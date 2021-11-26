ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ШЕМЯКА

ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ШЕМЯКА (или Боль­шой) - великий князь московский и владимирский (февраль 1446 - февраль 1447).

Из ди­на­стии московских Рю­ри­ко­ви­чей, тре­тий сын Юрия Дмит­рие­ви­ча, брат Ва­си­лия Юрь­е­ви­ча Ко­со­го и Дмит­рия Юрь­е­ви­ча Крас­но­го. Впер­вые упо­мя­нут без име­ни в до­го­во­ре 1428 года великого князя московского и вла­ди­мир­ско­го Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча с князем Юри­ем Дмит­рие­ви­чем. По за­ве­ща­нию от­ца (начало 1433) Дмитрию Юрьевичу пред­на­зна­ча­лась Ру­за (ско­рее все­го, бы­ла вы­де­ле­на Дмитрием Юрьевичем в пе­ри­од ме­ж­ду 1428 и 1432 годами) с во­лос­тя­ми и в сов­ме­ст­ном вла­де­нии с брать­я­ми - Дмит­ров и Вят­ка. В феврале 1433 года Дмитрий Юрьевич вме­сте с Ва­си­ли­ем Ко­сым при­сут­ст­во­вал на свадь­бе Ва­си­лия II, по­сле ос­корб­ле­ния Ва­си­лия Ко­со­го они бе­жа­ли в Га­лич, раз­гра­бив по до­ро­ге в Яро­слав­ле каз­ну яро­слав­ских кня­зей. Дмитрий Юрьевич уча­ст­во­вал со свои­ми от­ря­да­ми в по­бед­ном по­хо­де от­ца (апрель 1433) про­тив Ва­си­лия II в хо­де Мо­с­ков­ской усо­би­цы 1425-1453 годов. Вско­ре Дмитрий Юрьевич с Ва­си­ли­ем Ко­сым уби­ли близ­ко­го со­вет­ни­ка от­ца боя­ри­на С.Ф. Мо­ро­зо­ва и бе­жа­ли в Ко­ст­ро­му. 28.9.1433 года они раз­би­ли вой­ска Ва­си­лия II с по­мо­щью вят­чан и, воз­мож­но, при­слан­ных от­цом от­ря­дов, вес­ной 1434 года уча­ст­во­ва­ли во вто­ром по­хо­де Юрия Дмит­рие­ви­ча на Мо­ск­ву. В мо­мент ско­ро­по­стиж­ной смер­ти от­ца (5.6.1434) Дмитрий Юрьевич вме­сте с Дмит­ри­ем Крас­ным воз­глав­лял вой­ска, по­слан­ные в по­го­ню за Ва­си­ли­ем II, оба бра­та от­ка­за­ли в под­держ­ке Ва­си­лию Ко­со­му и при­зна­ли Ва­си­лия II великим князем мо­с­ков­ским и вла­ди­мир­ским, а так­же «бра­том ста­рей­шим», по­лу­чив от не­го до­бав­ле­ния к уде­лам (по до­го­во­ру ле­та 1434). В ито­ге удел Дмитрия Юрьевича со­ста­ви­ли Ру­за, а так­же Уг­лич и Рже­ва с во­лос­тя­ми. В начале 1436 года Дмитрий Юрьевич, прие­хав­ший в Мо­ск­ву, что­бы при­гла­сить великого кня­зя на свою свадь­бу, был аре­сто­ван и со­слан в за­клю­че­ние в Ко­лом­ну. По­сле окон­чательной по­бе­ды Ва­си­лия II над Ва­си­ли­ем Ко­сым великий князь ос­во­бо­дил Дмитрия Юрьевича и за­клю­чил с ним в ию­ле 1436 года но­вый до­го­вор, по­вто­рив­ший в главных пунк­тах до­го­вор 1434 года. В 1436 или 1437 году Дмитрий Юрьевич же­нил­ся на Со­фье Дмит­ри­ев­не - до­че­ри князя за­озёр­ско­го Дмит­рия Ва­силь­е­ви­ча (из стар­шей вет­ви яро­слав­ских Рю­ри­ко­ви­чей). В конце 1437 года вме­сте с Дмит­ри­ем Крас­ным по при­ка­зу Ва­си­лия II ко­ман­до­вал со­еди­нён­ным вой­ском, на­прав­лен­ным про­тив войск ха­на Улуг-Му­хам­ме­да под Бе­лёв : на­чаль­ная по­бе­да русских войск обер­ну­лась 5.12.1437 года их пол­ным по­ра­же­ни­ем, не­смот­ря на пре­вос­ход­ст­во в чис­лен­но­сти. По­сле смер­ти Дмит­рия Крас­но­го Дмитрий Юрьевич по­лу­чил в конце 1440 года, ско­рее все­го со­глас­но его за­ве­ща­нию, весь удел бра­та, вклю­чая Бе­жец­кий Верх, ото­бран­ный у не­го Ва­си­ли­ем II к осе­ни 1441 года. Это вы­зва­ло воо­ружённый кон­фликт ме­ж­ду ни­ми, в хо­де ко­то­ро­го вес­ной 1442 года Дмитрий Юрьевич пред­при­нял по­ход на Мо­ск­ву, дой­дя «без­вест­но» до Трои­це-Сер­гие­ва монастыря, од­на­ко игу­мен Зи­но­вий убе­дил его ос­тано­вить кам­па­нию, а за­тем при­ми­рил с Ва­си­ли­ем II. По до­го­во­ру 1442 года в удел Дмитрию Юрьевичу из вла­де­ний Дмит­рия Крас­но­го во­шли Га­лич и ко­ст­ром­ская во­лость к не­му, Вы­шго­род и сё­ла в Московском уезде и близ Зве­ни­го­ро­да.

