ЖЕЛЕЗНОВОДСК
Город в России, в южной части Ставропольского края, в Минераловодском районе.
Нас. 24,4 тыс. чел. (2006). Расположен на юге Ставропольской возвышенности, на выс. 600–650 м, на юж. склонах горы Железная. Ж.-д. станция.
Бальнеологич. и грязевой курорт из группы курортов Кавказские Минеральные Воды. Основу курортных ресурсов составляют углекислые воды многочисл. минер. источников (наиболее известные – Баталинский, Гаазовский, Лермонтовский, Нелюбинский, Славяновский, Смирновский), часть которых – термальные (темп-ра воды до 42 °C). Их используют для питьевого лечения, ванн и др. процедур. К природным лечебным факторам относятся также сульфидные иловые грязи Тамбуканского озера. В Ж. осуществляют лечение гл. обр. заболеваний органов пищеварения и почек. Санатории, курортная поликлиника, ванные здания, грязелечебница, диагностич. центр и др. Первые минер. источники Ж. описаны Ф. П. Гаазом в 1810. Курорт развивается с 1814; город с 1917. Большой вклад в изучение минер. вод и развитие курорта внесли А. П. Нелюбин (1785–1858), Ф. А. Баталин (1823–95), С. А. Смирнов (1819–1911), Н. Н. Славянов (1878–1958).
На террасах, полукольцом охватывающих склоны горы Железной, – памятники курортной архитектуры, преим. в духе эклектики: здания Славяновских (быв. Новобарятинских, 1875), Островских (1891–93, арх. П. Ю. Сюзор) и Верхних (1912, арх. А. И. Кузнецов; с 1996 – Покровская ц.) ванн; сборно-металлич. Пушкинская галерея (смонтирована в 1902; ныне Концертный зал); дворец бухарского эмира в «мавританском» стиле с мечетью и минаретом (1907, арх. В. Н. Семёнов; ныне корпус санатория «Ударник»). Сохранился быв. дом К. И. Карпова (1825), в котором в 1841 жил М. Ю. Лермонтов (входит в Гос. музей-заповедник Лермонтова). Верхние и нижние террасы Лечебного парка (заложен в 1825), переходящего в Бештаугорский лесной массив, связаны каскадной лестницей с фонтанами и водоёмами (1932–1937). Среди построек сов. времени: сев. корпус санатория «Ударник» (1927–1929, арх. И. А. Фомин), галерея Смирновских источников (1930, арх. П. П. Еськов), санатории «Горный воздух» (1958–61, арх. Ю. Э. Бурмейстер), «Дубовая роща» (1968, архитекторы К. Ф. Бутузова, Б. А.Зарицкий); грязелечебница (1971, арх. А. И. Никифоров и др.). Ц. Св. кн. Ольги (1988).
Предприятия по розливу минер. вод (в т. ч. «Нагутская 26», «Славяновская», «Смирновская»), переработке с.-х. продукции (в т. ч. сыродельный завод); завод «Карбон-ВИК» (произ-во жидкой углекислоты для минер. и газированных напитков, пива и шампанского) и др.
Близ Ж.: в пос. Иноземцево (быв. аул Каррас, в котором в 19 в. жили нем. переселенцы) – дерев. ц. Усекновения главы Иоанна Предтечи, быв. школа и дом нем. колониста Рошке, в котором в последний день жизни останавливался М. Ю. Лермонтов (все 19 в.); в с. Быкогорка – Софийская ц. (2002); в с. Порт-Артур – церкви Св. Харлампия, Святых Петра и Павла (все 2003).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.