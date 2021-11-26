КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Субъект Российской Федерации.
Расположена на юго-западе Европ. части России. На западе граничит с Украиной. Входит в состав Центр. федерального округа. Пл. 30,0 тыс. км2. Нас. 1155,4 тыс. чел. (2009; 1483, 3 тыс. чел. в 1959; 1332,9 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – г. Курск. Адм.-терр. деление: 28 районов, 10 городов, 22 посёлка гор. типа.
Органы государственной власти. Система органов гос. власти области устанавливается в соответствии с Конституцией РФ и Уставом Курской области (2001). Гос. власть осуществляется Курской областной думой, администрацией области, губернатором, иными органами гос. власти, образуемыми в соответствии с Уставом области. Курская областная дума – постоянно действующий, высший и единственный законодат. (представит.) орган гос. власти. Состоит из 45 депутатов, избираемых на 5 лет (22 депутата избираются на основе мажоритарной системы выборов по одномандатным избират. округам и 23 депутата – на основе системы пропорционального представительства по единому избират. округу). В области устанавливается единая система органов исполнит. власти во главе с высшим исполнит. органом – администрацией области. В составе администрации – аппарат губернатора и областное правительство, возглавляемое первым заместителем губернатора – председателем правительства области. Руководит работой областной администрации губернатор – высшее должностное лицо области, наделяемое полномочиями Курской областной думой по представлению Президента РФ.
Природа. Рельеф. Территория расположена на юго-зап. склоне Среднерусской возвышенности. Рельеф представлен сильно расчленёнными пологоволнистыми и холмисто-увалистыми равнинами, понижающимися с северо-востока к юго- западу. Выделяются 4 возвышенности – т. н. гряды. В вост. части находится Тимско-Щигровская гряда, имеющая наибольшую высоту (274 м, высшая точка К. о.) и относительно слабое расчленение. Склоны более низкой (выс. до 260 м) Фатежско-Льговской гряды, круто обрывающиеся к правому берегу р. Сейм, сложенные светлоокрашенными карбонатными отложениями (мел, мергель), часто называют белогорьями. Для Дмитриевско-Рыльской гряды, занимающей зап. часть области (выс. 220–240 м), характерны значит. перепады высот и разветвлённая овражно-балочная сеть. Для самой большой по площади Обоянской гряды, расположенной в юж. части области, типичны впадины суффозионного происхождения – т. н. степные блюдца.
Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория К. о. находится в центр. части Воронежской антеклизы Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы, неглубоко залегающий (неск. десятков м – неск. км) архейско-раннепротерозойский кристаллич. фундамент которой выходит на поверхность в карьерах Курской магнитной аномалии. Осадочный чехол сложен девонскими терригенно-карбонатными отложениями (вскрываются в долине р. Кшень на северо-востоке), юрскими и широко распространёнными меловыми, гл. обр. карбонатными (писчий мел, известняки, мергели), породами, палеогеновыми и неогеновыми терригенными осадками. Покров рыхлых четвертичных отложений на водоразделах представлен лёссами и элювиально-делювиальными образованиями, в долинах рек – аллювиальными наносами. В крайней зап. части К. о. развиты ледниковые и водно-ледниковые отложения среднеплейстоценового днепровского оледенения.
За исключением крайней вост. части, К. о. расположена в пределах железорудного бассейна Курская магнитная аномалия. На территории области имеются 3 месторождения железных руд – Михайловское месторождение (крупнейшее в РФ), Курбакинское и Дичнянско-Реутецкое. На севере и северо-западе выявлено св. 10 месторождений фосфоритов. Цементное сырьё представлено глинами, суглинками и писчим мелом Русско- Конопельского и Пушкарского месторождений в Суджанском р-не. Известны месторождения писчего мела (для известкования почв, минер. подкормки с.-х. животных), кирпично-черепичных, керамзитовых, тугоплавких глин, строительных и силикатных песков, трепела, строительных камней (метаморфич. породы вскрыши Михайловского месторождения). Многочисленны (св. 80) месторождения торфа и сапропеля.