Зи­мой 1444-1445 годов Дмитрий Юрьевич в со­ста­ве со­еди­нён­ных войск во гла­ве с Ва­си­ли­ем II уча­ст­во­вал в во­енных дей­ст­ви­ях про­тив войск Улуг-Му­хам­ме­да и его сы­но­вей в ни­же­го­род­ско-му­ром­ских во­лос­тях. Дмитрий Юрьевич прие­хал в Мо­ск­ву во вре­мя вос­ста­ния го­ро­жан (вы­зван­но­го пле­не­ни­ем Ва­си­лия II сы­новь­я­ми ха­на Улуг-Му­хам­ме­да по­сле сра­же­ния 7.7.1445 года, уг­ро­зой ор­дын­ско­го на­па­де­ния, боль­шим по­жа­ром 14 июля и бег­ст­вом ве­ли­ко­кня­же­ской се­мьи), вос­ста­но­вил в го­ро­де по­ря­док, вер­нул се­мью Ва­си­лия II в сто­ли­цу, ор­га­ни­зо­вал сроч­ный ре­монт по­вре­ж­дён­ных по­жа­ром крем­лёв­ских во­рот, ба­шен и стен. В кон­це ав­гу­ста к Дмитрию Юрьевичу при­был хан­ский по­сол с пред­ло­же­ния­ми о воз­мож­ной пе­ре­да­че ему яр­лы­ка на великое кня­же­ние, од­на­ко за­держ­ка по­сла с от­ве­том Дмитрия Юрьевича при­ве­ла к то­му, что 1.10.1445 года Улуг-Му­хам­мед от­пус­тил из Кур­мы­ша Ва­си­лия II и других плен­ных (с ус­ло­ви­ем вы­пла­ты ог­ром­но­го вы­ку­па и других пла­те­жей) в со­про­во­ж­де­нии круп­ных от­ря­дов ор­дын­цев. По­лу­чив из­вес­тие об этом, Дмитрий Юрьевич уе­хал из Мо­ск­вы в Уг­лич, а зи­мой 1445/1446 года на­хо­дил­ся в Ру­зе.

