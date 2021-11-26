КАРИБСКИЙ КРИЗИС 1962

КАРИБСКИЙ КРИЗИС 1962 года - наи­бо­лее ост­рый во­ен­но-по­ли­тический кри­зис в советско-американских от­но­ше­ни­ях пе­рио­да «хо­лод­ной вой­ны», по­ста­вив­ший мир на грань ядер­ной ка­та­ст­ро­фы.

Ему пред­ше­ст­во­ва­ло обо­ст­ре­ние от­но­ше­ний ме­ж­ду США и Рес­пуб­ли­кой Ку­ба по­сле по­бе­ды Ку­бин­ской ре­во­лю­ции и при­хо­да к вла­сти в 1959 году ле­во­ра­ди­каль­но­го пра­ви­тель­ст­ва Ф. Ка­ст­ро Рус, на­чав­ше­го про­во­дить не­за­ви­си­мую от США по­ли­ти­ку, а с 1960 года взяв­ше­го курс на сбли­же­ние с СССР. Кри­зис в аме­ри­ка­но-ку­бинских от­но­ше­ни­ях дос­тиг выс­шей точ­ки в середине апреля 1961 года, ко­гда американские са­мо­лё­ты, за­ка­муф­ли­ро­ван­ные под ку­бинские ВВС, осу­ще­ст­ви­ли на­лёт на во­енные аэ­ро­дро­мы Ку­бы, на го­ро­да Га­ва­на и Санть­я­го-де-Ку­ба, по­сле че­го в заливе Ко­чи­нос (залив Сви­ней) вы­са­ди­лось при со­дей­ствии американских ВМС свыше 1,5 тысяч воо­руженных ку­бинских эмиг­ран­тов с це­лью свер­же­ния Ф. Ка­ст­ро Рус. 18 апреля 1961 года председатель СМ СССР и 1-й сек­ре­тарь ЦК КПСС Н.С. Хру­щёв в по­сла­нии пре­зи­ден­ту США Дж.Ф. Кен­не­ди зая­вил, что СССР ока­жет ку­бинскому на­ро­ду и пра­ви­тель­ст­ву всю не­об­хо­ди­мую по­мощь для то­го, что­бы от­бить воо­руженное на­па­де­ние на Ку­бу. На­се­ле­ние Ку­бы под­дер­жа­ло ре­во­люционное ру­ко­во­дство, а ку­бинские воо­руженные си­лы к 20.04.1961 году раз­гро­ми­ли вторг­ший­ся де­сант. Про­вал опе­ра­ции про­тив Ку­бы, раз­ра­бо­тан­ный ещё при пре­зи­ден­те США Д.Д. Эй­зен­хау­эре, на­нёс ощу­ти­мый ущерб пре­сти­жу мо­ло­до­го пре­зи­ден­та Дж.Ф. Кен­не­ди. Ку­ба для не­го и его ад­ми­ни­ст­ра­ции ста­ла од­ной из наи­бо­лее бо­лез­нен­ных про­блем как во внеш­не­по­ли­тическом, так и во внут­ри­по­ли­тическом пла­не. ЦРУ и Пен­та­гон по по­ру­че­нию пре­зи­ден­та США на­ча­ли раз­ра­ба­ты­вать но­вый план («Ман­густ») по свер­же­нию пра­ви­тель­ст­ва Ф. Ка­ст­ро Рус, вме­сте с тем про­дол­жал дей­ст­во­вать и сверх­сек­рет­ный план ЦРУ по унич­то­же­нию ку­бинского ли­де­ра. По­сле то­го как в 1961 году Ф. Ка­ст­ро Рус стал пуб­лич­но за­яв­лять, что он ком­му­нист и бу­дет вес­ти Ку­бу по пу­ти со­циа­ли­стического строи­тель­ст­ва, Ку­ба ста­ла иг­рать боль­шую роль в идео­ло­гическом про­ти­во­стоя­нии двух сис­тем. В начале 1962 года США ини­ции­ро­ва­ли ис­клю­че­ние Ку­бы из Ор­га­ни­за­ции аме­ри­кан­ских го­су­дарств, в мае американские воо­руженные си­лы про­ве­ли уче­ния в Ка­риб­ском море по от­ра­бот­ке пла­на втор­же­ния на Ку­бу. 21.05.1962 года на за­се­да­нии Пре­зи­диу­ма ЦК КПСС Н.С. Хру­щёв впер­вые под­нял во­прос о раз­ме­ще­нии советских ра­кет с ядер­ны­ми бое­за­ря­да­ми на Ку­бе как ме­ры, на­прав­лен­ной на за­щи­ту ку­бинской ре­во­лю­ции от амерериканской аг­рес­сии. 24 мая ре­ше­ние об этом бы­ло при­ня­то на рас­ши­рен­ном за­се­да­нии Пре­зи­диу­ма ЦК КПСС. Раз­ме­ще­ние ра­кет на Ку­бе рас­смат­ри­ва­лось советским по­ли­тическим и во­енным ру­ко­во­дством так­же и в ка­че­ст­ве аде­к­ват­но­го от­ве­та на раз­ме­ще­ние не­за­дол­го до это­го в Тур­ции и Ита­лии ана­ло­гич­ных американских средств (Р. Мак­на­ма­ра, министр обо­ро­ны США, оце­ни­вал пре­вос­ход­ст­во США над СССР в ядер­ных си­лах и сред­ст­вах, спо­соб­ных дос­ти­гать тер­ри­то­рии друг дру­га, как 17:1, по­сколь­ку СССР был ок­ру­жён коль­цом американских баз в других го­су­дар­ст­вах, с ко­то­рых мож­но бы­ло на­но­сить ядер­ные уда­ры по его тер­ри­то­рии и без меж­кон­ти­нен­таль­ных средств дос­тав­ки ра­кет). В конце ию­ня - начале ию­ля 1962 года в Мо­ск­ве министр обо­ро­ны Ку­бы Р. Ка­ст­ро Рус и министр обо­ро­ны СССР Р.Я. Малиновский под­го­то­ви­ли и па­ра­фи­ро­ва­ли про­ект советско-ку­бинского сек­рет­но­го до­го­во­ра о раз­ме­ще­нии советских ра­кет на Ку­бе (Ф. Ка­ст­ро Рус пер­во­на­чаль­но пред­ла­гал Н.С. Хру­щё­ву сде­лать это от­кры­то), фор­маль­но этот до­го­вор так и не был под­пи­сан выс­ши­ми ру­ко­во­ди­те­ля­ми Ку­бы и СССР. Для дос­тав­ки и раз­ме­ще­ния на Ку­бе ра­кет­ных сис­тем сред­ней и про­ме­жу­точ­ной даль­но­сти, средств ПВО, другой тех­ни­ки, а так­же круп­ной груп­пи­ров­ки советских войск Министерство обо­ро­ны СССР раз­ра­бо­та­ло и осу­ще­ст­ви­ло мас­штаб­ную опе­ра­цию «Анадырь» (17.06-22.10.1962 года); бы­ла об­ра­зо­ва­на Груп­па советских войск на Ку­бе (ГСВК) во гла­ве с генералом ар­мии И.А. Плиевым. В ок­тяб­ре советское ру­ко­во­дство на­пра­ви­ло в этот рай­он 4 ди­зель­ные под­вод­ные лод­ки с тор­пе­да­ми, ос­на­щён­ны­ми ядер­ны­ми бое­за­ря­да­ми, но в си­лу ог­ром­но­го пре­об­ла­да­ния там ВМС США ни­ка­ко­го воз­дей­ст­вия на си­туа­цию они не ока­за­ли. Н.С. Хру­щёв пла­ни­ро­вал объ­я­вить Дж.Ф. Кен­не­ди о на­ли­чии советских ра­кет на Ку­бе в но­ябре 1962 года, во вре­мя их пред­стоя­щей встре­чи на Ге­не­раль­ной Ас­самб­лее ООН, по­ста­вив американскую сто­ро­ну уже пе­ред свер­шив­шим­ся фак­том (в за­яв­ле­нии ТАСС 11 сентября 1962 года со­об­ща­лось об от­сут­ст­вии у СССР на­ме­ре­ния раз­ме­щать на Ку­бе на­сту­па­тель­ное ядер­ное ору­жие). Од­на­ко ре­жим сек­рет­но­сти при раз­вёр­ты­ва­нии на Ку­бе пус­ко­вых ус­та­но­вок был на­ру­шен, а советское во­енное ко­ман­до­ва­ние не­до­оце­ни­ло ре­аль­ные воз­мож­но­сти США по по­лу­че­нию раз­ве­ды­ва­тель­ной ин­фор­ма­ции сред­ст­ва­ми аэ­ро­фо­то­съём­ки. 14 октября американская раз­вед­ка под­твер­ди­ла пред­по­ло­же­ние о раз­ме­ще­нии на ост­ро­ве советских ра­кет, спо­соб­ных не­сти ядер­ные бое­го­лов­ки. 16 октября о на­ли­чии советских ра­кет на Ку­бе ста­ло из­вест­но пре­зи­ден­ту и выс­ше­му во­енному ко­ман­до­ва­нию США. В тот же день Дж.