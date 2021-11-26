НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР - кредитная организация для осуществления клиринговых расчётов на валютном и фондовом рынках группы « Московская Биржа ».

Учреждён в октябре 2005 года. Весь пакет акций НКЦ принадлежит ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа». НКЦ дей­ст­ву­ет на бир­же­вых ва­лют­ных рын­ках ММВБ, вы­пол­няя при этом функ­ции центрального контр­аген­та. Он вы­сту­па­ет по­сред­ни­ком ме­ж­ду сто­ро­на­ми сдел­ки (про­дав­цом для ка­ж­до­го по­ку­па­те­ля и по­ку­па­те­лем для ка­ж­до­го про­дав­ца), обес­пе­чи­ва­ет юри­дическую про­зрач­ность за­клю­че­ния сде­лок в про­цес­се тор­гов, из­бав­ля­ет уча­ст­ни­ков от не­об­хо­ди­мо­сти оце­ни­вать рис­ки и ус­та­нав­ли­вать ли­ми­ты друг на дру­га, га­ран­ти­ру­ет ис­пол­не­ние обя­за­тельств пе­ред доб­ро­со­ве­ст­ны­ми уча­ст­ни­ка­ми по за­клю­чён­ным с ни­ми сдел­кам вне за­ви­си­мо­сти от ис­пол­не­ния сво­их обя­за­тельств дру­ги­ми их уча­ст­ни­ка­ми.

НКЦ уп­ро­ща­ет управ­ле­ние фи­нан­со­вы­ми ре­сур­са­ми и взаи­мо­дей­ст­вие с рас­чёт­ны­ми цен­тра­ми, де­по­зи­та­рия­ми и бир­же­вы­ми ин­сти­ту­та­ми, по­зво­ля­ет сни­зить тран­зак­ци­он­ные из­держ­ки уча­ст­ни­ков фи­нан­со­во­го рын­ка при за­клю­че­нии сде­лок, спо­соб­ст­ву­ет фор­ми­ро­ва­нию ин­ст­ру­мен­тов и ус­луг, по­зво­ляю­щих по­вы­сить эф­фек­тив­ность ис­поль­зо­ва­ния уча­ст­ни­ка­ми фи­нан­со­во­го рын­ка сво­их ре­сур­сов. НКЦ не про­во­дит опе­ра­ций с вкла­да­ми фи­зических лиц.

НКЦ яв­ля­ет­ся чле­ном Ев­ропейской ас­со­циа­ции кли­рин­го­вых до­мов - центральных контр­аген­тов (EACH), что сви­де­тель­ст­ву­ет о при­зна­нии со­от­вет­ст­вия сис­тем управ­ле­ния рис­ка­ми НКЦ стан­дар­там ЕАСН и ре­ко­мен­да­ци­ям Комитета по рас­чё­там и пла­тёж­ным сис­те­мам Бан­ка ме­ж­ду­на­род­ных рас­чё­тов (CPSS) и Ме­ж­ду­народной ас­со­циа­ции ко­мис­сий по цен­ным бу­ма­гам (IOSCO).

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