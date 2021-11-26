ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ШЕМЯКА
ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ШЕМЯКА (или Большой) - великий князь московский и владимирский (февраль 1446 - февраль 1447).
Из династии московских Рюриковичей, третий сын Юрия Дмитриевича, брат Василия Юрьевича Косого и Дмитрия Юрьевича Красного. Впервые упомянут без имени в договоре 1428 года великого князя московского и владимирского Василия II Васильевича с князем Юрием Дмитриевичем. По завещанию отца (начало 1433) Дмитрию Юрьевичу предназначалась Руза (скорее всего, была выделена Дмитрием Юрьевичем в период между 1428 и 1432 годами) с волостями и в совместном владении с братьями - Дмитров и Вятка. В феврале 1433 года Дмитрий Юрьевич вместе с Василием Косым присутствовал на свадьбе Василия II, после оскорбления Василия Косого они бежали в Галич, разграбив по дороге в Ярославле казну ярославских князей. Дмитрий Юрьевич участвовал со своими отрядами в победном походе отца (апрель 1433) против Василия II в ходе Московской усобицы 1425-1453 годов. Вскоре Дмитрий Юрьевич с Василием Косым убили близкого советника отца боярина С.Ф. Морозова и бежали в Кострому. 28.9.1433 года они разбили войска Василия II с помощью вятчан и, возможно, присланных отцом отрядов, весной 1434 года участвовали во втором походе Юрия Дмитриевича на Москву. В момент скоропостижной смерти отца (5.6.1434) Дмитрий Юрьевич вместе с Дмитрием Красным возглавлял войска, посланные в погоню за Василием II, оба брата отказали в поддержке Василию Косому и признали Василия II великим князем московским и владимирским, а также «братом старейшим», получив от него добавления к уделам (по договору лета 1434). В итоге удел Дмитрия Юрьевича составили Руза, а также Углич и Ржева с волостями. В начале 1436 года Дмитрий Юрьевич, приехавший в Москву, чтобы пригласить великого князя на свою свадьбу, был арестован и сослан в заключение в Коломну. После окончательной победы Василия II над Василием Косым великий князь освободил Дмитрия Юрьевича и заключил с ним в июле 1436 года новый договор, повторивший в главных пунктах договор 1434 года. В 1436 или 1437 году Дмитрий Юрьевич женился на Софье Дмитриевне - дочери князя заозёрского Дмитрия Васильевича (из старшей ветви ярославских Рюриковичей). В конце 1437 года вместе с Дмитрием Красным по приказу Василия II командовал соединённым войском, направленным против войск хана Улуг-Мухаммеда под Белёв: начальная победа русских войск обернулась 5.12.1437 года их полным поражением, несмотря на превосходство в численности. После смерти Дмитрия Красного Дмитрий Юрьевич получил в конце 1440 года, скорее всего согласно его завещанию, весь удел брата, включая Бежецкий Верх, отобранный у него Василием II к осени 1441 года. Это вызвало вооружённый конфликт между ними, в ходе которого весной 1442 года Дмитрий Юрьевич предпринял поход на Москву, дойдя «безвестно» до Троице-Сергиева монастыря, однако игумен Зиновий убедил его остановить кампанию, а затем примирил с Василием II. По договору 1442 года в удел Дмитрию Юрьевичу из владений Дмитрия Красного вошли Галич и костромская волость к нему, Вышгород и сёла в Московском уезде и близ Звенигорода.
Зимой 1444-1445 годов Дмитрий Юрьевич в составе соединённых войск во главе с Василием II участвовал в военных действиях против войск Улуг-Мухаммеда и его сыновей в нижегородско-муромских волостях. Дмитрий Юрьевич приехал в Москву во время восстания горожан (вызванного пленением Василия II сыновьями хана Улуг-Мухаммеда после сражения 7.7.1445 года, угрозой ордынского нападения, большим пожаром 14 июля и бегством великокняжеской семьи), восстановил в городе порядок, вернул семью Василия II в столицу, организовал срочный ремонт повреждённых пожаром кремлёвских ворот, башен и стен. В конце августа к Дмитрию Юрьевичу прибыл ханский посол с предложениями о возможной передаче ему ярлыка на великое княжение, однако задержка посла с ответом Дмитрия Юрьевича привела к тому, что 1.10.1445 года Улуг-Мухаммед отпустил из Курмыша Василия II и других пленных (с условием выплаты огромного выкупа и других платежей) в сопровождении крупных отрядов ордынцев. Получив известие об этом, Дмитрий Юрьевич уехал из Москвы в Углич, а зимой 1445/1446 года находился в Рузе.
