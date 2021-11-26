ЖЕЛЕЗНОВОДСК

Город в России, в южной части Ставропольского края, в Минераловодском районе.

Нас. 24,4 тыс. чел. (2006). Рас­по­ло­жен на юге Став­ро­поль­ской воз­вы­шен­но­сти, на выс. 600–650 м, на юж. скло­нах го­ры Же­лез­ная. Ж.-д. стан­ция.

Баль­нео­ло­гич. и гря­зе­вой ку­рорт из груп­пы ку­рор­тов Кав­каз­ские Ми­не­раль­ные Во­ды. Ос­но­ву ку­рорт­ных ре­сур­сов со­став­ля­ют уг­ле­кис­лые во­ды мно­го­числ. ми­нер. ис­точ­ни­ков (наи­бо­лее из­вест­ные – Ба­та­лин­ский, Гаа­зов­ский, Лер­мон­тов­ский, Не­лю­бин­ский, Сла­вя­нов­ский, Смир­нов­ский), часть ко­то­рых – тер­маль­ные (темп-ра во­ды до 42 °C). Их ис­поль­зу­ют для пить­е­во­го ле­че­ния, ванн и др. про­це­дур. К при­род­ным ле­чеб­ным фак­то­рам от­но­сят­ся так­же суль­фид­ные ило­вые гря­зи Там­бу­кан­ско­го озе­ра. В Ж. осу­ще­ст­в­ля­ют ле­че­ние гл. обр. за­бо­ле­ва­ний ор­га­нов пи­ще­ва­ре­ния и по­чек. Са­на­то­рии, ку­рорт­ная по­ли­кли­ни­ка, ван­ные зда­ния, гря­зе­ле­чеб­ни­ца, ди­аг­но­стич. центр и др. Пер­вые ми­нер. ис­точ­ни­ки Ж. опи­са­ны Ф. П. Гаа­зом в 1810. Ку­рорт раз­ви­ва­ет­ся с 1814; го­род с 1917. Боль­шой вклад в изу­че­ние ми­нер. вод и раз­ви­тие ку­рор­та вне­сли А. П. Не­лю­бин (1785–1858), Ф. А. Ба­та­лин (1823–95), С. А. Смир­нов (1819–1911), Н. Н. Сла­вя­нов (1878–1958).

На тер­ра­сах, по­лу­коль­цом ох­ва­ты­ваю­щих скло­ны го­ры Же­лез­ной, – па­мят­ни­ки ку­рорт­ной ар­хи­тек­ту­ры , пре­им. в ду­хе эк­лек­ти­ки: зда­ния Сла­вя­нов­ских (быв. Но­во­ба­ря­тин­ских, 1875), Ост­ров­ских (1891–93, арх. П. Ю. Сю­зор) и Верх­них (1912, арх. А. И. Куз­не­цов; с 1996 – По­кров­ская ц.) ванн; сбор­но-ме­тал­лич. Пуш­кин­ская га­ле­рея (смон­ти­ро­ва­на в 1902; ны­не Кон­церт­ный зал); дво­рец бу­хар­ско­го эми­ра в «мав­ри­тан­ском» сти­ле с ме­че­тью и ми­на­ре­том (1907, арх. В. Н. Се­мё­нов; ны­не кор­пус са­на­то­рия «Удар­ник»). Со­хра­нил­ся быв. дом К. И. Кар­по­ва (1825), в ко­то­ром в 1841 жил М. Ю. Лер­мон­тов (вхо­дит в Гос. му­зей-за­по­вед­ник Лер­мон­то­ва). Верх­ние и ниж­ние тер­ра­сы Ле­чеб­но­го пар­ка (за­ло­жен в 1825), пе­ре­хо­дя­ще­го в Беш­таугор­ский лес­ной мас­сив, свя­за­ны кас­кад­ной ле­ст­ни­цей с фон­та­на­ми и во­до­ёма­ми (1932–1937). Сре­ди по­стро­ек сов. вре­ме­ни: сев. кор­пус са­на­то­рия «Удар­ник» (1927–1929, арх. И. А. Фо­мин), га­ле­рея Смир­нов­ских ис­точ­ни­ков (1930, арх. П. П. Есь­ков), са­на­то­рии «Гор­ный воз­дух» (1958–61, арх. Ю. Э. Бур­мей­стер), «Ду­бо­вая ро­ща» (1968, ар­хи­тек­то­ры К. Ф. Бу­ту­зо­ва, Б. А.За­риц­кий); гря­зе­ле­чеб­ни­ца (1971, арх. А. И. Ни­ки­фо­ров и др.). Ц. Св. кн. Оль­ги (1988).

Пред­при­ятия по роз­ли­ву ми­нер. вод (в т. ч. «На­гут­ская 26», «Сла­вя­нов­ская», «Смир­нов­ская»), пе­ре­ра­бот­ке с.-х. про­дук­ции (в т. ч. сы­ро­дель­ный за­вод); за­вод «Кар­бон-ВИК» (про­из-во жид­кой уг­ле­ки­сло­ты для ми­нер. и га­зи­ро­ван­ных на­пит­ков, пи­ва и шам­пан­ско­го) и др.

Близ Ж.: в пос. Ино­зем­це­во (быв. аул Кар­рас, в ко­то­ром в 19 в. жи­ли нем. пе­ре­се­лен­цы) – де­рев. ц. Усек­но­ве­ния гла­вы Ио­ан­на Пред­те­чи, быв. шко­ла и дом нем. ко­ло­ни­ста Рош­ке, в ко­то­ром в по­след­ний день жиз­ни ос­та­нав­ли­вал­ся М. Ю. Лер­мон­тов (все 19 в.); в с. Бы­ко­гор­ка – Со­фий­ская ц. (2002); в с. Порт-Ар­тур – церк­ви Св. Хар­лам­пия, Святых Пет­ра и Пав­ла (все 2003).

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