ДОБРЫНИН АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ
ДОБРЫНИН АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ - советский государственный и партийный деятель, дипломат, Герой Социалистического Труда.
Окончил Московский авиационный институт (1942 год) и Высшую дипломатическую школу (1946 год). Член Коммунистической партии Советского Союза с 1942 года. С 1946 года на работе в Министерстве иностранных дел Союза Советских Социалистических Республик. Советник посольства Союза Советских Социалистических Республик в Соединенных Штатах Америки (1952-1955 годы), помощник министра иностранных дел (1955-1957 годы), заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросам Совета Безопасности (1957-1960 годы), заведующий отделом Соединенных Штатов Америки Министерства иностранных дел Союза Советских Социалистических Республик (1960-1962 годы), одновременно член Коллегии Министерства иностранных дел.
Чрезвычайный и Полномочный посол Союза Советских Социалистических Республик в Соединенных Штатах Америки (1962-1986 годы). Член ЦК КПСС в 1971-1990 годах (с 1966 года кандидат). Секретарь ЦК и заведующий отделом ЦК (1986-1988 годы), одновременно председатель Комитета по иностранным делам ВС СССР. Советник председателя Президиума ВС СССР (1988-1989 годы). Советник Президента РСФСР по международным делам (1990-1991 годы).
Содействовал урегулированию Карибского кризиса 1962 года. С 1967 года участвовал во всех советско-американских встречах на высшем уровне. В 1969-1976 годах способствовал реализации политики разрядки напряжённости в советско-американских отношениях, осуществлял прямую конфиденциальную связь между Политбюро ЦК КПСС и Белым домом (так называемый канал Добрынин – Киссинджер), с помощью которой оперативно решались сложные вопросы. Участвовал в подготовке Договора об ограничении систем ПРО 1972 года, декларации «Основы взаимоотношений между СССР и США» (1972 год), Договоров об ограничении стратегических наступательных вооружений 1972 года, 1979 года, других двусторонних соглашений между СССР и США 1970-х годы.
Способствовал подготовке и подписанию Парижских соглашений 1973 года о прекращении «вьетнамской войны», урегулированию индо-пакистанского (1971 год) и арабо-израильского (1973 год) конфликтов, а также достижению между СССР, США, Францией, Великобританией Четырёхстороннего соглашения по Западному Берлину (1971 год). С 1988 года по поручениям руководства страны периодически выезжал в США, страны Европы и Азии для обсуждения ряда международных проблем и вопросов двусторонних отношений.
Сочинения:
Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962–1986 гг.). М., 1997.
Иллюстрация:
Добрынин А. Ф. Архив БРЭ.