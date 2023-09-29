Разря́дка

Разря́дка (разрядка международной напряженности, англ., фр. détente) — рост доверия и сотрудничества, снижение уровня военного противостояния между США и странами НАТО и СССР и социалистическими странами в конце 1960‑х — конце 1970‑х. В СССР термин впервые прозвучал в речи Г. М. Маленкова на сессии Верховного Совета СССР 8 августа 1953. 20 января 1969 Р. Никсон в инаугурационной речи объявил начало «эры переговоров».

Причины: достижение ядерного паритета между СССР и США, ослабление США после Вьетнамской вой­ны, нараставшие экономические трудности в США (см. Экономические кризисы ) и поиск новых рынков, успехи США в налаживании связей с Китаем, интерес Франции и ФРГ, в том числе экономический, к улучшению отношений со странами социалистического лагеря.

Достижения: ряд договоров об ограничении ядерного оружия 1968, 1972 и 1979 (см. Ядерное разоружение ), договоры между ФРГ и СССР, Польшей, Чехословакией (см. в ст. В. Брандт ), признание нерушимости границ в Европе (см. Хельсинкский акт ), рост торговли между капиталистическими и социалистическими странами.

Р. не означала завершения холодной вой­ны , причем борьба стала заметнее не в Европе, а в Азии, включая Ближний Восток, и в Африке (Ангола, Мозамбик, Эфиопия). Р. окончательно завершилась после ввода советских вой­ск в Афганистан в декабре 1979.

Ист. : Советско-­американские отношения: Годы разрядки, 1969–1976. В 2 кн. М., 2007.

Лит. : Sarotte M. E. Dealing with the Devil: East Germany, Détente, and Ostpolitik, 1969–1973. Chapel Hill (N.C.), 2001; Suri J . Power and Protest: Global Revolution and the Rise of Détente. Cambridge (Ma.), 2003; Crowder R. Détente: The Chance to End the Cold War. London, 2020. А. А. Исэров .