Климат. Природные условия весьма благоприятны для жизни населения. Климат умеренно континентальный. Ср. темп-ра января –8,6 °С, июля 19,3 °С. Среднегодовые суммы осадков составляют 550–600 мм; ок. 70% осадков выпадает с апреля по октябрь. Устойчивый снежный покров образуется в 1-й пол. декабря, а исчезает в 1-й декаде апреля; его мощность составляет 20–30 см. Продолжительность вегетационного периода от 180 дней на севере до 195 дней на юге.
Внутренние воды. На территории области протекает св. 900 рек и ручьёв общей длиной 7600 км. Все реки имеют равнинный характер течения; чётко выражена асимметрия речных долин: высокие крутые, правые берега резко контрастируют с пологими левобережьями. Осн. реки принадлежат бассейну Днепра (78% территории К. о.): Сейм (с притоками Свапа, Тускарь) и Псёл. Питание рек преим. снеговое. У рек вост. части области, принадлежащих бассейну Дона (Тим, Кшень, Олым, Оскол), доля грунтового питания возрастает до 40–46%. Весеннее половодье на реках длится в ср. 20–30 дней. Нередки зимние паводки. Насчитывается св. 870 озёр, преим. пойменных; в долинах ручьёв и в балках создано 785 мелких водохранилищ и прудов.
Почвы, растительный и животный мир. Территория К. о. расположена в лесостепной зоне. В почвенном покрове преобладают чернозёмы (с содержанием гумуса от 8–9% под естеств. степной растительностью и 4,5–6,5% – под пашней): оподзоленные, выщелоченные и типичные. В сев.-зап. части распространены серые лесные почвы. В поймах рек сформировались аллювиальные болотные и лугово-болотные почвы.
Степи преим. распаханы; естеств. растительность сохранилась лишь на склонах балок и отличается большим видовым богатством: встречаются ковыли, типчак, тонконог стройный, люцерна серповидная, клевер альпийский, вязель разноцветный, прострел, горицвет весенний. На меловых склонах произрастают реликтовые виды растений: волчеягодник боровой, шиверекия подольская, проломник Козо-Полянского. В Красную книгу России внесены ок. 20 видов растений и грибов (рябчик русский, проломник Козо-Полянского, ковыль перистый и др.). Леса, занимающие 7,9% площади К. о., распространены крайне неравномерно: на северо-западе области лесистость составляет 17–20%, на юго- востоке – 1,5–3,5%. На долю дубрав приходится ок. 70% всех лесных насаждений. Осн. порода в составе дубрав – дуб черешчатый, также встречаются клён остролистный, ясень обыкновенный, вяз гладкий, липа мелколистная. Сосновые леса, занимающие ок. 6% лесопокрытой территории, в осн. произрастают по песчаным террасам рек – Сейм, Свапа, Псёл. Б. ч. сосновых лесов представляет собой искусств. насаждения. Все леса К. о. отнесены к категории защитных и имеют важное противоэрозионное и водоохранное значение.
Животный мир представлен как лесными, так и степными видами. Из млекопитающих (на территории К. о. обитают 59 видов) встречаются лось, косуля, благородный олень, кабан; из хищных – лисица, волк, хорь, куница. В степях обычны грызуны: крапчатый суслик, хомяк, слепыш, большой тушканчик. Св. 200 видов птиц, в т. ч. 162 вида гнездящихся. Среди оседлых видов обычны большая синица, сойка, большой пёстрый дятел; среди перелётных часты садовая овсянка, полевые жаворонки, иволга. На открытых пространствах агроландшафта обитают овсянка обыкновенная, жёлтая трясогузка, сорокопут-жулан. В Красную книгу России внесены 28 видов позвоночных (выхухоль, некоторые виды дневных хищных птиц, быстрянка, подкаменщик и др.) и 8 видов беспозвоночных (дыбка степная, мнемозина и др.) животных. В водоёмах К. о. св. 30 видов рыб, в т. ч. лещ, судак, щука, жерех; интродуцированы толстолобик, белый амур и др. ценные виды рыб.
