ПИМЕН
ПИМЕН - митрополит всея Руси.
Сведения о жизни Пимен скудны. До 1379 года переяславльский архимандрит, возглавлявший в городе Переяславль (Залесский) всех настоятелей монастырей. После смерти митрополита всея Руси Алексия стал сторонником Михаила (Митяя), выдвинутого велекого князем Дмитрием Ивановичем (будущим Донским) кандидатом в русские митрополиты. Вошёл в состав московской делегации, отправившейся в конце июля 1379 года в Константинополь для поставления на митрополичью кафедру Митяя. После неожиданной кончины Митяя на пути в Константинополь делегация оказалась в сложном положении. Главным претендентом на митрополичью кафедру всея Руси становился отвергнутый ещё в 1378 году великим князем Дмитрием Ивановичем митрополит Киевский Киприан, под управлением которого находились западно-русские епархии и который прибыл в Константинополь на собор, надеясь занять кафедру митрополитов всея Руси. Чтобы не допустить поставления Киприана, члены делегации решили заменить умершего Митяя другим кандидатом: из состава посольства был выбран Пимен, который, используя незаполненные листы пергамена, заверенные великим князем Дмитрием Ивановичем, составил грамоту, в которой утверждалось, что князь желал видеть русским митрополитом именно Пимена. Грамота была зачитана в Константинополе на церковном соборе в присутствии императора Иоанна V Палеолога и константинопольского патриарха Нила, но решения не последовало, поскольку император и патриарх считали наиболее достойным претендентом Киприана. Пимен и его сторонники от имени великого князя заняли в долг у итальянских и мусульманских купцов крупные суммы и подкупили участников собора. В итоге собор в июне 1380 года поставил Пимена на митрополию всея Руси.
Известие о выборе Пимена достигло Москвы. Великий князь Дмитрий Донской, возмущённый самовластными действиями Пимена, решил предложить митрополичью кафедру митрополиту Киприану, приехавшему в Москву 23 мая 1381 года. Возвращавшийся из Константинополя Пимен осенью 1381 года был задержан под Коломной и отправлен в ссылку в Чухлому, где пробыл около года, затем переведён в Тверь. Константинопольский патриарх Нил требовал смещения Киприана и восстановления на митрополичьей кафедре Пимена, однако великий князь оставался непреклонным. Восстановлению Пимена помог набег Тохтамыша в 1382 году на Москву, когда великий князь заподозрил покинувшего Москву и сблизившегося с тверским великим князем Михаилом Александровичем митрополита Киприана в политических интригах. На место высланного из Москвы Киприана был поставлен Пимен, который начал энергичную деятельность по смене сотрудничавших с Киприаном епископов. Пименом были поставлены епископы: в 1382 году в Сарай - Савва, в 1383 году в Смоленск - Михаил, в Пермскую землю - Стефан Пермский. Вернувшийся в конце 1382 года из Константинополя на Русь суздальский архиепископ Дионисий, ещё один претендент на митрополию всея Руси, рассказал о подробностях поставления Пимена, ставших известными и патриарху Нилу. Дмитрий Донской и другие руссие князья решили сместить Пимена, а заодно и Киприана, поставив на митрополию Дионисия. Последний был возведён в Константинополе на русскую митрополию в 1383 году; в 1384 году он приехал в Киев, чтобы добиться смещения Киприана, но был арестован местным князем и скончался в заточении в 1385 году.
В 1384 году в Москву прибыли два представителя патриарха Нила, которым было поручено собрать сведения о Пимене и вызвать его на суд в Константинополь. В начале мая 1385 года Пимен отправился в Константинополь, куда прибыл и духовник Дмитрия Донского - архимандрит московский Симонова монастыря Фёдор, чтобы поддержать обвинение. Однако вскоре, вероятно, из-за появления известий о смерти в Киеве Дионисия Фёдор стал защищать Пимена, повторив выбор в 1382 году Дмитрия Донского между Киприаном и Пименом в пользу последнего. Суд негодовал по поводу поведения русских, но Пимен и Фёдор просто перестали посещать собор, а затем разными путями вернулись на Русь. Пимен возвратился 6 июня 1388 года. Хотя Константинопольский собор низложил Пимена и митрополитом всея Руси признал Киприана, официально это оформлено не было, и Пимен продолжал исполнять свои функции. 15 августа 1388 года он поставил в Рязань епископа Феогноста, 17 января 1389 года в Новгород - архиепископа Иоанна, 11 апреля 1389 года в Коломну - епископа Павла.
В феврале 1389 года Константинопольский собор издал постановление, согласно которому Пимен объявлялся низложенным, а Киприан признавался митрополитом всея Руси. Вести об этих событиях дошли до Пимена, и 13 апреля 1389 года он вновь отправился в Константинополь, куда прибыл 29 июня 1389 года. Там, ожидая решения своей судьбы, он скончался. Похоронен в церкви Святого Иоанна Предтечи в предместье Константинополя - Галате.