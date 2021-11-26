КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Субъ­ект Российской Фе­де­ра­ции.

Рас­по­ло­же­на на юго-западе Ев­роп. час­ти Рос­сии. На за­па­де гра­ни­чит с Ук­раи­ной. Вхо­дит в со­став Центр. фе­де­раль­но­го ок­ру­га. Пл. 30,0 тыс. км2. Нас. 1155,4 тыс. чел. (2009; 1483, 3 тыс. чел. в 1959; 1332,9 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – г. Курск. Адм.-терр. де­ле­ние: 28 рай­онов, 10 го­ро­дов, 22 по­сёл­ка гор. ти­па.

Ор­га­ны го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти. Сис­те­ма ор­га­нов гос. вла­сти об­лас­ти ус­та­нав­ли­ва­ет­ся в со­от­вет­ст­вии с Кон­сти­ту­ци­ей РФ и Ус­та­вом Кур­ской об­лас­ти (2001). Гос. власть осу­ще­ст­в­ля­ет­ся Кур­ской об­ла­ст­ной ду­мой, ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей об­лас­ти, гу­бер­на­то­ром, ины­ми ор­га­на­ми гос. вла­сти, об­ра­зуе­мы­ми в со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом об­лас­ти. Кур­ская об­ла­ст­ная ду­ма – по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий, выс­ший и един­ст­вен­ный за­ко­но­дат. (пред­ста­вит.) ор­ган гос. вла­сти. Со­сто­ит из 45 де­пу­татов, из­би­рае­мых на 5 лет (22 де­пу­та­та из­би­ра­ют­ся на ос­но­ве ма­жо­ри­тар­ной сис­те­мы вы­бо­ров по од­но­ман­дат­ным из­би­рат. ок­ру­гам и 23 де­пу­та­та – на ос­но­ве сис­те­мы про­пор­цио­наль­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва по еди­но­му из­би­рат. ок­ру­гу). В об­лас­ти ус­та­нав­ли­ва­ет­ся еди­ная сис­те­ма ор­га­нов ис­пол­нит. вла­сти во гла­ве с выс­шим ис­пол­нит. ор­га­ном – ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей об­лас­ти. В со­ста­ве ад­ми­ни­ст­ра­ции – ап­па­рат гу­бер­на­то­ра и об­ла­ст­ное пра­ви­тель­ст­во, воз­глав­ляе­мое пер­вым за­ме­сти­те­лем гу­бер­на­то­ра – пред­се­да­те­лем пра­ви­тель­ст­ва об­лас­ти. Ру­ко­во­дит ра­бо­той об­ла­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции гу­бер­на­тор – выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо об­лас­ти, на­де­ляе­мое пол­но­мо­чия­ми Кур­ской об­ла­ст­ной ду­мой по пред­став­ле­нию Пре­зи­ден­та РФ.

При­ро­да. Рель­еф . Тер­ри­то­рия рас­по­ло­же­на на юго-зап. скло­не Сред­не­рус­ской воз­вы­шен­но­сти. Рель­еф пред­став­лен силь­но рас­чле­нён­ны­ми по­ло­го­вол­ни­сты­ми и хол­ми­сто-ува­ли­сты­ми рав­ни­на­ми, по­ни­жаю­щи­ми­ся с се­ве­ро-вос­то­ка к юго- за­па­ду. Вы­де­ля­ют­ся 4 воз­вы­шен­но­сти – т. н. гря­ды. В вост. час­ти на­хо­дит­ся Тим­ско-Щиг­ров­ская гря­да, имею­щая наи­боль­шую вы­со­ту (274 м, выс­шая точ­ка К. о.) и от­но­си­тель­но сла­бое рас­чле­не­ние. Скло­ны бо­лее низ­кой (выс. до 260 м) Фа­теж­ско-Льгов­ской гря­ды, кру­то об­ры­ваю­щие­ся к пра­во­му бе­ре­гу р. Сейм, сло­жен­ные свет­лоо­кра­шен­ны­ми кар­бо­нат­ны­ми от­ло­же­ния­ми (мел, мер­гель), час­то на­зы­ва­ют бе­ло­горь­я­ми. Для Дмит­ри­ев­ско-Рыль­ской гря­ды, за­ни­маю­щей зап. часть об­лас­ти (выс. 220–240 м), ха­рак­тер­ны зна­чит. пе­ре­па­ды вы­сот и раз­ветв­лён­ная ов­раж­но-ба­лоч­ная сеть. Для са­мой боль­шой по пло­ща­ди Обо­ян­ской гря­ды, рас­по­ложен­ной в юж. час­ти об­лас­ти, ти­пич­ны впа­ди­ны суф­фо­зи­он­но­го про­ис­хо­ж­де­ния – т. н. степ­ные блюд­ца.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Тер­ри­то­рия К. о. на­хо­дит­ся в центр. час­ти Во­ро­неж­ской ан­тек­ли­зы Рус­ской пли­ты древ­ней Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы, не­глу­бо­ко за­ле­гаю­щий (неск. де­сят­ков м – неск. км) ар­хей­ско-ран­не­про­те­ро­зой­ский кри­стал­лич. фун­да­мент ко­то­рой вы­хо­дит на по­верх­ность в карь­е­рах Кур­ской маг­нит­ной ано­ма­лии. Оса­доч­ный че­хол сло­жен де­вон­ски­ми тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ны­ми от­ло­же­ния­ми (вскры­ва­ют­ся в до­ли­не р. Кшень на се­ве­ро-вос­то­ке), юр­ски­ми и ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ны­ми ме­ло­вы­ми, гл. обр. кар­бо­нат­ны­ми (пис­чий мел, из­вест­ня­ки, мер­ге­ли), по­ро­да­ми, па­лео­ге­но­вы­ми и нео­ге­но­вы­ми тер­ри­ген­ны­ми осад­ка­ми. По­кров рых­лых чет­вер­тич­ных от­ло­же­ний на во­до­раз­де­лах пред­став­лен лёс­са­ми и элю­ви­аль­но-де­лю­ви­аль­ны­ми об­ра­зо­ва­ния­ми, в до­ли­нах рек – ал­лю­ви­аль­ны­ми на­но­са­ми. В край­ней зап. час­ти К. о. раз­ви­ты лед­ни­ко­вые и вод­но-лед­ни­ко­вые от­ло­же­ния сред­не­плей­сто­це­но­во­го днеп­ров­ско­го оле­де­не­ния.