Тя­жё­лые по­бо­ры и пла­те­жи, пре­бы­ва­ние ор­дын­цев в го­ро­дах и во­лос­тях вы­зва­ли ши­ро­кое не­до­воль­ст­во сре­ди на­се­ле­ния Московского великого княжества, чем вос­поль­зо­ва­лись, со­ста­вив за­го­вор, Дмитрий Юрьевич и мо­жай­ский князь Иван Ан­д­рее­вич. Во вре­мя по­езд­ки Ва­си­лия II с сы­новь­я­ми в Трои­це-Сер­ги­ев монастырь Дмитрий Юрьевич за­хва­тил Мо­ск­ву, а от­ряд во гла­ве с князем Ива­ном Ан­д­рее­ви­чем - са­мо­го великого кня­зя (13.2.1446 год; ма­ло­лет­ним сы­новь­ям вел. кня­зя и боя­рам уда­лось убе­жать и ук­рыть­ся в Му­ро­ме). 16 февраля Ва­си­лий II был ос­ле­п­лён на дво­ре Дмитрия Юрьевича в Крем­ле, за­тем со­слан с же­ной в Уг­лич. По­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во бо­яр, других слу­жи­лых лю­дей, гос­тей и куп­цов, тяг­лых мо­ск­ви­чей (а чуть позд­нее де­ти бо­яр­ские и жи­те­ли других го­ро­дов и уез­дов) це­ло­ва­ли крест на имя Дмитрия Юрьевича. В пер­вые ме­ся­цы прав­ле­ния он про­дол­жил тра­диционную объ­е­ди­нительную по­ли­ти­ку великих кня­зей мо­с­ков­ских, за­кре­пив зе­мель­ны­ми при­да­ча­ми свой со­юз с мо­жай­ским князем Ива­ном Ан­д­рее­ви­чем. Вос­поль­зо­вав­шись меж­до­усо­би­цей в Ор­де и смер­тью князя В.Ю. Шуй­ско­го, Дмитрий Юрьевич ли­к­ви­ди­ро­вал са­мо­стоя­тель­ность Ни­же­го­род­ско-Суз­даль­ско­го княжества (вос­ста­нов­лен­но­го ле­том 1445), ус­та­но­вив над ним свою власть (князь Ф.Ю. Шуй­ский от­пра­вил­ся в Тверь). Дмитрий Юрьевич от­ка­зал­ся вы­пла­тить вы­куп за Ва­си­лия II и других ос­вобо­ж­дён­ных из пле­на лиц, вы­слал из Московского великого княжества асть та­тар и ук­ре­пил свои по­зи­ции на юго-восточном по­ру­бе­жье (в мае 1446 года епископ ря­зан­ский Ио­на по по­ру­че­нию Дмитрия Юрьевича вы­вез к не­му сы­но­вей Ва­си­лия II из Му­ро­ма, ко­то­рых вско­ре от­пра­ви­ли к от­цу в Уг­лич). Дмитрий Юрьевич за­клю­чил до­го­вор с Нов­го­ро­дом «по всей ста­ри­не» и имел со­гла­ше­ние (воз­мож­но, ещё до «по­има­ния» Ва­си­лия II) с великим князем твер­ским Бо­ри­сом Алек­сан­д­ро­ви­чем.

По­сле за­хва­та вла­сти Дмитрием Юрьевичем близ­кие к Ва­си­лию II ли­ца (удель­ный князь Ва­си­лий Яро­сла­вич, ряд слу­жи­лых кня­зей из Обо­лен­ских и другие) эмиг­ри­ро­ва­ли в Великое княжество Ли­тов­ское (ВКЛ), став ос­но­вой оп­по­зи­ци­он­но­го дви­же­ния. Кри­зис в от­но­ше­ни­ях Дмитрия Юрьевича с основной мас­сой слу­жи­лых лю­дей, на­по­ми­на­ния Ио­ны о не­со­блю­де­нии им сво­их обя­за­тельств под­толк­ну­ли Дмитрия Юрьевича к по­ис­ку ком­про­мис­са с его про­тив­ни­ка­ми. В сентябре 1446 года на со­бор­ном за­се­да­нии ду­хов­ных чи­нов с уча­сти­ем свет­ских лиц Дмитрий Юрьевич и Ва­силий II кая­лись и про­си­ли про­ще­ния друг у дру­га, по­сле че­го Дмитрий Юрьевич пе­ре­дал в удел двою­род­но­му бра­ту Во­ло­гду. В ре­зуль­та­те отъ­езд к Ва­си­лию II де­тей бо­яр­ских, уже на за­кон­ных ос­но­ва­ни­ях, в со­от­вет­ст­вии с нор­мой ме­ж­ду­кня­же­ских до­го­во­ров, уве­ли­чил­ся. Пы­та­ясь по­ме­шать объ­е­ди­не­нию войск сто­рон­ни­ков Ва­си­лия II, Дмитрий Юрьевич с мо­би­ли­зо­ван­ны­ми си­ла­ми при под­держ­ке мо­жай­ско­го князя Ива­на Ан­д­рее­ви­ча в кон­це октября - но­ябре 1446 года вы­дви­нул­ся к Во­ло­ку (Лам­ско­му), пе­ре­кры­вая до­ро­ги к Мо­ск­ве. Ко­гда не­боль­шой «из­гон­ный» от­ряд, от­прав­лен­ный Ва­си­ли­ем II, в кон­це де­каб­ря за­нял сто­ли­цу, по­ло­же­ние вой­ска Дмитрия Юрьевича ста­ло кри­ти­че­ским. В ре­зуль­та­те Дмитрий Юрьевич и Иван Ан­д­рее­вич со сто­рон­ни­ка­ми бе­жа­ли в Га­лич. За­тем Дмитрий Юрьевич, за­хва­тив мать Ва­си­лия II Со­фью Ви­тов­тов­ну, от­пра­вил­ся на се­вер, в Кар­го­поль, от­ку­да, по требованию Ва­си­лия II, от­пус­тил её к сы­ну.