Ф. Кен­не­ди об­ра­зо­вал осо­бый ор­ган кри­зис­но­го управ­ле­ния - Ис­пол­нительный комитет Со­ве­та национальной безо­пас­но­сти. На его за­се­да­ни­ях рас­смат­ри­ва­лись различные ва­ри­ан­ты дей­ст­вий США: то­чеч­ные уда­ры авиа­ции по пус­ко­вым ус­та­нов­кам советских ра­кет, мас­си­ро­ван­ные бом­бар­ди­ров­ки всех основных во­енных объ­ек­тов, а так­же воз­мож­ность мас­штаб­но­го втор­же­ния воо­руженных сил на Ку­бу. На во­енном ре­ше­нии на­стаи­ва­ли члены Комитета на­чаль­ни­ков шта­бов, бывший гос­сек­ре­тарь США Д. Ачесон, ряд дея­те­лей Кон­грес­са США и осо­бен­но начальник шта­ба ВВС генерал К. Ли­мей. Не­ко­то­рые чле­ны Ис­пол­нительного комитета пред­по­ло­жи­ли, что в от­вет советские вой­ска срав­ни­тель­но лег­ко зай­мут Западный Бер­лин и на­не­сут другие чув­ст­ви­тель­ные для США и их со­юз­ни­ков уда­ры, что при­ве­дёт к эс­ка­ла­ции во­енных дей­ст­вий и но­вой ми­ро­вой вой­не - с при­ме­не­ни­ем ядер­но­го ору­жия. По­мощ­ник пре­зи­ден­та по национальной безо­пас­но­сти М. Бан­ди и ряд других чле­нов Ис­пол­нительного комитета ме­ня­ли свои по­зи­ции. Дж.Ф. Кен­не­ди, по­сле не­ко­то­ро­го ко­ле­ба­ния, сде­лал вы­бор в поль­зу по­ли­тического раз­ре­ше­ния кри­зи­са, его брат министр юс­ти­ции Р.Ф. Кеннеди под­дер­жи­вал пре­зи­ден­та США. Р. Мак­на­ма­ра, из­на­чаль­но зая­вив­ший, что раз­ме­ще­ние ра­кет на Ку­бе - это по­ли­тическая про­бле­ма, пред­ло­жил осу­ще­ст­вить про­ме­жу­точ­ный ва­ри­ант ме­ж­ду по­ли­ти­ко-ди­пло­ма­тическими ме­ра­ми и си­ло­вы­ми ак­ция­ми - во­енно-мор­скую бло­ка­ду Ку­бы (офи­ци­аль­но име­но­ва­лась «ка­ран­тин», так как объ­яв­ле­ние бло­ка­ды оз­на­ча­ло бы акт вой­ны в со­от­вет­ст­вии с нор­ма­ми ме­ж­ду­народного пра­ва). Тем са­мым бы­ло по­лу­че­но до­пол­нительное вре­мя для ве­де­ния пе­ре­го­во­ров. 22 октября Дж.Ф. Кен­не­ди вы­сту­пил по те­ле­ви­де­нию с за­яв­ле­ни­ем, в ко­то­ром со­об­щил о советских ра­ке­тах на Ку­бе, о ре­ши­мо­сти США уст­ра­нить эту уг­ро­зу, о вве­де­нии (с 24 октября) «ка­ран­ти­на» Ку­бы, на­прав­лен­но­го про­тив раз­ме­ще­ния там «советского на­сту­па­тель­но­го ору­жия», что озна­ча­ло дос­мотр всех су­дов, при­хо­дя­щих на Ку­бу в ра­диу­се 800, а позд­нее 500 мор­ских миль от ост­ро­ва. Он пре­ду­пре­дил, что ес­ли раз­вед­ка США об­на­ру­жит про­дол­жаю­щую­ся под­го­тов­ку пус­ко­вых пло­ща­док, то «бу­дут оп­рав­да­ны даль­ней­шие ша­ги». В тот же день ку­бинское пра­ви­тель­ст­во об­ра­ти­лось в Со­вет Безо­пас­но­сти (СБ) ООН с прось­бой сроч­но со­звать за­се­да­ние «вви­ду ак­та вой­ны, пред­при­ня­то­го в од­но­сто­рон­нем по­ряд­ке пра­ви­тель­ст­вом США». 23 октября Н.С. Хру­щёв в по­сла­нии Дж.Ф. Кен­не­ди зая­вил, что свои­ми аг­рес­сив­ны­ми ак­ция­ми про­тив Ку­бы США на­ру­ша­ют Ус­тав ООН и ме­ж­ду­народные нор­мы сво­бо­ды су­до­ход­ст­ва, уг­ро­жа­ют ми­ру и без­опас­но­сти на­ро­дов и что ору­жие, на­хо­дя­щее­ся на Ку­бе, пред­на­зна­че­но для обо­ро­нительных це­лей. Он вы­ра­зил на­де­ж­ду, что США про­явят бла­го­ра­зу­мие и от­ка­жут­ся от дей­ст­вий, ко­то­рые «мо­гут при­вес­ти к ка­та­ст­ро­фи­че­ским по­след­ст­ви­ям». В тот же день пре­зи­дент США в от­вет­ном пись­ме при­звал сде­лать всё воз­мож­ное, что­бы удер­жать по­ло­же­ние под кон­тро­лем. Он так­же вы­ра­зил на­де­ж­ду, что Хру­щёв даст не­об­хо­ди­мые ин­ст­рук­ции советским су­дам со­блю­дать ус­ло­вия «ка­ран­ти­на» Ку­бы. За по­ли­тическое и ди­пло­ма­тическое уре­гу­ли­ро­ва­ние карибского кризиса вы­ска­за­лось боль­шин­ст­во членов СБ ООН, под­дер­жан­ное пред­ста­ви­те­ля­ми 45 аф­ро-ази­атских стран. 25-26 октября при со­дей­ст­вии исполняющего обязанности ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ООН У Тана советская и американская сто­ро­ны в об­ста­нов­ке на­рас­та­ния уг­ро­зы вы­хо­да си­туа­ции из-под кон­тро­ля об­ме­ня­лись со­об­ще­ния­ми о го­тов­но­сти пой­ти на ком­про­мисс: СССР вы­вез­ти ра­ке­ты с ост­ро­ва, а США дать га­ран­тию не­при­кос­но­вен­но­сти Ку­бы. Од­на­ко 27 октября в по­сла­нии пре­зи­ден­ту США (текст был пе­ре­дан по московскому ра­дио) Хру­щёв вы­дви­нул до­пол­нительное ус­ло­вие - де­мон­таж американских ра­кет в Тур­ции; в этот же день советской ра­ке­той над Ку­бой был сбит (без санк­ций из Мо­ск­вы) американский раз­ве­ды­ва­тель­ный са­мо­лёт. Ве­че­ром то­го же дня Р.Ф. Кен­не­ди (основной пе­ре­го­вор­щик с американской сто­ро­ны) пре­ду­пре­дил советского по­сла А.Ф. До­б­ры­ни­на (че­рез ко­то­ро­го пре­имущественно ве­ла пе­ре­го­во­ры советская сто­ро­на) о силь­ном дав­ле­нии на Дж.Ф. Кен­не­ди со сто­ро­ны ря­да из­вест­ных американских по­ли­ти­ков и во­ен­ных в поль­зу ре­ше­ния об унич­то­же­нии советских ра­кет­ных ус­та­но­вок на Ку­бе с воз­ду­ха, ес­ли Мо­ск­ва не даст со­гла­сия на их вы­воз в те­че­ние 12-24 часов. В тот же день на со­зван­ном за­се­да­нии Пре­зи­диу­ма ЦК КПСС советским ру­ко­во­дством бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о де­мон­та­же и вы­во­зе ра­кет с Ку­бы, о чём сроч­но, так­же по ра­дио (од­но­вре­мен­но с те­ле­грам­мой в советское по­соль­ст­во в США), бы­ло пе­ре­да­но в со­об­ще­нии американскому пре­зи­ден­ту. В свою оче­редь Дж.Ф. Кен­не­ди дал лич­ное кон­фи­ден­ци­аль­ное обе­ща­ние Н.С. Хру­щё­ву вы­вез­ти американские ра­ке­ты из Тур­ции. Пуб­лич­но он зая­вил, что ни США, ни другие стра­ны Западного по­лу­ша­рия не на­па­дут на Ку­бу (впо­след­ст­вии ост­рых кри­зис­ных си­туа­ций во­круг Ку­бы не воз­ни­ка­ло), де-фак­то со­гла­сил­ся с при­сут­ст­ви­ем там час­ти советского во­енного пер­со­на­ла. В но­ябре - декабре 1962 года ра­ке­ты, ПУ, бое­за­ря­ды, другая тех­ни­ка и зна­чительная часть во­енного пер­со­на­ла ГСВК бы­ли от­прав­ле­ны в СССР. 20 но­ября пре­зи­дент Дж.Ф. Кен­не­ди объ­я­вил о сня­тии «ка­ран­ти­на» Ку­бы. Позд­нее бы­ли де­мон­ти­ро­ва­ны американские ра­ке­ты с ядер­ны­ми бое­за­ря­да­ми в Тур­ции.