За ис­клю­че­ни­ем край­ней вост. час­ти, К. о. рас­по­ло­же­на в пре­де­лах же­ле­зо­руд­но­го бас­сей­на Кур­ская маг­нит­ная ано­ма­лия. На тер­ри­то­рии об­лас­ти име­ют­ся 3 ме­сто­ро­ж­де­ния же­лез­ных руд – Ми­хай­лов­ское ме­сто­ро­ж­де­ние (круп­ней­шее в РФ), Кур­ба­кин­ское и Дич­нян­ско-Ре­утец­кое. На се­ве­ре и се­ве­ро-за­па­де вы­яв­ле­но св. 10 ме­сто­ро­ж­де­ний фос­фо­ри­тов. Це­мент­ное сы­рьё пред­став­ле­но гли­на­ми, суг­лин­ка­ми и пис­чим ме­лом Рус­ско- Ко­но­пель­ско­го и Пуш­кар­ско­го ме­сто­ро­ж­де­ний в Суд­жан­ском р-не. Из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния пис­че­го ме­ла (для из­вест­ко­ва­ния почв, ми­нер. под­корм­ки с.-х. жи­вот­ных), кир­пич­но-че­ре­пич­ных, ке­рам­зи­то­вых, ту­го­плав­ких глин, строи­тель­ных и си­ли­кат­ных пес­ков, тре­пе­ла, строи­тель­ных кам­ней (ме­та­мор­фич. по­ро­ды вскры­ши Ми­хай­лов­ско­го ме­сто­ро­ж­де­ния). Мно­го­чис­лен­ны (св. 80) ме­сто­ро­ж­де­ния тор­фа и са­про­пе­ля.

Кли­мат. При­род­ные ус­ло­вия весь­ма бла­го­при­ят­ны для жиз­ни на­се­ле­ния. Кли­мат уме­рен­но кон­ти­нен­таль­ный. Ср. темп-ра ян­ва­ря –8,6 °С, ию­ля 19,3 °С. Сред­не­го­до­вые сум­мы осад­ков со­став­ля­ют 550–600 мм; ок. 70% осад­ков вы­па­да­ет с ап­ре­ля по ок­тябрь. Ус­той­чи­вый снеж­ный по­кров об­ра­зу­ет­ся в 1-й пол. де­каб­ря, а ис­че­за­ет в 1-й де­ка­де ап­ре­ля; его мощ­ность со­став­ля­ет 20–30 см. Про­дол­жи­тель­ность ве­ге­та­ци­он­но­го пе­рио­да от 180 дней на се­ве­ре до 195 дней на юге.

Внут­рен­ние во­ды. На тер­ри­то­рии об­лас­ти про­те­ка­ет св. 900 рек и ручь­ёв об­щей дли­ной 7600 км. Все ре­ки име­ют рав­нин­ный ха­рак­тер те­че­ния; чёт­ко вы­ра­же­на асим­мет­рия реч­ных до­лин: вы­со­кие кру­тые, пра­вые бе­ре­га рез­ко кон­тра­сти­ру­ют с по­ло­ги­ми ле­во­бе­режь­я­ми. Осн. ре­ки при­над­ле­жат бас­сей­ну Днеп­ра (78% тер­ри­то­рии К. о.): Сейм (с при­то­ка­ми Сва­па, Тус­карь) и Псёл. Пи­та­ние рек пре­им. сне­го­вое. У рек вост. час­ти об­лас­ти, при­над­ле­жа­щих бас­сей­ну До­на (Тим, Кшень, Олым, Ос­кол), до­ля грун­то­во­го пи­та­ния воз­рас­та­ет до 40–46%. Ве­сен­нее по­ло­во­дье на ре­ках длит­ся в ср. 20–30 дней. Не­ред­ки зим­ние па­вод­ки. На­счи­ты­ва­ет­ся св. 870 озёр, пре­им. пой­мен­ных; в до­ли­нах ручь­ёв и в бал­ках соз­да­но 785 мел­ких во­до­хра­ни­лищ и пру­дов.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Тер­ри­то­рия К. о. рас­по­ло­же­на в ле­со­степ­ной зо­не. В поч­вен­ном по­кро­ве пре­об­ла­да­ют чер­но­зё­мы (с со­дер­жа­ни­ем гу­му­са от 8–9% под ес­теств. степ­ной рас­ти­тель­но­стью и 4,5–6,5% – под паш­ней): опод­зо­лен­ные, вы­ще­ло­чен­ные и ти­пич­ные. В сев.-зап. час­ти рас­про­стра­не­ны се­рые лес­ные поч­вы. В пой­мах рек сфор­ми­ро­ва­лись ал­лю­ви­аль­ные бо­лот­ные и лу­го­во-бо­лот­ные поч­вы.

