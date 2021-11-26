МАКСИМОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ

МАКСИМОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ - советский военный деятель, генерал армии (1982 год), Ге­рой Советского Сою­за (1982 год).

Окон­чил 1-е Московское пу­ле­мёт­ное училище (1943 год), Во­енную ака­де­мию имени М.В. Фрун­зе (1950 год) и Во­енную ака­де­мию ГШ (1965 год).

На во­енной служ­бе с 1942 года. Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны , с 1943 года в дей­ст­вую­щей ар­мии: командир пу­ле­мёт­но­го взво­да, за­тем ро­ты на Юго-За­пад­ном, 2, 3 и 4-м Украинском фрон­тах.

По­сле вой­ны на различных команд­но-штаб­ных долж­но­стях в мо­то­стрелковых вой­сках Советской Ар­мии (1945-1968 годы). В мар­те 1968 - мае 1969 годов главный во­енный со­вет­ник в Во­оруженных си­лах Йе­мен­ской Арабской Рес­пуб­ли­ки . В мае - но­ябре 1969 года в рас­по­ря­же­нии глав­но­ко­ман­дую­ще­го Су­хо­пут­ны­ми вой­ска­ми. С но­ября 1969 года 1-й заместитель ко­мандующего ар­ми­ей, с мая 1973 года 1-й заместитель ко­мандующего вой­ска­ми Тур­ке­стан­ско­го ВО. В 1976-1978 годы стар­ший груп­пы советских во­енных спе­циа­ли­стов в Ал­жи­ре. С декабря 1978 года 1-й заместитель ко­мандующего, а с января 1979 года ко­мандующий вой­ска­ми Тур­ке­стан­ско­го ВО.

За ус­пеш­ное вы­пол­не­ние за­да­ний советского пра­ви­тель­ст­ва по ру­ко­во­д­ству советскими вой­ска­ми в Аф­га­ни­ста­не (смотри в статье Аф­ган­ский кон­фликт 1979-1989 годы) при­свое­но зва­ние Ге­роя Советского Сою­за.

В сентябре 1984 - ию­ле 1985 годов глав­но­ко­мандующий вой­ска­ми южного на­прав­ле­ния, в ию­ле 1985 - но­ябре 1991 годов глав­но­ко­мандующий РВСН - заместитель министра обо­ро­ны СССР. Внёс зна­чительный вклад в раз­ви­тие мо­биль­ных ра­кет­ных ком­плек­сов стра­те­гического на­зна­че­ния, а так­же в раз­ра­бот­ку прин­ци­пов их бое­во­го при­ме­не­ния.

С но­ября 1991 года глав­но­ко­мандующий Стра­те­гическими си­ла­ми сдер­жи­ва­ния, с мар­та 1992 года ко­мандующий Стра­те­гическими си­ла­ми СНГ, с ок­тяб­ря в рас­по­ря­же­нии министра обо­ро­ны РФ, с мар­та 1993 года - в от­став­ке.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1982, 1984 годы), 3 ор­де­на­ми Крас­но­го Зна­ме­ни (1945 год и другие) и другие.