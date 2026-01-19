Как монголам удалось завоевать Китай и Хорезм Как же удалось Чингисхану сравнительно малыми силами покорить огромный северный Китай - империю Цзинь (в южном Китае имелась своя империя – Сун), а затем и самую мощную исламскую державу своего времени, Хорезм?

По ряду оценок все вместе объединённые Чингисханом монгольские племена вряд ли могли выставить войско более 120-140 тысяч человек, в то время как его противники, Хорезм и Китай, обладали намного большим мобилизационным потенциалом ?

С одной стороны монгольской армии противостоял Хорезм, древнее государство в центральной Азии, простиравшееся от восточного берега Каспийского моря и границ Кавказа до реки Инд и Песидского залива. С другой - Китай, имевший многовековую военную традицию, отработанную систему подготовки воинов, разработанные стратегии на все случаи жизни и разнообразную самую передовую для своего времени военную технику.

Как же удалось Чингисхану сравнительно малыми силами покорить огромный северный Китай - империю Цзинь (в южном Китае имелась своя империя – Сун), а затем и самую мощную исламскую державу своего времени, Хорезм?

Да, свою роль сыграла организация монгольского войска и железная дисциплина. Монголы не налетали толпой, а применяли оптимальную для своего вооружения тактику: растаскивали и заманивали противника атаками лёгкой конницы, провоцировали на опрометчивую атаку, после чего смешавшегося противника атаковали из засады главные силы. Благо, составной монгольский лук был страшным оружием, бившим дальше и мощнее знаменитого английского лука. Так в битве при Легнице в 1241 году (монголы бились с объединённым европейским войском, в котором были поляки, немцы, ополчения из Чехии и Силезии, а также рыцарские ордена – тевтонцы, иоанниты и тамплиеры) рыцарскую конницу заманили в болото и там просто расстреляли из луков. Но побеждал Чингисхан не только этим, но и играя на политических слабостях противника.

Китай

До прихода монголов в Китай сначала вторглись с севера кочевники-кидани, захватили половину территории и учредили свою империю Ляо - "Железная"(кстати, наше название "Китай" происходит именно от киданей), после чего очень быстро были ассимилированы. Император южного Китая (Сун) был вынужден признать кочевого хала, ставшего императором Ляо, своим "отцом". Но уже в 1125 году империя Ляо рухнула под напором других монголоязычных кочевников – чжурчженей, которые в союзе с Сун разгромили империю Ляо. Лишь часть киданей под предводительством Елюя Даши ушли в 1130 году в Семиречье и восточный Туркестан, создав там страну, получившую название Западная Ляо. А чжурчжени создали на севере Китая свою империю Цзинь, периодически воевавшую с бывшими союзниками Сун.

И вот в 1211 году, обойдя знаменитую Великую китайскую стену, в страну приходит Чингисхан, первоначально - с 50 тысячами монголов. Это была великая армия для степи, но турдно представить, как она могла бы стать угрозой для огромной китайской империи. Однако уже в 1213 году монголы осадили столицу и убили императора, а в 1234 империя Цзинь была уничтожена окончательно, а последний её император погиб в бою. Почему это удалось? Да потому, что чжурчженей китайцы своими не считали и люто ненавидели. Тем более, монголов активно поддерживали кидани, а занимавшие военные м административные посты – города открывали Чингисхану ворота.

При этом Чингисхан охотно принимал к себе перебежчиков, и многие китайские генералы вместе со своими войсками переходили на его сторону. И не только они: понятно, что неграмотные монголы для административных должностей не годились – на них принимали местных китайских чиновников. В итоге империя Цзинь исчезла, с завоеванием Сун справились только потомки Чингисхана через 40 лет периодических войн. Для китайцев же как такового завоевания не было – просто одна кочевая династия императоров сменила другую – дело обычное.

Конечно же, ни степным дикарём, ни кровавым варваром Чингисхан не был. Дикарями можно было бы назвать германские племена, разграбившие Рим, уничтожая чуждую и непонятную им культуру во всех её проявлениях. Чингисхану, как говорят, некоторые его полководцы тоже предлагали после завоевания Цзинь уничтожить или изгнать всех китайцев, разрушить города и превратить землю в бескрайние пастбища – мечту кочевника. Но Чингисхан был мудр, и рассудил, что гораздо выгоднее сохранить всё как есть, но под своим руководством, чтобы финансировать свои дальнейшие завоевания.

