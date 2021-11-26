МУНКЭ

Мункэ (Менгу) (1209 — 11.08.1259) — четвертый и последний хан (хаан) единой Монгольской империи , внук Чингисхана , старший сын Толуя, брат Хулагу и Хубилая . Воспитывался третьей бездетной женой хана Угэдэя (1229—1241). Наследовал владения Толуя после смерти отца в 1232. В 22 года участвовал в походе на чжурчжэньскую империю Цзинь. Позднее принял участие в походе на Русь и Вост. Европу. Отличился, разгромив половецкого хана Бачмана в 1238. После смерти Угэдэя сохранил ровные отношения с его сыном Гуюком, ставшим новым ханом (1246—1248), и Бату , сыном Джучи . После кончины Гуюка при поддержке Бату был избран ханом, что официально провозгласили на курултае в 1251. После прихода к власти провел чистки, уничтожив конкурирующие элиты из числа потомков Угэдэя и частично Джагатая (Чагатая). Продолжил завоевания в Китае и Корее. При нем в 1258 монголы под предводительством Хулагу захватили Багдад и заняли земли Багдадского халифата. В отличие от своих щедрых предшественников сократил раздачи и подарки чингисидам, боролся с коррупцией, упорядочил налогообложение, международную торговлю и почтовую службу. Были проведены переписи завоеванных территорий. Отличался веротерпимостью, активно привлекал мусульман к управлению. Умер в походе на китайскую империю Южная Сун. После его смерти Монгольская империя окончательно разделилась на отдельные улусы.

Лит. : Бичурин И. Я. История первых четырех ханов из Дома Чингисова. СПб., 1829; Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. I. Кн. 1—2. М.–Л., 1952. Т. II. М.–Л., 1960. Т. III. М.–Л., 1946; Abramowski W. Die chinesische Annalen des Munke. Ubersetzung des 3. Kapitels des Yuan-Shi // Zentralasiatische Studien des Seminars fur Sprach- und Kulturwissenschaft Zentralasiens der Universitat Bonn. Bd. 13. 1979. P. 7—71; Allsen T. Mongol Imperialism: The Policies of the Grand Qan Мunке in China, Russia and the Islamic Lands. 1251—1259. Berkeley–Los Angeles, 1987. Н. Н. Крадин.