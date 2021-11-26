МУХАММЕД
(Арабский: Мухаммад, искажённое русское от турецкого – Магомет) Арабский религиозный и политический деятель, основатель ислама, первой мусульманской общины и мусульманского государства.
В исламе считается последним пророком, передавшим миру слово Божие – Коран. Происходил из рода хашим бедуинского племени курейш. Родился вскоре после смерти своего отца Абдаллаха. В раннем возрасте лишился матери Амины. Воспитывался у деда Абд аль-Мутталиба, после его смерти – у дяди по отцовской линии Абу Талиба. В юности М. был пастухом, участвовал в караванной торговле, вёл дела богатой мекканской вдовы Хадиджи, на которой женился, когда ему было ок. 25 лет. Участвовал в перестройке храма Каабы в Мекке. Был знаком с учениями монотеистич. религий. Любил предаваться уединённым благочестивым размышлениям на горе Хира, в окрестностях Мекки. Там ок. 610 ему было видение ангела Джибрила, через которого в последующие годы М. получал Божественное откровение, позднее записанное первыми последователями М. и составившее Коран. После некоторых колебаний М. уверился в том, что он избран Богом в качестве Его посланника (расул), чтобы нести в мир слово единого Бога, бороться с многобожниками, учить о грядущем воскресении мёртвых, Судном дне и наказании в аду всех, не уверовавших в Аллаха. Вокруг М. собралось неск. десятков единомышленников, включая его жену Хадиджу и главу рода хашим Абу Талиба, но большинство мекканцев, особенно из знатных и богатых родов, встретило его проповедь насмешками, а позднее открытой враждебностью. Ок. 615 преследования язычников вынудили часть мусульман уехать в христианскую Эфиопию. М. продолжал проповедь в Мекке, оставаясь под защитой своего рода, пока ок. 619 не умерли Абу Талиб и Хадиджа. Новый глава хашимитов, дядя М. – Абд аль-Узза (Абу Лахаб), отказал ему в защите перед мекканскими язычниками. М. безуспешно пытался заручиться поддержкой жителей г. Таиф. Знаком утешения для него явилось видение ночного небесного путешествия, во время которого он побывал в Иерусалиме, откуда вознёсся на небо (исра ва-ль-мирадж). Обращения М. к посещавшим Мекку паломникам нашли отклик среди племён аус и хазрадж из земледельч. оазиса у г. Ясриб, к северу от Мекки. Сначала в Ясриб переселилось большинство последователей М., а в июле (по др. версии, в сентябре) 622 и сам пророк. В честь этого Ясриб стал называться Мединой (араб. Мадинат ан-Наби – город Пророка), а первый день года переселения (хиджра) в Арабском халифате был принят за начало мусульм. летосчисления.
В Медине М. из гонимого проповедника превратился в духовного и политич. руководителя мусульм. общины. Здесь ислам получил культово-законодат. оформление как отличная от христианства и иудаизма монотеистич. религия: были установлены осн. принципы религ. учения, культа, организации сообщества мусульман (умма), построена первая мечеть. Опорой М. стали мекканские переселенцы (мухаджиры) и принявшие ислам язычники Ясриба (ансары). Ясрибские племена, исповедовавшие иудаизм, не признали пророч. миссии М. Порвав с ними, М. изгнал из Медины иудейские племена кайнука и надир, повелев истребить наиболее враждебных к мусульманам курайзитов. При молитве мусульмане стали обращаться не в сторону Иерусалима, а к Каабе в Мекке (кыбла). До конца жизни М. проживал в Медине, откуда управлял мусульм. уммой.
Вскоре после хиджры М. начал вооруж. борьбу против мекканских язычников, нападая на их торговые караваны. В 624 на караванном пути из Мекки в Сирию, у колодца Бадр, мусульм. войско одержало блестящую победу, но в 625 мекканцы разбили войско М. у горы Ухуд, под Мединой. В 628, отправившись с большим войском к Мекке, М. остановился в долине Худайбия на границе священной территории паломничества (харам). Переговоры между М. и мекканцами завершились заключением 10-летнего перемирия и согласием мекканцев на беспрепятственное паломничество (хадж) мусульман к Каабе. В 630 Мекка без боя сдалась М. Вступив в город, он совершил малое паломничество (умра), очистил Каабу от языческих идолов. Большинство мекканцев обратились в ислам, 2 тыс. из них присоединились к войску М. Победа над Меккой укрепила авторитет ислама в Аравии. Мусульмане разбили объединённое войско таифцев и бедуинов-сакифитов в долине Хунайн, а затем осадили г. Таиф, сдавшийся через 9 мес. Представители большинства аравийских племён присоединились к М., заключив с ним договоры о принятии ислама. Значит. часть Аравии оказалась в составе религиозно-политич. союза мусульман с центром в Медине.
М. готовился распространить ислам в Палестине и Сирии. В 630–631 он во главе 30-тысячного войска выступил в поход на Табук, лежащий на пути в Сирию. В это время были заключены договоры с иудеями и христианами городов зал. Акаба, впоследствии ставшие образцом для договоров с немусульманами под покровительством мусульм. государства (зиммии). Во время хаджа паломников- мусульман 631 Али ибн Аби Талиб от имени М. объявил о запрете язычникам посещать святыни Мекки. В 632 М. сам возглавил хадж, получивший в мусульм. традиции назв. прощального паломничества, через 3 мес после которого скончался. М. был похоронен в Медине в доме его жены Айши, прилегавшем к Мечети пророка. При позднейших реконструкциях мечети усыпальница М. была включена в её состав.
После М. не осталось мужского потомства. От брака с Хадиджей у него родилось неск. сыновей, скончавшихся в младенчестве (по первому из них, аль-Касиму, М. получил прозвище Абу-ль-Касим), и 4 дочери: Рукайя, Умм-Кульсум, Зайнаб и Фатима. После смерти Хадиджи М. имел в разное время неск. жён и наложниц, но от них у него не было детей. От брака дочери М. Фатимы с его двоюродным братом и сподвижником Али ибн Аби Талибом у М. появились внуки – Хасан (ум. 669) и Хусейн (ум. 680), почитаемые шиитами как 2-й и 3-й имамы. Происходящие от них многочисл. потомки пророка образуют в мусульм. мире привилегированную социальную группу сейидов (или шерифов), включая ряд правивших с раннего Средневековья до Новейшего времени мусульм. династий (Фатимиды, Хашимиты и др.).
В исламе М. олицетворяет совершенного человека, его жизнь считается образцом для подражания мусульман. Предание о поступках и изречениях (сунна) М. служит вторым после Корана источником мусульм. вероучения и права. Отд. жанром традиц. мусульм. лит-ры является жизнеописание пророка (сира). Мн. исламские движения 19–21 вв. выступают за возвращение к «чистому исламу» времён М. и первых мусульман.