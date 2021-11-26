АБАЛКИН Леонид Иванович

Советский ученый-экономист и государственный деятель.

В 1952 окончил Московский институт народного хозяйства (МИНХ) им. Г. В. Плеханова , бухгалтер-экономист. Работал в с.-х. техникуме в Гусеве Калининградской обл., стал его директором. Член КПСС (1956–1991).

С 1958 аспирант, затем преподаватель Московского государственного экономического института. Докт. экономических наук (1971), проф. (1972). С 1976 — проф., позднее — заведующий кафедрой основ управления социалистическй экономики, затем — политической экономии Академии общественных наук (АОН) при ЦК КПСС. Член-корр. (1984), акад. АН СССР (1987). С 1986 — директор Института экономики АН СССР, в 1988–1990 — член Президиума АН СССР.

Автор работ по экономике социализма, в которых обосновывал концепцию экономических реформ перестройки : «Курсом ускорения», «Новый тип экономического мышления», «Перестройка: пути и проблемы», «Советское общество: революционное обновление», «Панорама экономической перестройки», «Трудный поворот к рынку». На XIX конференции КПСС критиковал концепцию ускорения, считая, что нельзя одновременно добиваться роста и структурной перестройки экономики. Также выступал против предложения Горбачева совместить партийный и государственный посты.

В 1989 был избран народным депутатом СССР от КПСС. В августе 1989 – декабре 1990 — зам. председателя Верховного Совета. В 1990–1991 — член ЦК КПСС. Абалкин воздерживался от радикализации реформ, считая необходимым сначала стабилизировать ситуацию. Были ограничены права кооперативов . Выступал против политики Ельцина, ведшей к «капитализму и развалу Советского Союза».

А. стал одним из ведущих авторов экономической программы правительства Н. И. Рыжкова осенью 1990 и отстаивал ее в Верховном Совете против программы Г. А. Явлинского «500 дней». Не вошел в правительство Г. А. Павлова, но поддержал его меры по стабилизации экономики. В мае – декабре 1991 — советник президента СССР. В 1992—2005 — директор института экономики РАН.

Автор статьи: А. В. Шубин.