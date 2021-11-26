АМИН, ХАФИЗУЛЛА

Афганский государственный деятель.

Окончил высшее педагогическое училище и Кабульский университет. После получения образования А. стал преподавателем, заместителем директора и директором Кабульского лицея «Ибн Сина». В 1957 получил стипендию на продолжение образования в колледже при Колумбийском университете в Нью-Йорке , получил степень магистра. В 1962–1965 проходил докторантуру в США. Кандидат в члены ЦК НДПА с 1966. При расколе НДПА в 1967 вошел во фракцию «Хальк», обвинялся противниками в связях с ЦРУ, но без доказательств. В 1967–1968 — член ЦК НДПА — «Хальк». В 1968 понижен до кандидата в члены ЦК из-за острого конфликта с М. Бадахши, который в результате покинул фракцию. С 1969 — депутат нижней палаты парламента. С 1973 — руководитель военной организации «Хальк». С 1977 — член ЦК НДПА. Отвечал за подготовку военного переворота против Дауда . 25.04.1978, находясь под домашним арестом, отдал приказ о начале революционного переворота. После начала Апрельской (Саурской) революции 1978 — заместитель премьер-министра, министр иностранных дел. С сентября 1978 — министр обороны и руководитель органов безопасности. При подготовке смены курса на более умеренный в сентябре 1979 Тараки планировал объявить А. ответственным за проведение политического террора. 14.09.1979 в резиденции Тараки произошло покушение на А., погиб член ЦК НДПА С. Тарун. А. арестовал Тараки, который вскоре был исключен из партии по обвинению в организации террора. 16.09 А. возглавил НДПА, революционный совет и правительство. В закрытом письме членам НДПА А. обвинил советское представительство в причастности к теракту 14.09 и обвинил Тараки в насаждении культа личности. 08.10 Тараки был убит. Этим А. надеялся не только ослабить внутрипартийную оппозицию, но и покончить с попытками СССР найти ему альтернативу. Был развернут террор против сторонников Тараки. А. провозгласил курс на скорейшее построение социализма в Афганистане. Стремясь остановить разрастание повстанческого движения, поддерживаемого из Пакистана, вел консультации о примирении с США и в то же время продолжал настаивать на вводе советских войск хотя бы в северные районы Афганистана. 12.12.1979 было принято решение о вводе советских войск в Афганистан (см Война в Афганистане) . Одновременно планировалось уничтожить А. 16.12 на него было произведено покушение. 25.12 начался ввод советских войск, который был поддержан А. 27.12 А. был отравлен, но спасен советскими врачами. В тот же день убит в ходе штурма его резиденции Тадж-бек советским спецназом. По официальной версии, был приговорен к смерти революционным трибуналом.

Автор статьи: Шубин А.В.