Ре­ше­ние СССР о вы­во­зе ра­кет с Ку­бы, при­ня­тое без со­гла­со­ва­ния с Ф. Ка­ст­ро Рус, бы­ло вос­при­ня­то им бо­лез­нен­но и рас­це­не­но как не­до­пус­ти­мое от­сту­п­ле­ние пе­ред им­пе­риа­ли­стической аг­рес­си­ей США. 1-й заместитель председателя СМ СССР А.И. Ми­ко­ян, за­ни­мав­ший­ся уре­гу­ли­ро­ва­ни­ем советско-ку­бинских от­но­ше­ний в но­ябре 1962 года, при­во­дил другие до­во­ды: Советский Со­юз, сде­лав ус­туп­ку США, со­хра­нил мир на Зем­ле и обес­пе­чил даль­ней­шее су­ще­ст­во­ва­ние Ку­бы как не­за­ви­си­мо­го го­су­дар­ст­ва. 07.01.1963 года, по­сле пе­ре­го­во­ров по уре­гу­ли­ро­ва­нию карибского кризиса, длив­ших­ся 2 мес, пред­ста­ви­те­ли СССР и США - 1-й заместитель министра иностранных дел В.В. Куз­не­цов и Э. Сти­вен­сон в совместном пись­ме к Ге­не­раль­но­му сек­ре­та­рю ООН У Та­ну со­об­щи­ли, что дос­тиг­ну­тая ме­ж­ду ни­ми сте­пень со­гла­сия по уре­гу­ли­ро­ва­нию кри­зи­са де­ла­ет не­нуж­ным ос­тав­лять дан­ную про­бле­му в по­ве­ст­ке дня СБ ООН.