Тяжёлые поборы и платежи, пребывание ордынцев в городах и волостях вызвали широкое недовольство среди населения Московского великого княжества, чем воспользовались, составив заговор, Дмитрий Юрьевич и можайский князь Иван Андреевич. Во время поездки Василия II с сыновьями в Троице-Сергиев монастырь Дмитрий Юрьевич захватил Москву, а отряд во главе с князем Иваном Андреевичем - самого великого князя (13.2.1446 год; малолетним сыновьям вел. князя и боярам удалось убежать и укрыться в Муроме). 16 февраля Василий II был ослеплён на дворе Дмитрия Юрьевича в Кремле, затем сослан с женой в Углич. Подавляющее большинство бояр, других служилых людей, гостей и купцов, тяглых москвичей (а чуть позднее дети боярские и жители других городов и уездов) целовали крест на имя Дмитрия Юрьевича. В первые месяцы правления он продолжил традиционную объединительную политику великих князей московских, закрепив земельными придачами свой союз с можайским князем Иваном Андреевичем. Воспользовавшись междоусобицей в Орде и смертью князя В.Ю. Шуйского, Дмитрий Юрьевич ликвидировал самостоятельность Нижегородско-Суздальского княжества (восстановленного летом 1445), установив над ним свою власть (князь Ф.Ю. Шуйский отправился в Тверь). Дмитрий Юрьевич отказался выплатить выкуп за Василия II и других освобождённых из плена лиц, выслал из Московского великого княжества асть татар и укрепил свои позиции на юго-восточном порубежье (в мае 1446 года епископ рязанский Иона по поручению Дмитрия Юрьевича вывез к нему сыновей Василия II из Мурома, которых вскоре отправили к отцу в Углич). Дмитрий Юрьевич заключил договор с Новгородом «по всей старине» и имел соглашение (возможно, ещё до «поимания» Василия II) с великим князем тверским Борисом Александровичем.
После захвата власти Дмитрием Юрьевичем близкие к Василию II лица (удельный князь Василий Ярославич, ряд служилых князей из Оболенских и другие) эмигрировали в Великое княжество Литовское (ВКЛ), став основой оппозиционного движения. Кризис в отношениях Дмитрия Юрьевича с основной массой служилых людей, напоминания Ионы о несоблюдении им своих обязательств подтолкнули Дмитрия Юрьевича к поиску компромисса с его противниками. В сентябре 1446 года на соборном заседании духовных чинов с участием светских лиц Дмитрий Юрьевич и Василий II каялись и просили прощения друг у друга, после чего Дмитрий Юрьевич передал в удел двоюродному брату Вологду. В результате отъезд к Василию II детей боярских, уже на законных основаниях, в соответствии с нормой междукняжеских договоров, увеличился. Пытаясь помешать объединению войск сторонников Василия II, Дмитрий Юрьевич с мобилизованными силами при поддержке можайского князя Ивана Андреевича в конце октября - ноябре 1446 года выдвинулся к Волоку (Ламскому), перекрывая дороги к Москве. Когда небольшой «изгонный» отряд, отправленный Василием II, в конце декабря занял столицу, положение войска Дмитрия Юрьевича стало критическим. В результате Дмитрий Юрьевич и Иван Андреевич со сторонниками бежали в Галич. Затем Дмитрий Юрьевич, захватив мать Василия II Софью Витовтовну, отправился на север, в Каргополь, откуда, по требованию Василия II, отпустил её к сыну.