Сте­пи пре­им. рас­па­ха­ны; ес­теств. рас­ти­тель­ность со­хра­ни­лась лишь на скло­нах ба­лок и от­ли­ча­ет­ся боль­шим ви­довым бо­гат­ст­вом: встре­ча­ют­ся ко­вы­ли, тип­чак, тон­ко­ног строй­ный, лю­цер­на сер­по­вид­ная, кле­вер аль­пий­ский, вя­зель раз­но­цвет­ный, про­ст­рел, го­ри­цвет ве­сен­ний. На ме­ло­вых скло­нах про­из­ра­ста­ют ре­лик­то­вые ви­ды рас­те­ний: вол­че­ягод­ник бо­ро­вой, ши­ве­ре­кия по­доль­ская, про­лом­ник Ко­зо-По­лян­ско­го. В Крас­ную кни­гу Рос­сии вне­се­ны ок. 20 ви­дов рас­те­ний и гри­бов (ряб­чик рус­ский, про­лом­ник Ко­зо-По­лян­ско­го, ко­выль пе­ри­стый и др.). Ле­са, за­ни­маю­щие 7,9% пло­ща­ди К. о., рас­про­стра­не­ны край­не не­рав­но­мер­но: на се­ве­ро-за­па­де об­лас­ти ле­си­стость со­став­ля­ет 17–20%, на юго- вос­то­ке – 1,5–3,5%. На до­лю дуб­рав при­хо­дит­ся ок. 70% всех лес­ных наса­ж­де­ний. Осн. по­ро­да в со­ста­ве дуб­рав – дуб че­реш­ча­тый, так­же встре­ча­ют­ся клён ост­ро­ли­ст­ный, ясень обык­но­вен­ный, вяз глад­кий, ли­па мел­ко­ли­ст­ная. Со­сно­вые ле­са, за­ни­маю­щие ок. 6% ле­со­по­кры­той тер­ри­то­рии, в осн. про­из­ра­ста­ют по пес­ча­ным тер­ра­сам рек – Сейм, Сва­па, Псёл. Б. ч. со­сно­вых ле­сов пред­став­ля­ет со­бой ис­кусств. на­са­ж­де­ния. Все ле­са К. о. от­не­се­ны к ка­те­го­рии за­щит­ных и име­ют важ­ное про­ти­во­эро­зи­он­ное и во­до­ох­ран­ное зна­че­ние.

Жи­вот­ный мир пред­став­лен как лес­ны­ми, так и степ­ны­ми ви­да­ми. Из мле­ко­пи­таю­щих (на тер­ри­то­рии К. о. оби­та­ют 59 ви­дов) встре­ча­ют­ся лось, ко­су­ля, бла­го­род­ный олень, ка­бан; из хищ­ных – ли­си­ца, волк, хорь, ку­ни­ца. В сте­пях обыч­ны гры­зу­ны: крап­ча­тый сус­лик, хо­мяк, сле­пыш, боль­шой туш­кан­чик. Св. 200 ви­дов птиц, в т. ч. 162 ви­да гнез­дя­щих­ся. Сре­ди осед­лых ви­дов обыч­ны боль­шая си­ни­ца, сой­ка, боль­шой пё­ст­рый дя­тел; сре­ди пе­ре­лёт­ных час­ты са­до­вая ов­сян­ка, по­ле­вые жа­во­рон­ки, ивол­га. На от­кры­тых про­стран­ст­вах аг­ро­ланд­шаф­та оби­та­ют ов­сян­ка обык­но­вен­ная, жёл­тая тря­со­гуз­ка, со­ро­ко­пут-жу­лан. В Крас­ную кни­гу Рос­сии вне­се­ны 28 ви­дов по­зво­ноч­ных (вы­ху­холь, не­ко­то­рые ви­ды днев­ных хищ­ных птиц, бы­ст­рян­ка, под­ка­мен­щик и др.) и 8 ви­дов бес­по­зво­ноч­ных (дыб­ка степ­ная, мне­мо­зи­на и др.) жи­вот­ных. В во­до­ёмах К. о. св. 30 ви­дов рыб, в т. ч. лещ, су­дак, щу­ка, же­рех; ин­тро­ду­ци­ро­ва­ны тол­сто­ло­бик, бе­лый амур и др. цен­ные ви­ды рыб.

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды . К осн. эко­ло­гич. про­бле­мам К. о. от­но­сят­ся: де­гра­да­ция почв вслед­ст­вие ус­ко­рен­ной эро­зии (с 1980-х гг. пло­щадь эро­ди­ро­ван­ных с.-х. зе­мель уве­ли­чи­лась на 36%) и де­гу­ми­фи­ка­ции; ост­рый не­дос­та­ток вод­ных ре­сур­сов (во­дообес­пе­чен­ность в 14 раз мень­ше, чем в це­лом по Рос­сии); ат­мо­сфер­ное за­гряз­не­ние воз­ду­ха (осо­бен­но в го­ро­дах Курск, Же­лез­но­горск, Щиг­ры, на до­лю ко­то­рых при­хо­дит­ся св. 60% ат­мо­сфер­ных вы­бро­сов). Имеют­ся оча­ги за­гряз­не­ния тер­ри­тории ра­дио­нук­ли­да­ми вслед­ст­вие ава­рии на Чер­но­быль­ской АЭС. Сум­мар­ные вы­бро­сы за­гряз­няю­щих ве­ществ в ат­мо­сфе­ру со­став­ля­ют 156,9 тыс. т, в т. ч. от ста­цио­нар­ных ис­точ­ни­ков (пре­им. пред­при­ятия чёр­ной ме­тал­лур­гии и элек­тро­энер­ге­ти­ки) – 34,6 тыс. т (2007). Сброс за­гряз­нён­ных сточ­ных вод 59,7 млн. м3 (2007); осн. вклад в за­гряз­не­ние по­верх­но­ст­ных вод вно­сят пред­при­ятия жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ст­ва. Со­хра­ня­ет­ся тен­ден­ция со­кра­ще­ния пло­ща­ди паш­ни, ро­ста пло­ща­дей за­леж­ных зе­мель и их обез­ле­се­ния.