В хо­де карибского кризиса в бо­лее вы­со­кую сте­пень бое­го­тов­но­сти бы­ли пе­ре­ве­де­ны мно­гие ком­по­нен­ты воо­руженных сил СССР и США, в том числе ядер­ные си­лы и сред­ст­ва. Не раз воз­ни­ка­ли ин­ци­ден­ты, гро­зив­шие вы­хо­дом си­туа­ции из-под кон­тро­ля государственного ру­ко­во­дства обе­их стран, су­ще­ст­во­ва­ла опас­ность слу­чай­но­го и не­санк­цио­ни­ро­ван­но­го ис­поль­зо­ва­ния ядер­но­го ору­жия, по­сколь­ку зна­чительная часть средств не име­ла пол­но­мас­штаб­ной тех­нической сис­те­мы кон­тро­ля за его при­ме­не­ни­ем со сто­ро­ны выс­ше­го американского и советского государственного ру­ко­во­дства. Карибский кризис по­ка­зал, на­сколь­ко мед­лен­ной и не­на­дёж­ной бы­ла в то вре­мя связь ме­ж­ду выс­шим ру­ко­во­дством двух го­су­дарств, а фак­тор вре­ме­ни иг­рал су­щест­вен­ную роль в ис­хо­де кри­зи­са.

