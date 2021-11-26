ОРДИНАТУРА
ОРДИНАТУРА - клиническая.
В Росийской Федерации с 1946 года одна из форм профессиональной подготовки врачей в клиниках медицинских вузов, институтов усовершенствования врачей или научно-исследовательских институтов. Её целью является подготовка высококвалифицированных специалистов для работы в больницах и других лечебно-профилактических учреждениях, а также в органах системы здравоохранения.
В Ординатуру принимают по конкурсу врачей со стажем практической работы не менее 3 лет и выпускников медицинских вузов, рекомендованных советом учебного заведения. Врачи, успешно прошедшие двухгодичный курс Ординатуры и сдавшие сертификационный экзамен, получают возможность самостоятельной работы по выбранной специальности. Обучение в Ординатуре осуществляется с отрывом от основного места работы.