СОВЕЩАНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБО­ ЧИХ ПАРТИЙ

Совещáния коммунисти́ческих и рабó­чих пáртий — форма организации сотрудничества коммунистических и других марксистко-ленинских партий, пришедшая на смену Коминформу , целью которой являлось выстраивание идейно-политического единства и координация действий между партиями. С роспуском Коминформа 13 апреля 1956 перед Коммунистической партией Советского Союза (КПСС) встала проблема организации более гибкого взаимодействия коммунистических партий и демонстрации их солидарности. Было решено периодически проводить совещания представителей марксистско-ленинских партий, итогом встреч которых могло быть подписание декларации. В частности, таким образом руководство СССР надеялось улучшить отношения с Югославией, раскол с которой осуществлялся с помощью Коминформа. Первое совещание проходило 14–16 ноября 1957 в Москве и было омрачено отказом югославской делегации подписать Декларацию коммунистических партий социалистических стран. В то же время начали проявляться разногласия между КПСС и Коммунистической партией Китая (КПК). Далее совещания проводились периодически, но в большинстве своем объединяли группы партий (социалистических стран, капиталистических стран, арабских стран и др.). На них обсуждались проблемы мирового коммунистического движения, международной безопасности, общая антиимпериалистическая политика и сотрудничество, принимались со­вместные заявления.

Ист. : Международные совещания представителей коммунистических и рабочих партий в Москве (ноябрь 1957 г.) / Редкол. Н. Г. Томилина, Л. А. Величанская, А. С. Стыкалин. М., 2013.

Лит. : Стыкалин А. С. Как мировое коммунистическое движение отмечало 40-летие Октябрьской революции в России. К истории ноябрьских совещаний компартий 1957 г. // Славянский альманах. М., 2018. Вып. 1–2. Д. Д. Пальчиков.