Карибский кризис в чис­ле других при­чин по­бу­дил ру­ко­во­дство СССР и США к раз­ра­бот­ке ме­ха­низ­ма пре­ду­пре­ж­де­ния раз­вя­зы­ва­ния ядер­ной вой­ны. В 1963 году бы­ли под­пи­са­ны До­го­вор о за­пре­ще­нии ис­пы­та­ний ядер­но­го ору­жия (в трёх сре­дах) и со­гла­ше­ние о ли­нии «го­ря­чей свя­зи» ме­ж­ду Мо­ск­вой и Ва­шинг­то­ном. Пре­одо­ле­ние карибского кризиса про­де­мон­ст­ри­ро­ва­ло все­му ми­ру воз­мож­ность по­ли­ти­ко-ди­пло­ма­тических ре­ше­ний са­мых ост­рых ме­ж­ду­народных про­блем при ус­ло­вии обо­юд­но­го стрем­ле­ния про­ти­во­бор­ст­вую­щих сто­рон не до­пус­тить раз­вя­зы­ва­ния ядер­ной вой­ны. Вме­сте с тем од­ним из по­след­ст­вий карибского кризиса ста­ла раз­вер­нув­шая­ся гон­ка во­ору­же­ний - рез­кое на­ра­щи­ва­ние стра­те­гических ядер­ных воо­ру­же­ний СССР и США, по­пыт­ки соз­да­ния ши­ро­ко­мас­штаб­ной про­ти­во­ра­кет­ной обо­ро­ны ка­ж­дой из сто­рон. По­сле дос­ти­же­ния во­енно-стра­те­гического па­ри­те­та бы­ли за­клю­че­ны До­го­вор об ог­ра­ни­че­нии сис­тем ПРО 1972 года и До­го­во­ры об ог­ра­ни­че­нии стра­те­ги­че­ских воо­ру­же­ний 1972, 1979 годов.

