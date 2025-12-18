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От первобытных людей, которые передавали своим потомках знания об основах охоты, до обучения современных Что же такое образование? И чем оно отличается от образованности? Образование нужно прежде всего самому человеку, но почему оно так важно для государства и общества?

Об этом и многом другом рассказывает Вадим Эрлихман — историк, кандидат исторических наук. Вы узнаете об основах образования в разных странах в разные века, что изучалось и как знания применялись в повседневной жизни. И как развивалось образование в России до и после революции.