Сис­те­ма осо­бо ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий К. о. пред­став­ле­на Цен­траль­но­чер­но­зём­ным био­сфер­ным за­по­вед­ни­ком – од­ним из ста­рей­ших в Рос­сии, 6 зоо­ло­ги­че­ски­ми и 3 бо­та­нич. за­каз­ни­ка­ми, 58 па­мят­ни­ка­ми при­ро­ды ре­гио­наль­но­го зна­че­ния (уро­чи­ще Ка­рыж­ский Лес, Ми­нин­ская Дуб­ра­ва, Озе­ро Ли­не­во и др.), Же­лез­но­гор­ским ден­д­ро­ло­гич. пар­ком. Для со­хра­не­ния и уве­ли­че­ния чис­лен­но­сти охот­ни­чье-про­мы­сло­вых ви­дов жи­вот­ных соз­да­но 16 ре­гио­наль­ных за­каз­ни­ков (Жер­но­вец­кая Да­ча, Гни­лу­ши, Веть и др.).

Автор раздела: Н. Н. Ка­луц­ко­ва.

На­се­ле­ние . Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния К. о. со­став­ля­ют рус­ские (96,2%). Про­жи­ва­ют так­же ук­ра­ин­цы (1,7%), ар­мя­не и азер­бай­джан­цы, бе­ло­ру­сы, гру­зи­ны и др. (2002, пе­ре­пись).

Чис­лен­ность на­се­ле­ния К. о. с нач. 1990-х гг. по­сто­ян­но со­кра­ща­ет­ся (в 1989–2009 бо­лее чем на 177 тыс. чел.) из-за ста­биль­но вы­со­кой ес­теств. убы­ли. Смерт­ность (18,0 на 1000 жит., 2007; один из са­мых вы­со­ких по­ка­за­те­лей в РФ) в 1,8 раза пре­вы­ша­ет ро­ж­дае­мость (10,1 на 1000 жит.). Мла­ден­че­ская смерт­ность 10,0 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. До­ля жен­щин ок. 55%. До­ля на­се­ле­ния мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 16 лет) 14,8%, стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та – 24,2%. Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 66,7 го­да (муж­чи­ны – 59,9, жен­щи­ны – 74,0). С 1990-х гг. ха­рак­те­рен ус­той­чи­вый мигра­ци­он­ный от­ток на­се­ле­ния (макс. по­ка­за­тель – 38 на 10 тыс. жит., 2001), гл. обр. в др. регио­ны Рос­сии, ко­то­рый в 2007 сме­нил­ся не­боль­шим при­то­ком (9 на 10 тыс. жит.). Ср. плот­ность нас. 38,5 чел./км2(2009); наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны цен­траль­ные (Кур­ский, Ок­тябрь­ский, Кур­ча­тов­ский) и юго-за­пад­ные (Рыль­ский, Глуш­ков­ский, Ко­ре­нев­ский, Суд­жан­ский, Бе­лов­ский, Обо­ян­ский) рай­оны К. о. До­ля гор. нас. 64,2% (2009; 20,4% в 1959, 57,6% в 1989) – зна­чи­тель­но ни­же, чем в сред­нем по РФ и в Центр. фе­де­раль­ном ок­ру­ге; ок. 55% го­ро­жан про­жи­ва­ют в об­ла­ст­ном цен­тре. Наи­бо­лее круп­ные го­ро­да (тыс. чел., 2009): Курск (410,8), Же­лез­но­горск (98,1), Кур­ча­тов (46,9), Льгов (21,6), Щиг­ры (17,7).

Автор раздела: М. Д. Го­ряч­ко.

Ре­ли­гия . В об­лас­ти за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но 325 ре­лиг. ор­га­ни­за­ций (на 1.9.2008). Боль­шин­ст­во ве­рую­щих ис­по­ве­ду­ют пра­во­сла­вие. 279 ор­га­ни­за­ций, от­но­ся­щих­ся к Кур­ской и Рыль­ской епар­хии РПЦ (ос­но­ва­на и сра­зу же уп­разд­не­на в 1657, во­зоб­нов­ле­на в 1666–67; ка­фед­ра рас­по­ла­га­лась в Бел­го­ро­де, с 1883 – в Кур­ске), в т. ч. 7 мо­на­сты­рей (4 муж­ских и 3 жен­ских), сре­ди ко­то­рых – Кур­ская Ко­рен­ная пус­тынь (1597) и Свя­то-Тро­иц­кий жен­ский мон. (Курск; ос­но­ван пред­по­ло­жи­тель­но в кон. 16 в.). 9 ор­га­ни­за­ций при­над­ле­жат Рус. древ­ле­пра­во­слав­ной (ста­ро­об­ряд­че­ской) церк­ви. По од­ной ор­га­ни­за­ции име­ют Укр. пра­во­слав­ная цер­ковь (Ки­ев­ский пат­ри­ар­хат) и Ис­тин­но-пра­во­слав­ная цер­ковь. 27 ор­га­ни­за­ций при­над­ле­жат разл. про­тес­тант­ским де­но­ми­на­ци­ям (еван­гель­ские хри­стиа­не-бап­ти­сты, пя­ти­де­сят­ни­ки, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня и др.). По две ор­га­ни­за­ции име­ют иу­даи­сты (1 ор­то­док­саль­но­го и 1 неор­то­док­саль­но­го на­прав­ле­ний), сви­де­те­ли Ие­го­вы; по од­ной ор­га­ни­за­ции – Рим­ско-ка­то­лич. цер­ковь, му­суль­ма­не, буд­ди­сты и по­сле­до­ва­те­ли Ме­ж­ду­нар. об-ва соз­на­ния Криш­ны.

Ис­то­ри­че­ский очерк .