Состояние и охрана окружающей среды. К осн. экологич. проблемам К. о. относятся: деградация почв вследствие ускоренной эрозии (с 1980-х гг. площадь эродированных с.-х. земель увеличилась на 36%) и дегумификации; острый недостаток водных ресурсов (водообеспеченность в 14 раз меньше, чем в целом по России); атмосферное загрязнение воздуха (особенно в городах Курск, Железногорск, Щигры, на долю которых приходится св. 60% атмосферных выбросов). Имеются очаги загрязнения территории радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 156,9 тыс. т, в т. ч. от стационарных источников (преим. предприятия чёрной металлургии и электроэнергетики) – 34,6 тыс. т (2007). Сброс загрязнённых сточных вод 59,7 млн. м3 (2007); осн. вклад в загрязнение поверхностных вод вносят предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Сохраняется тенденция сокращения площади пашни, роста площадей залежных земель и их обезлесения.
Система особо охраняемых природных территорий К. о. представлена Центральночернозёмным биосферным заповедником – одним из старейших в России, 6 зоологическими и 3 ботанич. заказниками, 58 памятниками природы регионального значения (урочище Карыжский Лес, Мининская Дубрава, Озеро Линево и др.), Железногорским дендрологич. парком. Для сохранения и увеличения численности охотничье-промысловых видов животных создано 16 региональных заказников (Жерновецкая Дача, Гнилуши, Веть и др.).
Автор раздела: Н. Н. Калуцкова.
Население. Большинство населения К. о. составляют русские (96,2%). Проживают также украинцы (1,7%), армяне и азербайджанцы, белорусы, грузины и др. (2002, перепись).
Численность населения К. о. с нач. 1990-х гг. постоянно сокращается (в 1989–2009 более чем на 177 тыс. чел.) из-за стабильно высокой естеств. убыли. Смертность (18,0 на 1000 жит., 2007; один из самых высоких показателей в РФ) в 1,8 раза превышает рождаемость (10,1 на 1000 жит.). Младенческая смертность 10,0 на 1000 живорождённых. Доля женщин ок. 55%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 14,8%, старше трудоспособного возраста – 24,2%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 66,7 года (мужчины – 59,9, женщины – 74,0). С 1990-х гг. характерен устойчивый миграционный отток населения (макс. показатель – 38 на 10 тыс. жит., 2001), гл. обр. в др. регионы России, который в 2007 сменился небольшим притоком (9 на 10 тыс. жит.). Ср. плотность нас. 38,5 чел./км2(2009); наиболее плотно заселены центральные (Курский, Октябрьский, Курчатовский) и юго-западные (Рыльский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Беловский, Обоянский) районы К. о. Доля гор. нас. 64,2% (2009; 20,4% в 1959, 57,6% в 1989) – значительно ниже, чем в среднем по РФ и в Центр. федеральном округе; ок. 55% горожан проживают в областном центре. Наиболее крупные города (тыс. чел., 2009): Курск (410,8), Железногорск (98,1), Курчатов (46,9), Льгов (21,6), Щигры (17,7).
Автор раздела: М. Д. Горячко.
Религия. В области зарегистрировано 325 религ. организаций (на 1.9.2008). Большинство верующих исповедуют православие. 279 организаций, относящихся к Курской и Рыльской епархии РПЦ (основана и сразу же упразднена в 1657, возобновлена в 1666–67; кафедра располагалась в Белгороде, с 1883 – в Курске), в т. ч. 7 монастырей (4 мужских и 3 женских), среди которых – Курская Коренная пустынь (1597) и Свято-Троицкий женский мон. (Курск; основан предположительно в кон. 16 в.). 9 организаций принадлежат Рус. древлеправославной (старообрядческой) церкви. По одной организации имеют Укр. православная церковь (Киевский патриархат) и Истинно-православная церковь. 27 организаций принадлежат разл. протестантским деноминациям (евангельские христиане-баптисты, пятидесятники, адвентисты седьмого дня и др.). По две организации имеют иудаисты (1 ортодоксального и 1 неортодоксального направлений), свидетели Иеговы; по одной организации – Римско-католич. церковь, мусульмане, буддисты и последователи Междунар. об-ва сознания Кришны.
Исторический очерк.
