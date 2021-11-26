МУХАММЕД

(Арабский: Му­хам­мад, ис­ка­жён­ное русское от турецкого – Ма­го­мет) Арабский ре­лигиозный и по­ли­тический дея­тель, ос­но­ва­тель ис­ла­ма , пер­вой му­сульманской об­щи­ны и му­сульманского го­су­дар­ст­ва.

В ис­ла­ме счи­та­ет­ся по­след­ним про­ро­ком, пе­ре­дав­шим ми­ру сло­во Бо­жие – Ко­ран. Про­ис­хо­дил из ро­да ха­шим бе­ду­ин­ско­го пле­ме­ни ку­рейш. Ро­дил­ся вско­ре по­сле смер­ти сво­его от­ца Аб­дал­ла­ха. В ран­нем воз­рас­те ли­шил­ся ма­те­ри Ами­ны. Вос­пи­ты­вал­ся у де­да Абд аль-Мут­та­ли­ба, по­сле его смер­ти – у дя­ди по от­цов­ской ли­нии Абу Та­ли­ба. В юно­сти М. был пас­ту­хом, уча­ст­во­вал в ка­ра­ван­ной тор­гов­ле, вёл де­ла бо­га­той мек­кан­ской вдо­вы Ха­дид­жи, на ко­то­рой же­нил­ся, ко­гда ему бы­ло ок. 25 лет. Уча­ст­во­вал в пе­ре­строй­ке хра­ма Каа­бы в Мек­ке. Был зна­ком с уче­ния­ми мо­но­теи­стич. ре­ли­гий. Лю­бил пре­да­вать­ся уе­ди­нён­ным бла­го­чес­ти­вым раз­мыш­ле­ни­ям на го­ре Хи­ра, в ок­ре­ст­но­стях Мек­ки. Там ок. 610 ему бы­ло ви­де­ние ан­ге­ла Джиб­ри­ла, че­рез ко­то­ро­го в по­сле­дую­щие го­ды М. по­лу­чал Бо­же­ст­вен­ное от­кро­ве­ние, позд­нее за­пи­сан­ное пер­вы­ми по­сле­до­ва­те­ля­ми М. и со­ста­вив­шее Ко­ран. По­сле не­ко­то­рых ко­ле­ба­ний М. уве­рил­ся в том, что он из­бран Бо­гом в ка­че­ст­ве Его по­слан­ни­ка (ра­сул), что­бы не­сти в мир сло­во еди­но­го Бо­га, бо­роть­ся с мно­го­бож­ни­ка­ми, учить о гря­ду­щем вос­кре­се­нии мёрт­вых, Суд­ном дне и на­ка­за­нии в аду всех, не уве­ро­вав­ших в Ал­ла­ха. Во­круг М. со­бра­лось неск. де­сят­ков еди­но­мыш­лен­ни­ков, вклю­чая его же­ну Ха­дид­жу и гла­ву ро­да ха­шим Абу Та­ли­ба, но боль­шин­ст­во мек­кан­цев, осо­бен­но из знат­ных и бо­га­тых ро­дов, встре­ти­ло его про­по­ведь на­смеш­ка­ми, а позд­нее от­кры­той вра­ж­деб­но­стью. Ок. 615 пре­сле­до­ва­ния языч­ни­ков вы­ну­ди­ли часть му­суль­ман уехать в хри­сти­ан­скую Эфио­пию. М. про­дол­жал про­по­ведь в Мек­ке, ос­та­ва­ясь под за­щи­той сво­его ро­да, по­ка ок. 619 не умер­ли Абу Та­либ и Ха­дид­жа. Но­вый гла­ва ха­ши­ми­тов, дя­дя М. – Абд аль-Уз­за (Абу Ла­хаб), от­ка­зал ему в за­щи­те пе­ред мек­кан­ски­ми языч­ни­ка­ми. М. без­ус­пеш­но пы­тал­ся за­ру­чить­ся под­держ­кой жи­те­лей г. Та­иф. Зна­ком уте­ше­ния для не­го яви­лось ви­де­ние ноч­но­го не­бес­но­го пу­те­ше­ст­вия, во вре­мя ко­то­ро­го он по­бы­вал в Ие­ру­са­ли­ме, от­ку­да воз­нёс­ся на не­бо (ис­ра ва-ль-ми­радж). Об­ра­ще­ния М. к по­се­щав­шим Мек­ку па­лом­ни­кам на­шли от­клик сре­ди пле­мён аус и хаз­радж из зем­ле­дельч. оа­зи­са у г. Яс­риб, к се­ве­ру от Мек­ки. Сна­ча­ла в Яс­риб пе­ресе­ли­лось боль­шин­ст­во по­сле­до­ва­те­лей М., а в ию­ле (по др. вер­сии, в сен­тяб­ре) 622 и сам про­рок. В честь это­го Яс­риб стал на­зы­вать­ся Ме­ди­ной (араб. Ма­ди­нат ан-На­би – го­род Про­ро­ка), а пер­вый день го­да пе­ре­се­ле­ния (хид­жра) в Араб­ском ха­ли­фа­те был при­нят за на­ча­ло му­сульм. ле­то­счис­ле­ния.