Древ­ней­шие по­се­ле­ния на тер­ри­то­рии К. о. от­но­сят­ся к позд­не­му Му­стье (Гре­мяч­ка на р. Псёл), хо­тя для не­ко­то­рых на­хо­док ка­мен­ных ору­дий не ис­клю­че­на да­ти­ров­ка позд­ним Аше­лем. Верх­ний па­лео­лит пред­став­лен ря­дом стоя­нок (в т. ч. Ав­дее­во). Ме­зо­лит и не­олит ис­сле­до­ва­ны очень сла­бо; ве­ро­ят­но, часть па­мят­ни­ков свя­за­на с дес­нин­ской куль­ту­рой. Неск. по­се­ле­ний и на­хо­док ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка со­от­но­сят со сред­не­днеп­ров­ской куль­ту­рой и кон­такт­ной зо­ной этой и др. куль­тур. Часть на­хо­док и кур­га­ны у с. Сред­ние Апоч­ки (бас­сейн р. Ос­кол) при­над­ле­жат сруб­ной куль­ту­ре. Позд­ний брон­зо­вый век пред­став­лен со­сниц­кой куль­ту­рой (рас­про­стра­не­на в Верх­нем и Ср. По­днеп­ро­вье) и бон­да­ри­хин­ской куль­ту­рой (в т. ч. кур­га­ны у с. Ко­роб­ки­но в бас­сей­не р. Сейм); из­вест­на ке­ра­ми­ка ка­та­комб­ной куль­ту­ры ; воз­мож­но, с ней свя­зан клад ли­тей­щи­ка, най­ден­ный у дер. Ска­кун (Кас­то­рен­ский р-н); ве­ро­ят­но, часть тер­ри­то­рии К. о. вхо­ди­ла и в зо­ну аба­шев­ской куль­ту­ры, па­мят­ни­ки ко­то­рой из­вест­ны на тер­ри­то­рии, рас­по­ло­жен­ной за­пад­нее и (в осн.) зна­чи­тель­но вос­точ­нее Кур­ской об­лас­ти.

В на­ча­ле ран­не­го же­лез­но­го ве­ка осн. часть тер­ри­то­рии К. о. бы­ла за­ня­та зем­ле­дель­че­ско-жи­вот­но­водч. на­се­ле­ни­ем, на­хо­див­шим­ся под силь­ным влия­ни­ем скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры. Не­мно­го позд­нее (ок. 5 в. до н. э.) здесь рас­се­ли­лись но­си­те­ли юх­нов­ской куль­ту­ры, ак­тив­но кон­так­ти­ро­вав­шие с пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми (но ино­гда вы­тес­няв­шие их) и соб­ст­вен­но ски­фа­ми. Наи­бо­лее хо­ро­шо ис­сле­до­ва­ны го­ро­ди­ща Ку­зи­на Го­ра и Ма­ри­ца на р. Сейм. В пер­вые ве­ка н. э. на большей час­ти тер­ри­то­рии К. о. рас­про­стра­ня­ют­ся па­мят­ни­ки позд­не­за­ру­би­нец­ко­го куль­тур­но-хро­но­ло­гич. го­ри­зон­та ти­па Кар­та­мы­ше­во (см. в ст. За­ру­би­нец­кая куль­ту­ра ), став­шие к 3 в. н. э. од­ним из осн. ком­по­нен­тов в сло­же­нии сей­мин­ско-до­нец­ко­го ва­ри­ан­та ки­ев­ской куль­ту­ры. Тер­ри­то­рию к югу от р. Сейм и час­тич­но к се­ве­ру от неё со 2-й пол. 3 в. или в 4 в. за­ня­ли но­си­те­ли чер­ня­хов­ской куль­ту­ры, ак­тив­но взаи­мо­дей­ст­во­вав­шие с ме­ст­ным «ки­ев­ским» на­се­ле­ни­ем. В кон. 4 – нач. 5 вв. здесь появ­ля­ют­ся па­мят­ни­ки дес­нин­ско­го ва­ри­ан­та ки­ев­ской куль­ту­ры, сви­де­тель­ст­вую­щие о ми­гра­ции с се­ве­ро-за­па­да. С пред­ста­ви­те­ля­ми эли­ты на­ча­ла эпо­хи Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов свя­за­ны Суд­жан­ские (об­на­ру­жен­ные у дер. Боль­шой Ка­ме­нец ок. 1918–19 и в 1927) и Обо­ян­ский (у с. Па­ни­ки – в 1849) кла­ды, по-ви­ди­мо­му, ос­тат­ки по­гре­бе­ний 1-й пол. – сер. 5 в.

К сер. 5 в. на ос­но­ве тра­ди­ций дес­нин­ско­го ва­ри­ан­та ки­ев­ской куль­ту­ры скла­ды­ва­ет­ся ко­ло­чин­ская куль­ту­ра (на тер­ри­то­рии К. о. ис­сле­до­ва­ны опор­ные для её изу­че­ния мо­гиль­ни­ки Ле­бя­жье, Кня­жий, Кар­та­мы­ше­во, Ар­тюш­ко­во и ряд по­се­ле­ний). Фи­нал этой куль­ту­ры от­ме­чен кла­дами кру­га Мар­ты­нов­ско­го кла­да (в т. ч. Но­во­суд­жан­ский в чер­те г. Суд­жа, Га­по­нов­ский в Ко­ре­нев­ском р-не). Её но­си­те­ли бы­ли ас­си­ми­ли­ро­ва­ны при­шель­ца­ми, ос­та­вив­ши­ми па­мят­ни­ки ти­па Сах­нов­ка и Во­лын­це­во. На этой ос­но­ве раз­ви­ва­ет­ся ро­мен­ская куль­ту­ра, па­мят­ни­ки ко­то­рой на тер­ри­то­рии К. о. на­счи­ты­ва­ют­ся сот­ня­ми (Гор­наль, Пе­ре­вер­зе­во и др.), свя­зан­ная с се­ве­ря­на­ми.