Более того, монгольский владыка, будучи неграмотным и необразованным, но при этом несомненно гениальным вождём, активно заимствовал у Китая все нужные ему передовые достижения. После завоевания богатого железом Китая у монголов появилась вполне приличная закованная в железные латы тяжёлая конница, любое качественное оружие, самая передовая осадная техника своего времени. Во многом "китайской" была система управления и сбора налогов.

Оттуда же ямская почта с постоянно действующими станциями ("ямами" – отсюда наше "ямщик") через каждые 10 километров, где можно было отдохнуть и сменить лошадь. Таким образом гонец за день мог преодолеть до 300 километров. Кроме того, через "ямскую почту" осуществлялась оперативная связь с агентами хана на местах – информация из самых отдалённых мест империи доходила до адресата гораздо быстрее, чем мог себе позволить кто-угодно другой в XIII веке.

Хорезм

Новой целью Чингисхана стал поход на запад – на завоевание могучего государства Хорезм, в состав которого входили нынешние Туркменистан и Узбекистан, значительные части Казахстана, Афганистана, Таджикистана и Кыргызстана, части Ирана, Азербайджана и даже Сирии. Причём, воевать Чингисхан поначалу не хотел, а напротив, несколько раз направлял к хорезмшаху послов и предлагал заключить взаимовыгодный договор по совместному использованию "Великого шёлкового пути". Но шах с "неверными" договариваться не захотел, а послов и всех их сопровождающих, а также монгольских купцов казнил. В итоге, чтобы не нарушать "Ясу", Чингисхану пришлось воевать: более 100 тыс. монгольских всадников вломились в Хорезм.

Военный потенциал Хорезма в несколько раз превышал монгольский. Но "ахиллесовой пятой" страны был полный разлад хорезмийских элит: "туркменский" клан, стоявший за наследником Джелал-ад-Дином соперничал за власть с "кипчакским" кланом. В итоге единой системы обороны создать не удалось.

Монголы, во всем своем этническом и культурном многообразии, все-же были дисциплинированы и подчинены единому руководству. Сопротивлявшиеся города уничтожались – за исключением ремесленников, которых угоняли в Монголию. Осенью 1219 года монголы взяли большой город Отрар, который защищали до 80 тыс. воинов, не считая населения. Правитель Каир-хан (виновный в убийстве послов) был пойман и казнён. В феврале-марте 1220 года пала Бухара, не помог и 20-тысячный гарнизон. Затем монголы взяли Худжанд и столицу шаха Самарканд, который защищали от 40 до 100 тысяч солдат и 20 боевых слонов. В начале 1221 года армия сыновей Чингисхана Джучи, Чагатая и Угэдэя после семимесячной осады овладели упорно сопротивлявшимся Ургенчем – город сожгли, а жителей угнали в плен.

Корпус ещё одного сына Чингисхана, Тулуя, взял Герат, Нишапур и Мерв. Причём, при завоевании последнего монголы, по оценкам хронистов, перебили не менее 700 000 человек – всех горожан и спасавшихся там окрестных жителей. Далее пали Тус и Мешхед, и с весны 1221 года вся провинция Хорасан была под контролем монголов. Армия шаха Мухаммеда II перестала существовать, сам он бежал и умер, скрываясь на одном из каспийских островов в одиночестве, изгнании и бедности. Его сын – отважный воин Джелал-ад-Дин пытался снова собрать войско и продолжить сопротивление. Ему даже удалось разбить 30-тысячное монгольское войско при Парване, но разгневанный Чингисхан сам возглавил армию и окончательно разгромил хорезмийцев у реки Инд. Таким образом, в ходе войны 1219—1221 гг. государство Хорезмшахов было уничтожено.

Сам Чингисхан умер в походе на царство тангутов, не сумев довершить завоевание Китая. Это выпало сделать его потомкам. При этом "Потрясатель вселенной" завещал сделать так, чтобы могилу его никто не нашёл: то ли опасался, что она станет объектом поклонения, то ли боялся осквернения её многочисленными врагами. В результате похоронная процессия с телом хана убивала по пути всех встречных, а похоронив его, долго гарцевала на лошадях по могиле, чтобы скрыть малейшие следы. Неудивительно, что могила Чингисхана не найдена до сих пор.