В Ме­ди­не М. из го­ни­мо­го про­по­вед­ни­ка пре­вра­тил­ся в ду­хов­но­го и по­литич. ру­ко­во­ди­те­ля му­сульм. об­щи­ны. Здесь ис­лам по­лу­чил куль­то­во-за­ко­но­дат. оформ­ле­ние как от­лич­ная от хри­сти­ан­ст­ва и иу­да­из­ма мо­но­теи­стич. ре­ли­гия: бы­ли ус­та­нов­ле­ны осн. прин­ци­пы ре­лиг. уче­ния, куль­та, ор­га­ни­за­ции со­об­ще­ст­ва му­суль­ман (ум­ма), по­строе­на пер­вая ме­четь. Опо­рой М. ста­ли мек­кан­ские пе­ре­се­лен­цы (му­хад­жи­ры) и при­няв­шие ис­лам языч­ни­ки Яс­ри­ба (ан­са­ры). Яс­риб­ские пле­ме­на, ис­по­ве­до­вав­шие иуда­изм, не при­зна­ли про­роч. мис­сии М. По­рвав с ни­ми, М. из­гнал из Ме­ди­ны иу­дей­ские пле­ме­на кай­ну­ка и на­дир, по­ве­лев ис­тре­бить наи­бо­лее вра­ж­деб­ных к му­суль­ма­нам ку­рай­зи­тов. При мо­лит­ве му­суль­ма­не ста­ли об­ра­щать­ся не в сто­ро­ну Ие­ру­са­ли­ма, а к Каа­бе в Мек­ке (кыб­ла). До кон­ца жиз­ни М. про­жи­вал в Ме­ди­не, от­ку­да управ­лял му­сульм. ум­мой.

Вско­ре по­сле хид­жры М. на­чал во­оруж. борь­бу про­тив мек­кан­ских языч­ни­ков, на­па­дая на их тор­го­вые ка­ра­ва­ны. В 624 на ка­ра­ван­ном пу­ти из Мек­ки в Си­рию, у ко­лод­ца Бадр, му­сульм. вой­ско одер­жа­ло бле­стя­щую по­бе­ду, но в 625 мек­кан­цы раз­би­ли вой­ско М. у го­ры Ухуд, под Ме­ди­ной. В 628, от­пра­вив­шись с боль­шим вой­ском к Мек­ке, М. ос­та­но­вил­ся в до­ли­не Ху­дай­бия на гра­ни­це свя­щен­ной тер­ри­то­рии па­лом­ни­че­ст­ва (ха­рам). Пе­ре­го­во­ры ме­ж­ду М. и мек­кан­ца­ми за­вер­ши­лись за­клю­че­ни­ем 10-лет­не­го пе­ре­ми­рия и со­гла­си­ем мек­кан­цев на бес­пре­пят­ст­вен­ное па­лом­ни­че­ст­во (хадж) му­суль­ман к Каа­бе. В 630 Мек­ка без боя сда­лась М. Всту­пив в го­род, он со­вер­шил ма­лое па­лом­ни­че­ст­во (ум­ра), очи­стил Каа­бу от язы­че­ских идо­лов. Боль­шин­ст­во мек­кан­цев об­ра­ти­лись в ис­лам, 2 тыс. из них при­сое­ди­ни­лись к вой­ску М. По­бе­да над Мек­кой ук­ре­пи­ла ав­то­ри­тет ис­ла­ма в Ара­вии. Му­суль­ма­не раз­би­ли объ­е­ди­нён­ное вой­ско та­иф­цев и бе­дуи­нов-са­ки­фи­тов в до­ли­не Ху­найн, а за­тем оса­ди­ли г. Та­иф, сдав­ший­ся че­рез 9 мес. Пред­ста­ви­те­ли боль­шин­ст­ва ара­вий­ских пле­мён при­со­е­ди­ни­лись к М., за­клю­чив с ним до­го­во­ры о при­ня­тии ис­ла­ма. Зна­чит. часть Ара­вии ока­за­лась в со­ста­ве ре­ли­ги­оз­но-по­ли­тич. сою­за му­суль­ман с цен­тром в Ме­ди­не.