Пос­ле по­хо­да ки­ев­ско­го кн. Оле­га на се­ве­рян (ок. 884) не­за­ви­си­мость со­хра­ни­ли вост. рай­оны их рас­се­ле­ния, в т. ч. центр и за­пад совр. К. о. Че­рез По­се­мье в Ср. Прид­не­про­вье в зна­чит. объ­ё­мах по­сту­па­ло вост. се­реб­ро (ку­фи­че­ские мо­не­ты). В 10 в. в По­се­мье раз­вер­ну­лось ши­ро­ко­мас­штаб­ное фор­ти­фи­кац. строи­тель­ст­во, во 2-й пол. 10 в. здесь сфор­ми­ро­ва­лось слож­ное пле­мен­ное кня­же­ние, пред­став­ляв­шее со­бой со­во­куп­ность пле­мен­ных кня­же­ний, свя­зан­ных еди­ной вла­ст­ной струк­ту­рой и об­щим эко­но­мич. про­стран­ст­вом. Пле­мен­ны­ми цен­тра­ми жи­те­лей По­се­мья яв­ля­лись го­ро­ди­ща Боль­шое Гор­наль­ское, Кур­ское, Рыль­ское и, воз­мож­но, «Ста­рый Го­род» (близ г. Дмит­ри­ев-Льгов­ский). Тер­ри­то­ри­аль­ная экс­пан­сия ки­ев­ских кня­зей и их стрем­ле­ние по­ста­вить под свой кон­троль тор­гов­лю с Вос­то­ком при­ве­ли в кон. 10 в. к раз­гро­му ук­ре­п­лён­ных по­се­ле­ний се­ве­рян и вклю­че­нию По­се­мья в со­став Древнерусского государства (ве­ро­ят­но, это про­изош­ло в 985, по­сле по­хо­да ки­ев­ско­го кн. Вла­ди­ми­ра Свя­то­сла­ви­ча на Волж­ско-Кам­скую Бул­гарию). Осо­бен­но­сти про­цес­са вхо­ж­де­ния дан­ной тер­ри­то­рии в со­став Др.-рус. гос-ва про­сле­же­ны по ма­те­риа­лам ар­хео­ло­гич. ком­плек­сов Го­че­во, Бе­се­дин­ско­го (на р. Рать в Кур­ском р-не), Ли­пин­ско­го (на р. Сейм в Ок­тябрь­ском р-не) и др.

Цен­тром но­вой вла­сти в По­се­мье в кон. 10 в. стал Курск, пре­вра­тив­ший­ся к 1030-м гг. в зна­чит. гор. центр. В кон. 10 в. на­чал функ­цио­ни­ро­вать су­хо­пут­ный ка­ра­ван­ный путь Ки­ев – Бол­гар, уча­сток ко­то­ро­го про­хо­дил по юж. рай­онам совр. К. о. В 1054 По­се­мье во­шло в со­став Пе­ре­яс­лав­ско­го кня­же­ст­ва. С кон. 11 в. до сер. 12 в. борь­бу за Кур­ское По­се­мье с пе­ре­мен­ным ус­пе­хом ве­ли пе­ре­яс­лав­ские и чер­ни­гов­ские кня­зья. Во 2-й пол. 11–12 вв. Кур­ское По­се­мье под­вер­га­лось по­ло­вец­ким на­бе­гам (осо­бен­но тя­жё­лые по­след­ст­вия име­ло втор­же­ние в 1185).

В 1-й тре­ти 12 в. воз­ник­ло Кур­ское кня­же­ст­во. В 1239 По­се­мье бы­ло ра­зо­ре­но во вре­мя мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия.

В кон. 13 в. из-за ор­дын­ских на­бе­гов и кня­же­ских меж­до­усо­биц власть рус. кня­зей на тер­ри­то­рии Кур­ско­го кн-ва рез­ко ос­лаб­ла, осн. роль ста­ла иг­рать монг. ад­ми­ни­ст­ра­ция т. н. Кур­ской тьмы. В 1360–70-е гг. с ос­лаб­ле­ни­ем вла­сти Зо­ло­той Ор­ды из-за внутр. усо­биц на тер­ри­то­рии совр. К. о. уси­ли­лось влия­ние Вел. кн-ва Ли­тов­ско­го (ВКЛ). Оче­вид­но, с со­гла­сия Ма­мая, пра­вив­ше­го в Крым­ском улу­се, а позд­нее ха­на Тох­та­мы­ша По­се­мье во­шло в зо­ну влия­ния ВКЛ, на кня­же­нии в Рыль­ске поя­вил­ся его став­лен­ник (кн. Фё­дор Пат­ри­кее­вич), а польск. ко­роль Вла­ди­слав II Ягел­ло (Ягай­ло) в 1395 по­лу­чил яр­лык на «Кур­скую тьму». Даль­ней­шая экс­пан­сия ли­тов. кня­зей бы­ла пре­рва­на в свя­зи с их по­ра­же­ни­ем в бит­ве на р. Вор­ск­ла (1399) с вой­ска­ми ха­на Ти­мур-Кут­лу­га и эми­ра Еди­гея. В 15 в. по­сто­ян­ное рус. на­се­ле­ние име­лось, по-ви­ди­мо­му, лишь на за­па­де совр. К. о., где про­дол­жал су­ще­ст­во­вать г. Рыльск, то­гда как её центр. и вост. рай­оны пред­став­ля­ли со­бой пус­тын­ную ме­ст­ность, свое­об­раз­ную «ней­траль­ную зо­ну», ле­жав­шую на сты­ке моск., ли­тов. и ор­дын­ских вла­де­ний. С кон. 14 в. на тер­ри­то­рии совр. К. о. на­хо­ди­лась «Егол­дае­ва тьма», в 1-й пол. 15 в. её на­след­ни­ки пе­ре­шли в пра­во­сла­вие и под­чи­ни­лись вла­сти вел. кн. ли­тов­ско­го Ка­зи­ми­ра IV Ягел­лон­чи­ка. В ре­зуль­та­те рус.-ли­тов. вой­ны 1500–03 кур­ские и рыль­ские зем­ли во­шли в со­став Рус. гос-ва, что бы­ло за­кре­п­ле­но Мо­с­ков­ским пе­ре­ми­ри­ем 1503. В 1-й четв. 16 в. зна­чит. часть тер­ри­то­рии совр. К. о. вхо­ди­ла в удель­ное кня­же­ст­во кн. Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Ше­мя­чи­ча (ли­к­ви­ди­ро­ва­но в 1523).

