НАДЖИБУЛЛА Мохаммад

Государственный, по­ли­тический и во­енный дея­тель Аф­га­ни­ста­на; Генерал-лейтенант (1983).

По эт­нич. при­над­леж­но­сти пуш­тун из гиль­зай­ско­го пле­ме­ни ах­мад­за­ев. Дед Н. Гау­суд­дин Джан­дад был од­ним из ах­мад­зай­ских во­ж­дей в Пак­тии, отец Ах­тар Мо­хам­мад в 1950-х гг. за­ни­мал долж­ность афг. кон­су­ла в Пе­ша­ва­ре. По окон­ча­нии ли­цея «Ха­би­бия» учил­ся в 1966–75 на мед. ф-те Ка­буль­ско­го ун-та. С 1965 чл. На­род­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Аф­га­ни­ста­на (НДПА; фрак­ция пар­чам). Под­вер­гал­ся аре­стам, в 1969–70 на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии. В 1976 сек­ре­тарь Ка­буль­ско­го про­винц. к-та НДПА. В 1977 чл. ЦК объ­е­ди­нён­ной НДПА. По­сле при­хо­да НДПА к вла­сти в ре­зуль­та­те Ап­рель­ской ре­во­лю­ции 1978 сек­ре­тарь Ка­буль­ско­го гор­ко­ма НДПА, чл. Ре­во­люц. со­ве­та. С ию­ля 1978 по­сол в Ира­не . В окт. 1978, по­сле об­ви­не­ния пар­ча­ми­стов в ан­ти­пра­ви­тельств. за­го­во­ре, ото­зван со сво­его по­ста в Ка­бул, но на ро­ди­ну не вер­нул­ся. Воз­вра­тил­ся в Аф­га­ни­стан в кон­це дек. 1979 по­сле вво­да сов. войск и свер­же­ния ре­жи­ма Х. Ами­на. В 1980 вве­дён в со­став Ре­во­люц. со­ве­та. В 1980–86 ру­ко­во­ди­тель Служ­бы гос. ин­фор­ма­ции, пре­об­ра­зо­ван­ной в мае 1986 в Мин-во гос. безо­пас­но­сти. С 1981 чл. По­лит­бю­ро ЦК НДПА, с но­яб. 1985 сек­ре­тарь, с 4.5.1986 ге­не­раль­ный сек­ре­тарь ЦК НДПА. С 30.9.1987 пред. пре­зи­диу­ма Ре­во­люц. со­ве­та.

По­сле ут­вер­жде­ния на Лоя джир­ге (Выс­шем со­б­ра­нии) но­вой кон­сти­ту­ции и но­во­го назв. стра­ны (Рес­пуб­ли­ка Аф­га­ни­стан) 29.11.1987 из­бран её пре­зи­ден­том. Воз­гла­вив го­су­дар­ст­во, пы­тал­ся рас­ши­рить со­ци­аль­ную ба­зу нар. вла­сти, ук­ре­пить свя­зи с ду­хо­вен­ст­вом, улуч­шить по­ло­же­ние в ча­ст­ном сек­то­ре, уде­лял вни­ма­ние про­бле­мам и ну­ж­дам ре­мес­лен­ни­ков, куп­цов, ла­воч­ни­ков, ра­бот­ни­ков коо­пе­ра­тив­ной тор­гов­ли. В 1987 про­воз­гла­сил по­ли­ти­ку нац. при­ми­ре­ния, пы­тал­ся до­бить­ся её под­держ­ки разл. об­ществ. си­ла­ми, в т. ч. быв. ко­ро­лём За­хир-ша­хом, внёс серь­ёз­ные из­ме­не­ния в от­но­ше­ния с по­ле­вы­ми ко­ман­ди­ра­ми, пле­ме­на­ми, до­би­вал­ся ува­же­ния прав всех на­цио­наль­но­стей. В февр. 1989 под­дер­жал ини­циа­ти­ву вы­во­да из Аф­га­ни­ста­на сов. войск. По­сле пре­об­ра­зо­ва­ния НДПА в ию­не 1990 в Пар­тию оте­че­ст­ва (Ва­тан) из­бран пред. её Центр. со­ве­та. В 1989–91 ус­пеш­но про­ти­во­дей­ст­во­вал воо­руж. оп­по­зи­ции, пы­тав­шей­ся во­ен. сред­ст­ва­ми сверг­нуть воз­глав­ляе­мое им пра­ви­тель­ст­во.

Под­пи­са­ние гос. сек­ре­та­рём США Дж. Бей­ке­ром и мин. ин. дел СССР Б. Д. Пан­ки­ным в сент. 1991 со­гла­ше­ния о пре­кра­ще­нии с 1.1.1992 во­ен. по­ста­вок кон­флик­тую­щим сто­ро­нам в Аф­га­ни­ста­не при­ве­ли к де­мо­ра­ли­за­ции и раз­ва­лу афг. гос., во­ен­но­го и парт. ап­па­ра­та. По­сле за­хва­та воо­руж. оп­по­зи­ци­ей в апр. 1992 Ка­бу­ла Н. без­ус­пеш­но пы­тал­ся по­ки­нуть стра­ну, а за­тем ук­рыл­ся в Мис­сии ООН в афг. сто­ли­це. В сент. 1996 за­хва­чен в Мис­сии ООН взяв­ши­ми Ка­бул та­ли­ба­ми и без су­да пуб­лич­но каз­нён вме­сте с бра­том Ах­мад­за­ем и во­ди­те­лем на центр. пло­ща­ди го­ро­да.