Древнейшие поселения на территории К. о. относятся к позднему Мустье (Гремячка на р. Псёл), хотя для некоторых находок каменных орудий не исключена датировка поздним Ашелем. Верхний палеолит представлен рядом стоянок (в т. ч. Авдеево). Мезолит и неолит исследованы очень слабо; вероятно, часть памятников связана с деснинской культурой. Неск. поселений и находок раннего бронзового века соотносят со среднеднепровской культурой и контактной зоной этой и др. культур. Часть находок и курганы у с. Средние Апочки (бассейн р. Оскол) принадлежат срубной культуре. Поздний бронзовый век представлен сосницкой культурой (распространена в Верхнем и Ср. Поднепровье) и бондарихинской культурой (в т. ч. курганы у с. Коробкино в бассейне р. Сейм); известна керамика катакомбной культуры; возможно, с ней связан клад литейщика, найденный у дер. Скакун (Касторенский р-н); вероятно, часть территории К. о. входила и в зону абашевской культуры, памятники которой известны на территории, расположенной западнее и (в осн.) значительно восточнее Курской области.
В начале раннего железного века осн. часть территории К. о. была занята земледельческо-животноводч. населением, находившимся под сильным влиянием скифской археологической культуры. Немного позднее (ок. 5 в. до н. э.) здесь расселились носители юхновской культуры, активно контактировавшие с предшественниками (но иногда вытеснявшие их) и собственно скифами. Наиболее хорошо исследованы городища Кузина Гора и Марица на р. Сейм. В первые века н. э. на большей части территории К. о. распространяются памятники позднезарубинецкого культурно-хронологич. горизонта типа Картамышево (см. в ст. Зарубинецкая культура), ставшие к 3 в. н. э. одним из осн. компонентов в сложении сейминско-донецкого варианта киевской культуры. Территорию к югу от р. Сейм и частично к северу от неё со 2-й пол. 3 в. или в 4 в. заняли носители черняховской культуры, активно взаимодействовавшие с местным «киевским» населением. В кон. 4 – нач. 5 вв. здесь появляются памятники деснинского варианта киевской культуры, свидетельствующие о миграции с северо-запада. С представителями элиты начала эпохи Великого переселения народов связаны Суджанские (обнаруженные у дер. Большой Каменец ок. 1918–19 и в 1927) и Обоянский (у с. Паники – в 1849) клады, по-видимому, остатки погребений 1-й пол. – сер. 5 в.
К сер. 5 в. на основе традиций деснинского варианта киевской культуры складывается колочинская культура (на территории К. о. исследованы опорные для её изучения могильники Лебяжье, Княжий, Картамышево, Артюшково и ряд поселений). Финал этой культуры отмечен кладами круга Мартыновского клада (в т. ч. Новосуджанский в черте г. Суджа, Гапоновский в Кореневском р-не). Её носители были ассимилированы пришельцами, оставившими памятники типа Сахновка и Волынцево. На этой основе развивается роменская культура, памятники которой на территории К. о. насчитываются сотнями (Горналь, Переверзево и др.), связанная с северянами.
После похода киевского кн. Олега на северян (ок. 884) независимость сохранили вост. районы их расселения, в т. ч. центр и запад совр. К. о. Через Посемье в Ср. Приднепровье в значит. объёмах поступало вост. серебро (куфические монеты). В 10 в. в Посемье развернулось широкомасштабное фортификац. строительство, во 2-й пол. 10 в. здесь сформировалось сложное племенное княжение, представлявшее собой совокупность племенных княжений, связанных единой властной структурой и общим экономич. пространством. Племенными центрами жителей Посемья являлись городища Большое Горнальское, Курское, Рыльское и, возможно, «Старый Город» (близ г. Дмитриев-Льговский). Территориальная экспансия киевских князей и их стремление поставить под свой контроль торговлю с Востоком привели в кон. 10 в. к разгрому укреплённых поселений северян и включению Посемья в состав Древнерусского государства (вероятно, это произошло в 985, после похода киевского кн. Владимира Святославича на Волжско-Камскую Булгарию). Особенности процесса вхождения данной территории в состав Др.-рус. гос-ва прослежены по материалам археологич. комплексов Гочево, Бесединского (на р. Рать в Курском р-не), Липинского (на р. Сейм в Октябрьском р-не) и др.