Летом 1447 года Дмитрий Юрьевич заключил мирное соглашение с великим князем, по которому обязывался отказаться от контактов с Ордой, денонсировать прежние договоры (прежде всего с Новгородом), вернуть великокняжескую казну и архив в полном объёме, а также казны Софьи Витовтовны, жены Василия II Марии Ярославны, великокняжеских бояр и других лиц, участвовать в уплате ордынского выхода. При этом Дмитрий Юрьевич сохранял свой удел. Договор постоянно нарушался Дмитрием Юрьевичем. Соборное послание русских епископов (29.12.1447) к Дмитрию Юрьевичу, подробно перечислив все нарушения, отводило ему для «исправления» под угрозой церковного отлучения и проклятия 2-недельный срок. В связи с тем, что в Костроме находилось в полной готовности большое великокняжеское войско, Дмитрий Юрьевич пошёл на заключение зимой 1447/1448 года нового договора. Однако уже весной 1449 года возобновил военную кампанию, неожиданно осадив Кострому (её гарнизон сумел отстоять город, а подоспевшие войска вынудили Дмитрия Юрьевича заключить перемирие). С согласия светских и церковных властей Новгородской республики Дмитрий Юрьевич в том же году перевёз семью и казну в Новгород (его жена и дети получили право на убежище). Решающее сражение между Дмитрием Юрьевичем и Василием II состоялось 27.1.1450 года под Галичем: великокняжеское войско в ожесточённом бою разбило довольно многочисленные силы Дмитрия Юрьевича, а сам он с небольшим отрядом бежал в Новгород, заключив с властями города особый договор. Гарнизон и горожане Галича сдали крепость Василию II, целовав ему крест; во все города удела Дмитрия Юрьевича великий князь назначил в 1450 году собственных наместников. Зимой 1450 года (или, возможно, ещё весной 1449) собор русских иерархов во главе с митрополитом Ионой отлучили Дмитрия Юрьевича от Церкви, что было принято не всеми иерархами и другими представителями духовенства, особенно в Новгороде и на Вятке (так, после кончины князя Пафнутий Боровский, вопреки запрету митрополита Ионы и несмотря на наказание, открыто поминал Дмитрия Юрьевича на службах в перечне великих князей московских). Военные действия между Дмитрием Юрьевичем и Василием II вновь развернулись в северных регионах в конце осени 1451 года и зимой 1451/1452 года, но и там Дмитрий Юрьевич не достиг успехов, а летом 1452 года потерпел поражение от великокняжеских войск. Сам Дмитрий Юрьевич вернулся в Новгород в конце 1452 года или начале 1453 года, заняв с согласия новгородских властей официальную великокняжескую резиденцию на Городище, что подчеркнуло конфликтность отношений Новгорода с Москвой. По наиболее вероятной версии, Дмитрий Юрьевич был отравлен присланным из Москвы ядом, который его повар добавил в курицу, поданную князю к столу. был погребён в Георгиевском соборе Юрьева монастыря.
Дмитрий Юрьевич покровительствовал монастырям в своём княжестве и, согласно оценке русских епископов, хорошо знал книжные тексты. Он «потонку разумел Божественное писание», соборное послание к Дмитрию Юрьевичу изобилует ветхозаветными параллелями и сравнениями. В 1616 году по ошибке останки Дмитрия Юрьевича были перезахоронены в Софийском соборе Новгорода и более 300 лет почитались как чудотворные мощи местночтимого святого, князя Фёдора Ярославича (старшего брата Александра Ярославича Невского). Вложенная Дмитрием Юрьевичем и его женой в Юрьев монастырь плащаница - один из лучших образцов русского художественного шитья середины XV века.
Иллюстрации:
«Преставление князя Дмитрия Юрьевича Шемяки». Миниатюра из Лицевого летописного свода. 2-я половина XVI века. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург).
Архив БРЭ.
«Пожалование великим князем московским Василием II Васильевичем уделов князьям Дмитрию Юрьевичу Шемяке и Дмитрию Юрьевичу Красному в 1434». Миниатюра из Лицевого летописного свода. 2-я половина XVI века. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург).
Архив БРЭ.