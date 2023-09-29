Перестрóйка

Перестрóйка — политика реформ в СССР в 1985–1991, проводившаяся М. С. Горбачевым , завершающий период истории СССР.

П. была вызвана социальным кризисом, назревавшим в СССР. На апрельском пленуме ЦК Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) 23 апреля 1985 Горбачев изложил планы политики «ускорения» (прежде всего технологической модернизации экономики), продолжавшей курс Ю. В. Андропова . Основы более глубоких преобразований были изложены в феврале 1986 на XXVII съезде КПСС. Они предполагали введение «хозрасчета», самоуправления, «гласности», «демократизации», внешнеполитический курс, известный как «новое мышление». Было прекращено уголовное преследование инакомыслящих. Первоначально Горбачев выступал за «перестройку хозяйственных отношений», но затем стал употреблять термин «П.» как синоним всесторонних, в том числе политических реформ.

Экономические реформы задерживались и из-за Чернобыльской катастрофы 26 апреля 1986. 27 января 1987 Горбачев выступил на пленуме ЦК с речью, где провозгласил начало более решительных преобразований, подверг резкой критике ведомственную бюрократию. Власть ведомств над предприятиями значительно ограничивалась, был принят закон о государственном предприятии 1987, были расширены возможности создания кооперативов. Первоначально рыночные реформы оживили экономическую жизнь. Уровень рентабельности, который в 1980–1985 упал с 12,2 % до 11,9 %, к 1988 вырос до 13,5 % (при оценке этих данных нужно учитывать приписки). На прилавках появились более дорогие, но и более качественные товары. Однако в конце 1988 резко обострился дефицит товаров. Разные формы собственности, появлявшиеся в СССР, не были четко разделены, что позволило руководителям предприятий и кооперативов начать перевод ресурсов государственных предприятий под контроль формирующейся буржуазии.

Сторонники сохранения андроповского курса проведения реформ авторитарными методами, противники демократизации и дальнейшего расширения рынка группировались вокруг члена Политбюро Е. К. Лигачева. Против него выступали сторонник углубления реформ — член Политбюро А. Н. Яковлев и остро критиковавший номенклатурные привилегии руководитель московской парторганизации Б. Н. Ельцин . На октябрьском пленуме ЦК КПСС 1987 Ельцин потерпел неудачу, но в глазах населения стал одним из лидеров оппозиции.

В Политбюро ЦК КПСС возобладало мнение, что необходимы политические реформы, которые помогут преодолеть кризис хозяйственных реформ. Политические реформы были провозглашены в 28 июня — 1 июля 1988 на XIX конференции КПСС. 1 декабря 1988 была проведена конституционная реформа, которая ввела новый орган власти — съезд народных депутатов СССР . КПСС действовала под давлением неформалов , а затем — оппозиционных партий. Развернулись национальные движения и конфликты. На съездах народных депутатов развернулась борьба между консерваторами, сторонниками Горбачева и Межрегиональной депутатской группой , объединявшей сторонников углубления реформ. Кризис реформ привел к подъему массовых гражданских движений в 1988–1991. С 1988 оппозиционные организации проводили массовые манифестации в поддержку демократии и углубления реформ. 10 июля 1989 началось шахтерское движение в СССР. Развернулось демократическое движение в СССР . В этих событиях были признаки не только реформ, но уже и революции , направленной против монополии на власть КПСС и господства бюрократии. Особенностью этой революции был ее преимущественно ненасильственный характер. Движущей силой гражданских движений была не буржуазия (которая в это время еще не сложилась), и не рабочий класс, и не бюрократия, а средние слои, прежде всего интеллигенция. Таким образом, П. представляла собой реформы, которые привели к демократической революции, продолжавшейся и некоторое время после неудачи реформ П.

В 1988–1989 Горбачев и его сторонники фактически потеряли лидерство в П. Чтобы обезопасить свою власть от атаки со стороны охранителей в партии или демократов в парламенте, Горбачев добился новых изменений в конституции. 14 марта 1990 III съезд народных депутатов СССР провозгласил его президентом СССР. Это привело к новому падению авторитета партии, потому что Горбачев был теперь лидером государства не как глава партии, а как президент. Была переформулирована ст. 6 конституции 1977, монополия КПСС на власть была официально отменена.

На выборах съезда народных депутатов России в феврале 1990 большинство оппозиционных организаций объединилось в блок (позднее — движение) «Демократическая Россия» . Он получил около трети голосов, и при поддержке независимых депутатов Ельцин был 29 мая 1990 избран председателем Верховного совета РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 принял решение о суверенитете России, т. е. о верховенстве ее законов над законами СССР. Таким образом в СССР образовалось два центра власти. Во многих Советах, в том числе в Московском и Ленинградском, большинство мест получили демократы. Во время XXVIII съезда КПСС, проходившего 2–13 июля 1990, председатель Верховного совета РСФСР Б. Н. Ельцин, председатели советов Москвы Г. Х. Попов и Ленинграда А. Б. Собчак вышли из КПСС. С монополией КПСС на власть было покончено.

Осенью 1990 руководители России и СССР попытались договориться на основе программы «500 дней» (см. Г. А. Явлинский ), но неудачно. В феврале 1991 конфронтация между российским и союзным руководством возобновилась. В стране развернулась кампания гражданского неповиновения, сопровождавшаяся манифестациями и забастовками. Только 29 апреля 1991 Горбачеву и Ельцину удалось договориться о компромиссе. Начался Новоогарёвский процесс . 17 марта 1991 за сохранение обновленного СССР на референдуме высказалось большинство жителей страны. В России был введен пост президента, которым 12 июня был избран Ельцин.

Управление хозяйством перешло к руководителям предприятий, технократам, которые постепенно превращались в капиталистов. Экономическая перестройка вызвала болезненные экономические последствия (прежде всего рост дефицита продукции), что способствовало радикализации общественных настроений, росту популярности идей вестернизации и перехода к капитализму. Часть бюрократии, стремившаяся к восстановлению контроля над обществом на новой основе, перешла в оппозицию к КПСС. Другая часть пыталась сопротивляться углублению реформ, но потерпела поражение в результате попытки установления власти Государственного комитета по чрезвычайному положению 19–21 августа 1991. Развернулся процесс распада СССР , который покончил с П. Несмотря на общую неудачу реформ П., они заложили основы гражданского общества, демократии и рыночной экономики в России и ряде других стран бывшего СССР.

Ист. : Афанасьев Ю. Н. Я должен это сказать. Политическая публицистика времен перестройки. М., 1991; Собчак А. Б. Хождение во власть. Рассказ о рождении парламента. М., 1991; Горбачев — Ельцин: 1500 дней политического противостояния. М., 1992; Воротников В. И. «А было это так...» М., 1995; Горбачев М. С. Жизнь и реформы. М., 1995.

Лит. : Шубин А. В. Парадоксы Перестройки. Упущенный шанс СССР. М., 2005; Медведев Р. А. Советский Союз: последние годы жизни. М., 2009. А. В. Шубин.