсолютно передовой для своего времени административный механизм?

Чтобы оценить личный потенциал этого человека, достаточно спросить себя: как вообще мог безграмотный степной дикарь сначала сокрушить блестящую китайскую империю Цзинь и огромный Хорезм, многократно превосходившие его монголов и по числу воинов, и по вооружению. Как сумел создать и расширить свою империю (уже при потомках) от Тихого океана до середины Восточной Европы (самая огромная по территории империя за всю историю) и превратить её в исправно работающий абсолютно передовой для своего времени административный механизм? Как смог из кочевых племён, организованных по родовому принципу (когда первичным для человека была верность роду и племенному вождю, а не хану и государству) создать единый народ-воин, а затем присоединить к нему десятки народов, ряд религий и культур, что со времён Римской империи не удавалось никому? Как из презираемых соседями кочевников сумел создать самую передовую для своего времени и по сути непобедимую армию, спаянную железной дисциплиной и вооружённую передовыми технологиями (осадная техника) позволяющими степнякам один за другим брать укреплённые города?

Стопроцентных объяснений, увы, нет. За исключением одного: Темучжин, впоследствии названный Чингисханом, был действительно гениальным человеком, стоящим в одном ряду с такими выдающимися личностями, как Александр Македонский, Юлий Цезарь и Наполеон. И, пожалуй, наиболее сильным подтверждением его незаурядности является составленная с его слов "Яса" – руководящий документ империи, сочетающий в себе принципиально новую идеологию и свод законов, эту идеологию реализующих. По сути это был аналог современных Конституций, причём, соблюдение требований "Ясы" являлась обязательным для всех, включая самого хана. Как это ни парадоксально на первый взгляд звучит, но империя Чингисхана по сути являлась первой конституционной монархией.

Нельзя было воровать. Если монгол видел, как впереди едущий что-то уронил, он обчзан был догнать его и вернуть потерю, иначе – смерть.

Нельзя было "предать доверившегося". Даже если в юрту монгола приходил его враг, его надлежало накормить и отпустить с миром, а убивать уже когда-нибудь в следующий раз. Именно этим повелением "Ясы" объяснялось непрощение монголами убийства послов: русских князей после победы на Калке положили под доски и задавили потому что оставлять их в живых было нельзя – накануне они убили монгольских послов, но и просто убить было нельзя: монголы обещали не проливать их крови, если сдадутся.

Нельзя было мародёрствовать на войне, если только нет на это приказа начальника. При этом 1/5 добычи отходила хану, 1/5 – руководителю похода ("джихангиру") и 3/5 добычи шли воинам.

Нельзя воровать, особенно – скот. Укравший вола или коня обязан был возместить их 10-кратную стоимость или отдать в рабство детей. Если их не было – смерть. Даже если монгол видел, как впереди едущий монгол что-то уронил, он обязан был поднять, догнать и отдать, иначе это считалось кражей и каралось смертью.

Нельзя стирать бельё и купаться в водоёмах (ибо вода – для питья), особенно – во время грозы. Наказание - смерть. Запрещено, под страхом смертной казни, стирать бельё и купаться в проточных водоёмах или как-либо их загрязнять.

Нельзя бросать товарищей на поле боя. Бежавшего обязан убить собственный десяток, если нет – казнили всех десятерых. То же – если воин попал в плен и десяток его не выручил. Жестоко, но справедливо: один бежавший трус мог вызвать панику и разгром всего войска, поэтому убить одного, чтобы спасти многих, считалось "меньшим злом".

Помимо суровых запретов "Яса" содержала" и вещи вполне гуманные: любить друг друга, делиться пищей, оказывать помощь, защищать стариков и бедных, уважать все религии, а также ученых и мудрецов любого народа. То есть целью "Ясы" было формирование человека с новым мышлением – в соответствии со степными понятиями о добре и зле. И, как писал о монголах арабский историк Ибн Баттута: "Между ними не было ссор, драк и убийств. Друг к другу они относились дружески, а потому тяжбы между ними были редкостью. Жены их были целомудренны. Грабежи и воровство среди них неизвестны". Согласитесь, неплохо для кочевников, ещё недавно резавших друг друга за любую мелочь, а грабительские налёты и угон скота считавших доблестью. Так что "Яса" была поистине уникальным документом, и как мог неграмотный кочевник создать нечто подобное – остаётся только удивляться.

Нельзя не отметить ещё несколько моментов. Например, принцип подбора кадров . Империя Чингисхана была империей воинов, в основе её было войско. И потому ни купцы, ни чиновники (хотя и те, и другие активно использовались на административной работе) в монгольскую элиту попасть не могли – только воины. Никаких ограничений по национальному и религиозному принципу не было, попасть в окружение Чингисхана могли даже достойные враги. Известен случай, как в бою с тайчиутами один из воинов пробился к нему и тремя стрелами убил коня. Темуджин, придавленный конём, едва не погиб. После боя он велел собрать всех пленных и предложил тому, кто стрелял в него, выйти вперёд. Отважный воин вышел, держался гордо и ни в чём не каялся. Поражённый его мужеством, Темуджин принял воина в число своих соратников, дав ему новое имя – "Джебе", что по-монгольски "стрела", и тот стал одним из лучших полководцев.

Безусловным феноменом для средневековья, изобилующего религиозными войнами, было отношение к религии . Будучи сам язычником-тенгрианцем ("Тенгри", или "вечное синее небо", которому поклонялись многие кочевники степного пояса Евразии), Чингисхан разрешал в своём государстве любую религию, если только она не настраивала людей против власти. Более того, священнослужители всех религий (а также врачи) не облагались налогами и имели ряд других льгот. Чего не терпел Чингисхан – так это атеизма: человек, не верящий в некие высшие силы, считал он, не мог быть верным и земному владыке, а потому в имперскую элиту не допускался. Что интересно, в монгольском войске изрядную часть составляли христиане – так христианами было одно из крупнейших монгольских племён – кэрэиты, с союза с которыми и началось восхождение Тэмуджина – будущего Чингисхана.

Да, есть масса примеров устраиваемой монголами в захваченных городах резни, а при в восставших городах не щадили никого (казнили всех, кто ростом был ниже оси монгольской арбы, т.е кроме детей). Но надо понимать, что это была мотивированная жестокость: будучи в подавляющем меньшинстве в завоёванной стране, монголы просто обязаны были внушать покорённым ужас. Интересно, что потерь при штурмах городов Чингисхан избегал так: монголы сгоняли в "хашар" окрестных крестьян, которые не только строили им все осадные сооружения, но и первыми бросались на штурм. При этом тот, кто вступал в их войско и приносил клятву хану, становился равноправным "своим", и мог мужеством пробиться до любых высот, кроме, разве что, доступных чингизидам.

Разумеется, всё вышесказанное, не отменяет ни жестокости завоеваний Чингисхана, ни разорения, которое принесли монголы покорённым землям. Но никакой особой "азиатской жестокости" в этом не было: время было такое, и европейские рыцари по части жестокости монголам не уступали. Так Ричард Львиное Сердце в Акре без колебаний казнил сдавшихся ему под честное слово 3000 мусульман. А аббат Сито при осаде альбигоского города Безье на вопрос "как при штурме отличить правильных христиан от неправильных", не колеблясь, ответил: "Убивайте всех, Господь своих узнает".