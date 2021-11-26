КОДЕКС ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ
КОДЕКС ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ (КТМ РФ) - Систематизированный законодательный акт, регулирующий отношения, связанные с использованием судов для перевозки грузов, пассажиров и их багажа, рыболовства и иных морских промыслов, добычи в море полезных ископаемых и др. (отношения, возникающие из торгового мореплавания).
Действующий КТМ РФ принят 30 апреля 1999 года. Включает 27 глав, 430 статей. Правила, установленные КТМ, распространяются на морские суда во время их плавания как по морским путям, так и по внутренним водным путям, суда внутреннего плавания, а также суда смешанного (река - море) плавания во время их плавания по морским путям и по внутренним водным путям при осуществлении перевозок грузов, пассажиров и их багажа с заходом в иностранный морской порт, во время спасательной операции и при столкновении с морским судном.
Правила, установленные КТМ, за исключением случаев, прямо в нём предусмотренных, не распространяются на военные корабли, военно-вспомогательные суда и другие суда, находящиеся в собственности государства или эксплуатируемые им и используемые только для правительственной некоммерческой службы, а также на некоммерческие грузы, находящиеся в собственности государства.
Кодекс регулирует отношения, связанные с собственностью на судно, регламентирует правила флага и национальности судна, идентификации судна, регистрации судов. Устанавливает требования к экипажу и капитану судна; определяет статус морских лоцманов, условия обязательной и необязательной лоцманской проводки судна. Регламентирует правила договоров морской перевозки груза, пассажиров, фрахтования судна на время (тайм-чартер), фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартер), буксировки, морского посредничества, морского страхования, морского залога на судно (в том числе ипотеки судна). Определяет порядок предъявления морских протестов, претензий и исков. Регламентирует вопросы ареста судов по морскому требованию.
Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены КТМ, применяются правила международного договора.