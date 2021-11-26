МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - международный союз общественных объединений по защите прав потребителей.

Со­з­да­на в 1989 году как Фе­де­ра­ция об­ществ потре­бите­лей СССР и в 1991 году пре­об­ра­зова­на в Кон­фОП. Штаб-квар­ти­ра - в Мо­ск­ве.

Ор­га­ны управ­ле­ния Кон­фОП: Кон­гресс (об­щее со­б­ра­ние чле­нов кон­фе­де­ра­ции; 1 раз в 3 го­да), яв­ляю­щий­ся её выс­шим ор­га­ном; Выс­ший ко­ор­ди­национный со­вет, осу­ще­ст­в­ляю­щий об­щее ру­ко­вод­ство дея­тель­но­стью кон­фе­де­ра­ции в пе­ри­од ме­ж­ду за­се­да­ния­ми Кон­грес­са; Прав­ле­ние - кол­ле­ги­аль­ный ис­пол­нительный ор­ган, вы­пол­няю­щий функ­ции опе­ра­тив­но­го управ­ле­ния кон­фе­де­ра­ци­ей.

За­да­чи Кон­фОП - пред­ста­ви­тель­ст­во и за­щи­та ин­те­ре­сов по­тре­би­те­лей во взаи­мо­от­но­ше­ни­ях с биз­не­сом и го­су­дар­ст­вом. Основные на­прав­ле­ния дея­тель­но­сти: юри­дическая за­щи­та гра­ж­дан и за­ко­но­твор­че­ст­во, ин­фор­ми­ро­ва­ние и про­све­ще­ние по­тре­би­те­лей, осу­ще­ст­в­ле­ние про­филь­ной об­ра­зо­ва­тель­ной и ис­сле­до­ва­тель­ской дея­тель­но­сти.

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