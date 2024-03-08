ТАРАКИ, НУР МУХАММАД

Тараки́, Нур Мухаммад (15.07.1917, кишлак Калай уезда Нава провинции Газни — 09.10.1979, Кабул) — афганский политический и государственный деятель, писатель. Родился в семье крестьянина. Пуштун из племени тараки объединения гильзаи. С 1932 работал в кандагарской компании по экспорту фруктов, позднее — в ее представительстве в Бомбее (ныне Мумбаи), где учился в английской вечерней школе. По возвращении в Афганистан в 1937 опубликовал ряд статей о советской литературе. С 1947 участвовал в общественном движении «Виш залмиян» («Пробудившаяся молодежь»), издававшем еженедельную газету «Ангар» («Тлеющее пламя»), где вышло несколько статей Т. В 1952 — пресс-атташе посольства Афганистана в США. В 1953 на пресс-конференции в Нью-Йорке выступил с критикой политического режима в Афганистане. Вернувшись на родину, в 1955–1958 работал переводчиком Заморской миссии США, в 1962–1963 — переводчиком посольства США в Кабуле. В начале 1960-х стал одним из идеологов и руководителей зарождавшегося марксистского движения в Афганистане. 1 января 1965 на учредительном съезде Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) избран ее Генеральным секретарем. В 1967 после раскола партии на две фракции возглавил фракцию «Хальк», опиравшуюся в основном на поддержку своих сторонников среди армейских офицеров, в большинстве — пуштунов. В 1977 вновь избран руководителем воссоединившейся НДПА. После победы Апрельской революции 1978 возглавил Революционный совет и правительство Демократической Республики Афганистан. В декабре 1978 посетил с официальным визитом СССР, где подписал советско-афганский договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. 16 сентября 1979 был заменен на всех государственных постах своим ближайшим соратником Хафизуллой Амином , а 9 октября 1979 убит по его приказу. Автор повестей и коротких рассказов на языке пушту («Скитания Банга», «Белый», «Одинокий»).

Лит .: Kakar M. H. Afghanistan. The Soviet Invasion and the Afghan Response, 1979—1982. Berkeley (CA), 1995; Коргун В. Г. Афганистан: политика и политики. М., 1999; Ежов Г. П. Тараки Нур Мухаммад // Афганистан. Краткий биографический справочник. М., 2002. В. Н. Зайцев.