Дополнительная литература:

Kennedy R.F. Thirteen days: a memoir of the Cuban missile crisis. L., 1969;

Рас­сек­ре­чен­ные до­ку­мен­ты. К пуб­ли­ка­ции до­ку­мен­тов по «Ка­риб­ско­му кри­зи­су» // Ди­пло­ма­ти­че­ский вест­ник. 1992. № 2/3;

На краю про­пас­ти (Ка­риб­ский кри­зис 1962 г.). М., 1994;

До­б­ры­нин А.Ф. Су­гу­бо до­ве­ри­тель­но. По­сол в Ва­шинг­то­не при шес­ти пре­зи­ден­тах США. М., 1997;

Allison G.T., Zelikow P.Es­sence of decision: explaining the Cuban missile crisis. 2th ed. N. Y., 1999;

Стра­те­ги­че­ская опе­ра­ция «Ана­дырь»: как это бы­ло / Под ред. В.И. Еси­на. М., 1999;

Фур­сен­ко А.А., Наф­та­ли Т. Ад­ская иг­ра. Сек­рет­ная ис­то­рия Ка­риб­ско­го кри­зи­са: (1958-1964). М., 1999;

Garthoff R.L. A journey through the Gold War. Wash., 2001;

The Kennedy Tapes: Inside the White House during the Cuban missile cri­sis. 2nd ed. N. Y., 2002.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)