В 16 в. че­рез тер­ри­то­рию совр. К. о. про­ле­га­ли до­ро­ги, по ко­то­рым со­вер­ша­лись крым­ских ха­нов на­бе­ги: Му­рав­ский шлях, Изюм­ская сак­ма, Ба­ка­ев шлях, Сви­ной шлях и др. В рам­ках гос. ме­роприя­тий по ук­ре­п­ле­нию юж. гра­ниц осе­нью 1596 на ста­ром го­ро­ди­ще был вос­ста­нов­лен г. Курск, в кон. 16 в. об­ра­зо­ван Кур­ский у., на­се­ле­ние ко­то­ро­го со­ста­ви­ли в осн. вы­ход­цы из бо­лее сев. уез­дов (Бол­хов­ско­го, Бе­лёв­ско­го и др.). В 1597 на р. Тус­карь на мес­те, где бы­ла об­ре­те­на чу­до­твор­ная ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри «Зна­ме­ние», ос­но­ва­на Кур­ская Ко­рен­ная пус­тынь. В Смут­ное вре­мя , в кон. 1604 Рыльск и Курск пе­ре­шли под власть Лже­дмит­рия I. В нач. 1605 Рыльск вы­дер­жал оса­ду войск ца­ря Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­но­ва. В хо­де Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла 17 в. в 1612 поль­ско-ли­тов. вой­ска и чер­ка­сы без­успеш­но оса­ж­да­ли Курск, а в 1613 – Рыльск. В 1634, во вре­мя рус.-польск. вой­ны 1632–34, поль­ско-ли­тов. вой­ска сно­ва оса­ди­ли Курск, но взять его не смог­ли. В 1-й пол. 17 в. Кур­ский и Рыль­ский уез­ды не­од­но­крат­но под­вер­га­лись на­бе­гам крым­ских та­тар, осо­бен­но опус­то­ши­тель­ны­ми бы­ли на­па­де­ния в нач. 1640-х гг. Строи­тель­ст­во Бел­го­род­ской чер­ты, за­щи­щав­шей с юга тер­ри­то­рию совр. К. о., со­дей­ст­во­ва­ло её со­ци­аль­но-эко­но­мич. раз­ви­тию. В 1639 ос­но­ван г. Обо­янь, в 1664 – г. Суд­жа.

В 1708–27 б. ч. тер­ри­то­рии совр. К. о. вхо­ди­ла в со­став Ки­ев­ской гу­бер­нии (в 1712–19 су­ще­ст­во­ва­ла её Кур­ская про­вин­ция), в 1727–79 – Бел­го­род­ской гу­бер­нии, в 1779–1928 – Кур­ской гу­бер­нии(в 1779–96 Кур­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). Вост. рай­оны совр. К. о. вклю­че­ны в 1779–1928 в со­став Во­ро­неж­ской гу­бер­нии (в 1779–96 Во­ро­неж­ское на­ме­ст­ни­чест­во). Не­боль­шая тер­ри­то­рия на се­ве­ро-за­па­де совр. К. о. (рай­он совр. г. Же­лез­но­горск) вхо­ди­ла в 1778–1928 в со­став Ор­лов­ской гу­бер­нии (в 1778–96 Ор­лов­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В 1928–34 тер­ри­то­рия совр. К. о. – в со­ста­ве Цен­траль­но­чер­но­зём­ной об­лас­ти.

Из зап. час­ти уп­разд­нён­ной Цен­траль­но­чер­но­зём­ной обл. 13.6.1934 об­ра­зо­ва­на К. о., вклю­чив­шая 92 рай­она. В со­став К. о. во­шла вся тер­ри­то­рия совр. К. о., а так­же б. ч. совр. Ор­лов­ской и Бел­го­род­ской об­лас­тей. 25 сев. рай­онов К. о. 27.9.1937 бы­ли пе­ре­да­ны вновь об­ра­зо­ван­ной Ор­лов­ской обл. (в 1939 к ней ото­шёл так­же Дол­го­ру­ков­ский р-н).