Ле­том 1447 года Дмитрий Юрьевич за­клю­чил мир­ное со­гла­ше­ние с великим кня­зем, по ко­то­ро­му обя­зы­вал­ся от­ка­зать­ся от контактов с Ор­дой, де­нон­си­ро­вать преж­ние до­го­во­ры (пре­ж­де все­го с Нов­го­ро­дом), вер­нуть ве­ли­ко­кня­же­скую каз­ну и ар­хив в пол­ном объ­ё­ме, а так­же каз­ны Со­фьи Ви­тов­тов­ны, же­ны Ва­си­лия II Ма­рии Яро­слав­ны, ве­ли­ко­кня­же­ских бо­яр и других лиц, уча­ст­во­вать в уп­ла­те ордын­ского выхода. При этом Дмитрий Юрьевич со­хра­нял свой удел. До­го­вор по­сто­ян­но на­ру­шал­ся Дмитрием Юрьевичем. Со­бор­ное по­сла­ние русских епи­ско­пов (29.12.1447) к Дмитрию Юрьевичу, под­роб­но пе­ре­чис­лив все на­ру­ше­ния, от­во­ди­ло ему для «ис­прав­ле­ния» под уг­ро­зой цер­ков­но­го от­лу­че­ния и про­кля­тия 2-не­дель­ный срок. В свя­зи с тем, что в Ко­ст­ро­ме на­хо­ди­лось в пол­ной го­тов­но­сти боль­шое ве­ли­ко­кня­же­ское вой­ско, Дмитрий Юрьевич по­шёл на за­клю­че­ние зи­мой 1447/1448 года но­во­го до­го­во­ра. Од­на­ко уже вес­ной 1449 года во­зоб­но­вил во­енную кам­па­нию, не­ожи­дан­но оса­див Ко­ст­ро­му (её гар­ни­зон су­мел от­сто­ять го­род, а по­дос­пев­шие вой­ска вы­ну­ди­ли Дмитрия Юрьевича за­клю­чить пе­ре­ми­рие). С со­гла­сия свет­ских и цер­ков­ных вла­стей Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки Дмитрий Юрьевич в том же го­ду пе­ре­вёз се­мью и каз­ну в Нов­го­род (его же­на и де­ти по­лу­чи­ли пра­во на убе­жи­ще). Ре­шаю­щее сра­же­ние ме­ж­ду Дмитрием Юрьевичем и Ва­си­ли­ем II со­стоя­лось 27.1.1450 года под Га­ли­чем: ве­ли­ко­кня­же­ское вой­ско в ожес­то­чён­ном бою раз­би­ло до­воль­но мно­го­численные си­лы Дмитрия Юрьевича, а сам он с не­боль­шим от­ря­дом бе­жал в Нов­го­род, за­клю­чив с вла­стя­ми го­ро­да осо­бый до­го­вор. Гар­ни­зон и го­ро­жа­не Га­ли­ча сда­ли кре­пость Ва­си­лию II, це­ло­вав ему крест; во все го­ро­да уде­ла Дмитрия Юрьевича великий князь на­зна­чил в 1450 году собственных на­ме­ст­ни­ков. Зи­мой 1450 года (или, воз­мож­но, ещё вес­ной 1449) собор русских ие­рар­хов во гла­ве с митрополитом Ио­ной от­лу­чи­ли Дмитрия Юрьевича от Церк­ви, что бы­ло при­ня­то не все­ми ие­рар­ха­ми и другими пред­ста­ви­те­ля­ми ду­хо­вен­ст­ва, осо­бен­но в Нов­го­ро­де и на Вят­ке (так, по­сле кон­чи­ны кня­зя Паф­ну­тий Бо­ров­ский, во­пре­ки за­пре­ту митрополита Ио­ны и не­смот­ря на на­ка­за­ние, от­кры­то по­ми­нал Дмитрия Юрьевича на служ­бах в пе­реч­не великих кня­зей мо­с­ков­ских). Во­енные дей­ст­вия ме­ж­ду Дмитрием Юрьевичем и Ва­си­ли­ем II вновь раз­вер­ну­лись в северных ре­гио­нах в кон­це осе­ни 1451 года и зи­мой 1451/1452 года, но и там Дмитрий Юрьевич не дос­тиг ус­пе­хов, а ле­том 1452 года по­тер­пел по­ра­же­ние от ве­ли­ко­кня­же­ских войск. Сам Дмитрий Юрьевич вер­нул­ся в Нов­го­род в конце 1452 года или начале 1453 года, за­няв с со­гла­сия нов­го­род­ских вла­стей официальную ве­ли­ко­кня­же­скую ре­зи­ден­цию на Го­ро­ди­ще, что под­черк­ну­ло кон­фликт­ность от­но­ше­ний Нов­го­ро­да с Мо­ск­вой. По наи­бо­лее ве­ро­ят­ной вер­сии, Дмитрий Юрьевич был от­рав­лен при­слан­ным из Мо­ск­вы ядом, ко­то­рый его по­вар до­ба­вил в ку­ри­цу, по­дан­ную кня­зю к сто­лу. был по­гре­бён в Ге­ор­ги­ев­ском со­бо­ре Юрь­е­ва мо­на­сты­ря.

