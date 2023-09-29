Продовóльственная программа СССР

Продовóльственная прогрáмма СССР — программа реорганизации управления аграрно-­промышленным комплексом СССР и повышения его эффективности, принятая на майском (1982) Пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС). Необходимость принятия программы диктовалась дефицитом и бедностью ассортимента продовольствия, особенно мяса и мясомолочной продукции. Секретарь ЦК КПСС по сельскому хозяйству М. С. Горбачев видел основную причину неблагополучия в сфере агропромышленного комплекса в отсутствии связей предприятий переработки, подчиненных союзным министерствам, с поставщиками их сырья колхозами и совхозами, а выход — в создании агропромышленных объединений (АПО) в центре и на местах. Предполагалось ликвидировать ряд министерств, передав их функции Агропромышленному комитету (Агропрому). Эта позиция получала поддержку части региональных руководителей и критиковалась руководителями центральных ведомств, связанных с сельским хозяйством. При участии Л. И. Брежнева был достигнут компромисс, озвученный в докладе Генерального секретаря на пленуме ЦК КПСС 24 мая 1982. АПО создавались на уровне районов (что усилило региональных партийных руководителей), а в центре сельскохозяйственные и агропромышленные ведомства сохранялись. Также списывались долги нерентабельных колхозов, расширялись возможности приусадебных и подсобных хозяйств, ставились задачи дальнейшей технической модернизации сельского хозяйства. Планировалось более чем удвоить производство пищевых продуктов к 1990. Агропром был создан 22 ноября 1985, после того как Горбачев стал Генеральным секретарем ЦК КПСС. В 1980–1990 продукция пищевой промышленности в сопоставимых ценах выросла на треть, производство мяса — с 15,1 до 20 млн т, колбасных изделий — с 3,07 до 3,97 млн т. Борьба за принятие П. п. выявила антиведомственную позицию Горбачева, характерную и для его последующей политики.

Ист. : Продовольственная программа СССР на период до 1990 г. и меры по ее реализации. Материалы майского пленума ЦК КПСС 1982 года. М., 1982.

Лит. : Шубин А. В. Золотая осень или период застоя? СССР в 1975–1985 гг. М., 2007. А. В. Шубин .