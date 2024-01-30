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18.06.2026
Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг.
Почему в 1985 году развитие машиностроения было объявлено главным приоритетом стратегии ускорения?
Машиностроение рассматривалось как основа технологического обновления всех отраслей экономики
Отрасль машиностроения должна была обеспечить переоснащение армии новейшей военной техникой
Правительство рассчитывало нарастить экспорт машин для получения иностранной валюты
Машиностроительные заводы требовали немедленной конверсии на выпуск гражданской продукции
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