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Система установленных государством норм и принципов определяют устройство общества, разделение власти, права и свободы человека. Правовые основы обеспечивают законность, гуманизм, разделение властей и устойчивость системы управления и защиты прав граждан. Как устроена система законодательства в России? Почему Конституция РФ считается главным законом страны? Как правовые основы влияют на обеспечение порядка, защиту прав граждан и развитие законодательства с учетом новых вызовов? Об этом и многом другом расскажет учитель истории и победитель конкурса «Педагоги года Москвы» 2025 года Александр Оджо.