Дмитрий Юрьевич по­кро­ви­тель­ст­во­вал мо­на­сты­рям в сво­ём кня­же­ст­ве и, со­глас­но оцен­ке русских епи­ско­пов, хо­ро­шо знал книж­ные тек­сты. Он «по­тон­ку ра­зу­мел Бо­же­ст­вен­ное пи­са­ние», со­бор­ное по­сла­ние к Дмитрию Юрьевичу изо­би­лу­ет вет­хо­за­вет­ны­ми па­рал­ле­ля­ми и срав­не­ния­ми. В 1616 году по ошиб­ке ос­тан­ки Дмитрия Юрьевича бы­ли пе­ре­за­хо­ро­не­ны в Со­фий­ском со­бо­ре Нов­го­ро­да и бо­лее 300 лет по­чи­та­лись как чу­до­твор­ные мо­щи ме­ст­ноч­ти­мо­го свя­то­го, князя Фё­до­ра Яро­сла­ви­ча (стар­ше­го бра­та Алек­сан­д­ра Яро­сла­ви­ча Нев­ско­го). Вло­жен­ная Дмитрием Юрьевичем и его же­ной в Юрь­ев монастырь пла­ща­ни­ца - один из луч­ших об­раз­цов русского ху­дожественного ши­тья середины XV века.

Иллюстрации:

«Пре­став­ле­ние кня­зя Дмит­рия Юрье­ви­ча Ше­мя­ки». Ми­ниа­тю­ра из Ли­це­во­го ле­то­пис­но­го сво­да. 2-я половина XVI века. Рос­сий­ская на­цио­наль­ная биб­лио­те­ка (Санкт-Пе­тер­бург).

Архив БРЭ.

«По­жа­ло­ва­ние ве­ли­ким кня­зем мо­сков­ским Ва­си­ли­ем II Ва­силь­е­ви­чем уде­лов кня­зь­ям Дмит­рию Юрь­еви­чу Ше­мя­ке и Дмит­рию Юрье­ви­чу Кра­сно­му в 1434». Ми­ниа­тю­ра из Ли­це­во­го ле­то­пис­но­го сво­да. 2-я половина XVI века. Рос­сий­ская на­цио­наль­ная биб­лио­те­ка (Санкт-Пе­тер­бург).

Архив БРЭ.