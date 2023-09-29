Наджибулла́, Мухаммад

Наджибулла́, Мухаммад (06.08.1947, Гардез — 27.09.1996, Кабул) — афганский государственный, политический и партийный деятель, президент Демократической республики Афгани­стан (ДРА) (30 ноября 1987 — 16 апреля 1992). Из клана ахмадзай племени сулейманхель пуштунского объединения племен гильзаи. Окончил медицинский факультет Кабульского университета (1975, специальность врач-гинеколог). Активно участвовал в студенческом движении, был арестован в 1969 и 1970 по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам и сопротивлению полиции. С 1965 — член Народно-­демократической партии Афганистана (НДПА, фракция Парчам). С 1977 — член ЦК объединенной НДПА. После апрельской революции 1978 — член ЦК НДПА, секретарь Кабульского горкома НДПА, член Ревсовета. В июле 1978 назначен послом Афганистана в Иране. В октябре 1978 после обвинения членов фракции Парчам в антиправительственном заговоре отозван в Кабул, но до декабря 1979 оставался в эмиграции. С 1980 — член Ревсовета, в 1980–1986 — глава службы госбезопасности ДРА. С 1981 — член Политбюро ЦК НДПА. 4 мая 1986 избран вместо Бабрака Кармаля генеральным секретарем ЦК НДПА, после чего сменил имя Наджибулла на Наджиб. 11 декабря 1986 посетил СССР с официальным визитом. 29 ноября 1987 избран президентом Афганистана, в мае 1989 переизбран на этом посту. С июня 1990 после реорганизации НДПА в Партию «Отечество» («Ватан») — председатель ее Центрального Совета; вновь стал именоваться Наджибулла. После вывода в феврале 1989 советских вой­ск из Афганистана продолжал руководить борьбой против вооруженной исламской оппозиции (моджахедов), военная, финансовая и политическая помощь которым со стороны США и ряда других стран не прекращалась. При этом Н. выступал за политическое решение внутриафганского конфликта и выдвинул программу национального примирения. В апреле 1992 после захвата Кабула отрядами моджахедов укрылся в Миссии ООН в Кабуле. 27 сентября 1996 после взятия талибами Кабула Н. был захвачен ими и убит.

Лит .: Ежов Г. П . Наджибулла // Афганистан, Краткий биографический справочник. М., 2002; Слинкин М. Ф. Афганистан: страницы истории (80–90‑е гг. XX в.) // Культура народов Причерноморья. 2003. № 41; Христофоров В. С. Афганистан. Правящая партия и армия 1978–1989. М., 2009. В. Н. Зайцев .