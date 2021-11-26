Ахмад-шах

(Ахмад-хан до восшествия на престол) (ок. 1723, Герат — 1772, Кандагар) — шах Афганистана, основатель династии Дуррани; правил в 1747—1773. Происходил из рода садозаев племени абдали, дед и отец были вождями подразделения племени в Кандагарской обл. После взятия Кандагара (1737) войсками персидского шаха Надира (см. Надир-шах Афшар) присоединился к его двору и в 1741 был назначен одним из командующих афганским контингентом в персидском войске. К концу царствования Надир-шаха он стал одним из его первых военачальников, а после убийства шаха в июне 1747 вывел афганские отряды из охваченного смятением персид­ского войска и, захватив часть казны и артиллерии, двинулся на Кандагар. В это время в районе Кандагара находились основные силы абдалий­ских племен, и там же в октябре 1747 собралась джирга (совет племен, представленный в данном случае ханами абдали и гильзаев), на которой А-ш., поддержанный абдалийскими ханами, войском и богословами, был избран шахом Афганистана. Сделавшись шахом, А-ш. принял титул Дурр-и-Дурран (Дуррани) — «жемчужина из жемчужин», ставший названием основанной им династии. Со временем это же название приняло племя абдали. А.-ш. уже в первый год правления присоединил к своим владениям многие области, населенные афганцами (Кабул, Газни, Пешавари и др.), его также признали своим государем многие ханы афганских племен правобережья Инда. В 1748 А-ш. вторгся в Пенджаб, занял города Шикапур, Лахор, но в битве с главными силами империи Великих Моголов в Сирхинде 11 марта 1748 афганцы были разбиты. Причиной этого, по сведениям афганских источников, был взрыв запасов пороха, сопровождавшийся большими жертвами. Однако могольская армия не сумела использовать успех, и А-ш. благополучно отступил. В 1750 он предпринял второй поход в Пенджаб, в 1756 — третий и в 1757 — четвертый. В результате этих походов был подчинен Кашмир; Великий Могол вынужден был официально отказаться от своих прав на власть в Пенджабе и Мультане в пользу афганского шаха. Кроме того, афганцы захватили огромную добычу, оцениваемую в 12 млн рупий. С 1758 А-ш. вступил в длительную войну с маратхами за раздел империи Великих Моголов. В 1760 маратхи двинули на афганцев огромную армию (200 тыс. воинов). Апогеем военной кампании стала решающая битва под Панилатом 13 января 1761. Грандиозное сражение шло с переменным успехом, однако в конце А-ш. удалось добиться решающей победы. Самому сильному индийскому государству был нанесен сокрушительный удар, но для афганцев успех в войне не принес новых территориальных приобретений. А-ш. вскоре после Панилатской битвы вынужден был вернуться в Афганистан. Понимание обстановки и трезвый учет соотношения сил и собственных возможностей, отличавшие А-ш. как государственного деятеля, сказывались на его последующей политике в отношении Индии. Он не пытался создать большую империю в Индии со столицей в Дели, что неминуемо привело бы к отрыву династии от афганского ядра государства (как при предшествующем завоевании Ирана). Он не ставил перед собой неосуществимых завоевательных целей, что отличало его от Надир-шаха. Завоевания А-ш. в Сев. Индии впоследствии были утеряны. Но более прочными завоеваниями стали покоренные области Хорасана и узбекских ханств левобережья Амударьи. Кроме афганцев на территории основных областей государства А-ш. (до р. Инд на востоке и юго-востоке) жили таджики, хазарейцы, белуджи и многие другие народно­сти и племена. Последние годы жизни А-ш. были посвящены в первую очередь подавлению восстаний на окраинах его державы (Пенджаб 1765 и 1769, Мешхед 1769—1770). Из последнего похода шах вернулся в Кандагар больным (по утверждению афганских историков, у него обнаружился рак), 17 октября 1772 он скончался и был погребен там же в Кандагаре. Обширная Дурранийская держава, созданная завоеваниями А.-ш., оказалась недолговечной, но объединение им областей, заселенных афганскими племенами, составившими ядро его государства, имело очень важное историческое значение. Впоследствии, после падения Дурранийской державы, именно эти области стали основой развития независимого афганского государства.