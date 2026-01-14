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Предлагаем обсудить тайны и мифы вокруг партийных денег КПСС в последние годы Советского Союза, разобрать финансовые схемы и политические интриги, проанализировать допрос Михаила Горбачёва, а также поразмышлять о том, что на самом деле произошло с партийным золотом после распада СССР. Существовало ли на самом деле "золото партии"? Как так вышло, что трое ключевых финансистов партии, связанных с партийной казной, погибли при загадочных обстоятельствах? Каким образом КПСС пыталась вывести и спрятать свои деньги в офшоры? Почему расследование дела о "золоте партии" было начато, а затем засекречено и закрыто? Давайте разбираться вместе!

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