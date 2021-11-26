НАДЖИБУЛЛА Мохаммад
Государственный, политический и военный деятель Афганистана; Генерал-лейтенант (1983).
По этнич. принадлежности пуштун из гильзайского племени ахмадзаев. Дед Н. Гаусуддин Джандад был одним из ахмадзайских вождей в Пактии, отец Ахтар Мохаммад в 1950-х гг. занимал должность афг. консула в Пешаваре. По окончании лицея «Хабибия» учился в 1966–75 на мед. ф-те Кабульского ун-та. С 1965 чл. Народно-демократической партии Афганистана (НДПА; фракция парчам). Подвергался арестам, в 1969–70 находился в заключении. В 1976 секретарь Кабульского провинц. к-та НДПА. В 1977 чл. ЦК объединённой НДПА. После прихода НДПА к власти в результате Апрельской революции 1978 секретарь Кабульского горкома НДПА, чл. Революц. совета. С июля 1978 посол в Иране. В окт. 1978, после обвинения парчамистов в антиправительств. заговоре, отозван со своего поста в Кабул, но на родину не вернулся. Возвратился в Афганистан в конце дек. 1979 после ввода сов. войск и свержения режима Х. Амина. В 1980 введён в состав Революц. совета. В 1980–86 руководитель Службы гос. информации, преобразованной в мае 1986 в Мин-во гос. безопасности. С 1981 чл. Политбюро ЦК НДПА, с нояб. 1985 секретарь, с 4.5.1986 генеральный секретарь ЦК НДПА. С 30.9.1987 пред. президиума Революц. совета.
После утверждения на Лоя джирге (Высшем собрании) новой конституции и нового назв. страны (Республика Афганистан) 29.11.1987 избран её президентом. Возглавив государство, пытался расширить социальную базу нар. власти, укрепить связи с духовенством, улучшить положение в частном секторе, уделял внимание проблемам и нуждам ремесленников, купцов, лавочников, работников кооперативной торговли. В 1987 провозгласил политику нац. примирения, пытался добиться её поддержки разл. обществ. силами, в т. ч. быв. королём Захир-шахом, внёс серьёзные изменения в отношения с полевыми командирами, племенами, добивался уважения прав всех национальностей. В февр. 1989 поддержал инициативу вывода из Афганистана сов. войск. После преобразования НДПА в июне 1990 в Партию отечества (Ватан) избран пред. её Центр. совета. В 1989–91 успешно противодействовал вооруж. оппозиции, пытавшейся воен. средствами свергнуть возглавляемое им правительство.
Подписание гос. секретарём США Дж. Бейкером и мин. ин. дел СССР Б. Д. Панкиным в сент. 1991 соглашения о прекращении с 1.1.1992 воен. поставок конфликтующим сторонам в Афганистане привели к деморализации и развалу афг. гос., военного и парт. аппарата. После захвата вооруж. оппозицией в апр. 1992 Кабула Н. безуспешно пытался покинуть страну, а затем укрылся в Миссии ООН в афг. столице. В сент. 1996 захвачен в Миссии ООН взявшими Кабул талибами и без суда публично казнён вместе с братом Ахмадзаем и водителем на центр. площади города.