М. го­то­вил­ся рас­про­стра­нить ис­лам в Па­ле­сти­не и Си­рии. В 630–631 он во гла­ве 30-ты­сяч­но­го вой­ска вы­сту­пил в по­ход на Та­бук, ле­жа­щий на пу­ти в Си­рию. В это вре­мя бы­ли за­клю­че­ны до­го­во­ры с иу­дея­ми и хри­стиа­на­ми го­ро­дов зал. Ака­ба, впо­след­ст­вии став­шие об­раз­цом для до­го­во­ров с не­му­суль­ма­на­ми под по­кро­ви­тель­ст­вом му­сульм. го­су­дар­ст­ва (зим­мии). Во вре­мя хад­жа па­лом­ни­ков- му­суль­ман 631 Али ибн Аби Та­либ от име­ни М. объ­я­вил о за­пре­те языч­ни­кам по­се­щать свя­ты­ни Мек­ки. В 632 М. сам воз­гла­вил хадж, по­лу­чив­ший в му­сульм. тра­ди­ции назв. про­щаль­но­го па­лом­ни­че­ст­ва, че­рез 3 мес по­сле ко­то­ро­го скон­чал­ся. М. был по­хо­ро­нен в Ме­ди­не в до­ме его же­ны Ай­ши, при­ле­гав­шем к Ме­че­ти про­ро­ка. При позд­ней­ших ре­кон­ст­рук­ци­ях ме­че­ти усы­паль­ни­ца М. бы­ла вклю­че­на в её со­став.

По­сле М. не ос­та­лось муж­ско­го по­том­ст­ва. От бра­ка с Ха­дид­жей у не­го ро­ди­лось неск. сы­но­вей, скон­чав­ших­ся в мла­ден­че­ст­ве (по пер­во­му из них, аль-Ка­си­му, М. по­лу­чил про­зви­ще Абу-ль-Ка­сим), и 4 до­че­ри: Ру­кайя, Умм-Куль­сум, Зай­наб и Фа­ти­ма. По­сле смер­ти Ха­дид­жи М. имел в раз­ное вре­мя неск. жён и на­лож­ниц, но от них у не­го не бы­ло де­тей. От бра­ка до­че­ри М. Фа­ти­мы с его двою­род­ным бра­том и спо­движ­ни­ком Али ибн Аби Та­ли­бом у М. поя­ви­лись вну­ки – Ха­сан (ум. 669) и Ху­сейн (ум. 680), по­чи­тае­мые шии­та­ми как 2-й и 3-й има­мы. Про­ис­хо­дя­щие от них мно­го­числ. по­том­ки про­ро­ка об­ра­зу­ют в му­сульм. ми­ре при­ви­ле­ги­ро­ван­ную со­ци­аль­ную груп­пу сей­и­дов (или ше­ри­фов), вклю­чая ряд пра­вив­ших с ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья до Но­вей­ше­го вре­ме­ни му­сульм. ди­на­стий (Фа­ти­ми­ды, Ха­ши­ми­ты и др.).

В ис­ла­ме М. оли­це­тво­ря­ет со­вер­шен­но­го че­ло­ве­ка, его жизнь счи­та­ет­ся об­раз­цом для под­ра­жа­ния му­суль­ман. Пре­да­ние о по­ступ­ках и из­ре­че­ни­ях (сун­на) М. слу­жит вто­рым по­сле Ко­ра­на ис­точ­ни­ком му­сульм. ве­ро­уче­ния и пра­ва. Отд. жан­ром тра­диц. му­сульм. лит-ры яв­ля­ет­ся жиз­не­опи­са­ние про­ро­ка (си­ра). Мн. ис­лам­ские дви­же­ния 19–21 вв. вы­сту­па­ют за воз­вра­ще­ние к «чис­то­му ис­ла­му» вре­мён М. и пер­вых му­суль­ман.