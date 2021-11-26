ОРДИНАТУРА

ОРДИНАТУРА - клиническая.

В Росийской Фе­де­ра­ции с 1946 года од­на из форм про­фес­сио­наль­ной под­го­тов­ки вра­чей в кли­ни­ках ме­ди­цин­ских ву­зов, ин­сти­ту­тов усо­вер­шен­ст­во­ва­ния вра­чей или научно-исследовательских ин­сти­тутов. Её це­лью яв­ля­ет­ся под­го­тов­ка вы­со­ко­ква­ли­фи­ци­рованных спе­циа­ли­стов для ра­бо­ты в боль­ни­цах и других ле­чеб­но-про­фи­лак­тических уч­ре­ж­де­ни­ях, а так­же в ор­га­нах си­сте­мы здра­во­охра­не­ния.

В Ординатуру при­ни­ма­ют по кон­кур­су вра­чей со ста­жем прак­тической ра­бо­ты не ме­нее 3 лет и вы­пуск­ни­ков медицинских ву­зов, ре­ко­мен­до­ван­ных со­ве­том учеб­но­го за­ве­де­ния. Вра­чи, ус­пеш­но про­шед­шие двух­го­дич­ный курс Ординатуры и сдав­шие сер­ти­фи­ка­ци­он­ный эк­за­мен, по­лу­ча­ют воз­мож­ность са­мо­сто­ятельной ра­бо­ты по вы­бран­ной спе­ци­аль­но­сти. Обу­че­ние в Ординатуре осу­ще­ст­в­ля­ет­ся с от­ры­вом от основного мес­та ра­бо­ты.

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