В Великую Отечественную вой­ну , осе­нью 1941, поч­ти вся тер­ри­то­рия К. о. бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на герм. вой­ска­ми. В хо­де зим­не­го на­сту­п­ле­ния Крас­ной Ар­мии в нач. 1943 зна­чит. часть К. о. с Кур­ском бы­ла ос­во­бо­ж­де­на, в ре­зуль­та­те че­го на ли­нии фрон­та об­ра­зо­вал­ся зна­ме­ни­тый Кур­ский вы­ступ (Кур­ская ду­га). В хо­де под­го­тов­ки к Кур­ской бит­ве 1943 жи­те­ли К. о. при­ни­ма­ли ак­тив­ное уча­стие в строи­тель­ст­ве обо­ро­нит. со­ору­же­ний. Ле­том 1943 в крат­чай­ший срок бы­ла по­строе­на ж.-д. ли­ния Са­ра­ев­ка – Ста­рый Ос­кол. В ре­зуль­та­те по­бе­ды Крас­ной Ар­мии в Кур­ской бит­ве 2.9.1943 К. о. бы­ла пол­но­стью ос­во­бо­ж­де­на. 13.7.1944 из К. о. в Ор­лов­скую обл. бы­ли пе­ре­да­ны Гла­зу­нов­ский, Ма­ло­ар­хан­гель­ский, Трос­нян­ский и Дмит­ров­ский рай­оны. 23 рай­она К. о. 6.1.1954 во­шли в со­став Бел­го­род­ской обл. и 3 ра­йо­на – Ли­пец­кой обл. В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од на тер­ри­то­рии К. о. на­ча­лось ин­тен­сив­ное ос­вое­ние ре­сур­сов Кур­ской маг­нит­ной ано­ма­лии, был по­стро­ен ряд круп­ных пром. пред­при­ятий, в т. ч. Ми­хай­лов­ский гор­но-обо­га­ти­тель­ный ком­би­нат и Кур­ская АЭС, ос­но­ва­ны но­вые го­ро­да – Же­лез­но­горск и Кур­ча­тов.

Авторы раздела: А. В. Каш­кин (ар­хео­ло­гия),А. И. Раз­дор­ский (ис­то­рия).

Дополнительная литература:

Зла­то­вер­хов­ни­ков Н. И. Па­мят­ни­ки ста­ри­ны и но­во­го вре­ме­ни и дру­гие дос­то­при­ме­ча­тель­но­сти Кур­ской гу­бер­нии. Курск, 1902;

Спра­воч­ная кни­га о церк­вах, при­хо­дах и при­чтах Кур­ской епар­хии. За 1908 г. Курск, 1909;

Руд­не­ва А. В. На­род­ные пес­ни Кур­ской об­лас­ти. М., 1957;

она же. Кур­ские тан­ки и ка­ра­го­ды. М., 1975;

Круг­лый И. А. Ху­дож­ни­ки Во­ро­не­жа, Кур­ска и Ор­ла. Л., 1960;

Буль­ба­нюк П. И., Ле­бе­дев П.Ф. Кур­ские на­род­ные пес­ни. Курск, 1962;

Из ис­то­рии Кур­ско­го края: Сб. до­ку­мен­тов и ма­те­риа­лов. Во­ро­неж, 1965;

Ат­лас Кур­ской об­лас­ти. М., 1968;

Ду­на­ев М. М. На зем­ле ве­ли­кой бит­вы (Кур­ская и Ор­лов­ская об­лас­ти). М., 1976;

Ца­пен­ко М. П. По за­пад­ным зем­лям кур­ским и бел­го­род­ским. М., 1976;

Ма­те­риа­лы Сво­да па­мят­ни­ков ис­то­рии и куль­ту­ры РСФСР. Кур­ская об­ласть. М., 1979;

Фе­до­ров С. И. Ар­хи­тек­тур­ные очер­ки Кур­ско­го края. Во­ро­неж, 1982;

он же. Марь­и­но. Во­ро­неж, 1988;

Кур­ский край: ис­то­рия и со­вре­мен­ность. 2-е изд. Курск, 1995;

Курск. До­ку­мен­ты. Вос­по­ми­на­ния. Ста­тьи. Курск, 1997;

Хо­ло­до­ва Е. В. Усадь­бы Кур­ской гу­бер­нии: ис­то­ри­ко-ар­хи­тек­тур­ные очер­ки. Курск, 1997;

Ар­хео­ло­ги­че­ская кар­та Рос­сии: Кур­ская об­ласть. М., 1998–2000. Ч. 1–2;

Зо­рин А.В., Раз­дор­ский А. И. Кур­ский край. По­ру­бе­жье: Кур­ский край в XVII в. Курск, 2001;

Кур­ский край. Гео­гра­фия: при­ро­да, на­се­ле­ние, хо­зяй­ст­во. Курск, 2001;

Бе­лоу­со­ва М.Ю. Ра­цио­на­ли­за­ция от­ра­сле­вой струк­ту­ры про­мыш­лен­но­сти до­та­ци­он­но­го ре­гио­на. Курск, 2005;

Ену­ков В.В. Сла­вя­не до Рю­ри­ко­ви­чей. Курск, 2005;

Справ­ка об из­ме­не­ни­ях ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-тер­ри­то­ри­аль­но­го де­ле­ния Кур­ской об­лас­ти (1708–1990 г.) // Го­су­дар­ст­вен­ный ар­хив Кур­ской об­лас­ти: Пу­те­во­ди­тель. Курск, 2005;

Вос­точ­ная Ев­ро­па в се­ре­ди­не I тыс. н. э. М., 2007;

Па­мят­ни­ки ки­ев­ской куль­ту­ры в ле­со­степ­ной зо­не Рос­сии (III – на­ча­ло V в. н. э.). М., 2007;

Пар­ши­на А.П. Фор­ми­ро­ва­ние и ис­поль­зо­ва­ние ин­ве­сти­ций в свек­ло­са­хар­ном под­ком­плек­се АПК. Курск, 2007;

Пше­нич­ни­ко­ва О. В. Эко­но­ми­че­ская эф­фек­тив­ность про­из­вод­ст­ва про­дук­ции рас­те­ние­вод­ст­ва и жи­вот­но­вод­ст­ва в ор­га­ни­за­ци­ях раз­лич­ных форм соб­ст­вен­но­сти и хо­зяй­ст­во­ва­ния. Курск, 2007

Авторы статьи: А. В. Каш­кин (ар­хео­ло­гия),А. И. Раз­дор­ский (ис­то­рия).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)