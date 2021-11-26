УСКОРЕНИЕ

Политика ускорения экономического и научно-технического развития, проводившаяся в СССР в 1982-1988 гг.

Идея «ускорения научно-технического прогресса» и экономики в целом административными методами, авторитарной модернизации выдвинул Ю. Андропов . Вскоре после своего прихода к власти М. Горбачев 23.4.1985 г. собрал пленум ЦК, на котором объявил основы своей политики. Продолжая курс Андропова, Горбачев настаивал на ускорении развития СССР, и его политика получила название “ускорение”. Горбачев считал, что начатый Андроповым эксперимент принес положительные результаты. Учитывая ограниченность эксперимента, Горбачев собирался постепенно расширять товарно-денежные отношения и в конечном итоге полностью перевести большинство предприятий на самоокупаемость, доводя “хозрасчет” почти до ста процентов. Экономические реформы должны были сопровождаться внедрением новой техники, которая поможет улучшить качество продукции до уровня капиталистических стран. На технологическую модернизацию 1985-1988 гг. было потрачено около 120 миллиардов рублей. 16 мая 1985 г. была начата Антиалкогольная кампания, которая была призвана укрепить здоровье советского населения и трудовую дисциплину. Продолжалась борьба с теневым предпринимательством («нетрудовыми доходами»). Горбачев надеялся улучшить управление экономикой с помощью реформ отраслевого управления (создание Агропрома 22.11.1985 г.).

На этом этапе реформы проводились авторитарно. По-прежнему вся власть оставалась в руках партийно-государственной бюрократии, которой руководила узкая группа Политбюро. Горбачев вывел из руководства своих противников Г. Романова (1.7.1985 г.) и Н. Тихонова (27.9.1985 г.). Председателем Совета министров стал сторонник Горбачева Н. Рыжков. 21.7.1985 г. отдел пропаганды ЦК КПСС возглавил А. Яковлев. 24.12.1985 г. московский горком партии возглавил Б. Ельцин .

В 1985-1987 гг. продолжались широкие репрессии против коррупционеров. Несмотря на то, что арестовывались тысячи людей, криминальный капитал сохранялся. “Дела” по коррупции часто носили демонстрационный характер, доказательная база следствия была неудовлетворительной. Аресты реальных и мнимых взяточников вызывали энтузиазм среди населения и недовольство в среде чиновничества.

Вскоре «ускорение» показало свою ограниченность – работники не были заинтересованы во внедрении новой техники, производительность труда росла медленно. Потребовались более глубокие реформы «Перестройки», которые стали осуществляться уже с 1986 г. Но меры «ускорения» в основном продолжали действовать до 1988 г.

Исторические источники:

Воротников В.И. «А было это так…» М., 1995;

Горбачев М.С. Жизнь и реформы. М., 1995.

Автор статьи: Шубин А.В.