Центром новой власти в Посемье в кон. 10 в. стал Курск, превратившийся к 1030-м гг. в значит. гор. центр. В кон. 10 в. начал функционировать сухопутный караванный путь Киев – Болгар, участок которого проходил по юж. районам совр. К. о. В 1054 Посемье вошло в состав Переяславского княжества. С кон. 11 в. до сер. 12 в. борьбу за Курское Посемье с переменным успехом вели переяславские и черниговские князья. Во 2-й пол. 11–12 вв. Курское Посемье подвергалось половецким набегам (особенно тяжёлые последствия имело вторжение в 1185).
В 1-й трети 12 в. возникло Курское княжество. В 1239 Посемье было разорено во время монголо-татарского нашествия.
В кон. 13 в. из-за ордынских набегов и княжеских междоусобиц власть рус. князей на территории Курского кн-ва резко ослабла, осн. роль стала играть монг. администрация т. н. Курской тьмы. В 1360–70-е гг. с ослаблением власти Золотой Орды из-за внутр. усобиц на территории совр. К. о. усилилось влияние Вел. кн-ва Литовского (ВКЛ). Очевидно, с согласия Мамая, правившего в Крымском улусе, а позднее хана Тохтамыша Посемье вошло в зону влияния ВКЛ, на княжении в Рыльске появился его ставленник (кн. Фёдор Патрикеевич), а польск. король Владислав II Ягелло (Ягайло) в 1395 получил ярлык на «Курскую тьму». Дальнейшая экспансия литов. князей была прервана в связи с их поражением в битве на р. Ворскла (1399) с войсками хана Тимур-Кутлуга и эмира Едигея. В 15 в. постоянное рус. население имелось, по-видимому, лишь на западе совр. К. о., где продолжал существовать г. Рыльск, тогда как её центр. и вост. районы представляли собой пустынную местность, своеобразную «нейтральную зону», лежавшую на стыке моск., литов. и ордынских владений. С кон. 14 в. на территории совр. К. о. находилась «Еголдаева тьма», в 1-й пол. 15 в. её наследники перешли в православие и подчинились власти вел. кн. литовского Казимира IV Ягеллончика. В результате рус.-литов. войны 1500–03 курские и рыльские земли вошли в состав Рус. гос-ва, что было закреплено Московским перемирием 1503. В 1-й четв. 16 в. значит. часть территории совр. К. о. входила в удельное княжество кн. Василия Ивановича Шемячича (ликвидировано в 1523).
В 16 в. через территорию совр. К. о. пролегали дороги, по которым совершались крымских ханов набеги: Муравский шлях, Изюмская сакма, Бакаев шлях, Свиной шлях и др. В рамках гос. мероприятий по укреплению юж. границ осенью 1596 на старом городище был восстановлен г. Курск, в кон. 16 в. образован Курский у., население которого составили в осн. выходцы из более сев. уездов (Болховского, Белёвского и др.). В 1597 на р. Тускарь на месте, где была обретена чудотворная икона Божией Матери «Знамение», основана Курская Коренная пустынь. В Смутное время, в кон. 1604 Рыльск и Курск перешли под власть Лжедмитрия I. В нач. 1605 Рыльск выдержал осаду войск царя Бориса Фёдоровича Годунова. В ходе Речи Посполитой интервенции начала 17 в. в 1612 польско-литов. войска и черкасы безуспешно осаждали Курск, а в 1613 – Рыльск. В 1634, во время рус.-польск. войны 1632–34, польско-литов. войска снова осадили Курск, но взять его не смогли. В 1-й пол. 17 в. Курский и Рыльский уезды неоднократно подвергались набегам крымских татар, особенно опустошительными были нападения в нач. 1640-х гг. Строительство Белгородской черты, защищавшей с юга территорию совр. К. о., содействовало её социально-экономич. развитию. В 1639 основан г. Обоянь, в 1664 – г. Суджа.
В 1708–27 б. ч. территории совр. К. о. входила в состав Киевской губернии (в 1712–19 существовала её Курская провинция), в 1727–79 – Белгородской губернии, в 1779–1928 – Курской губернии(в 1779–96 Курское наместничество). Вост. районы совр. К. о. включены в 1779–1928 в состав Воронежской губернии (в 1779–96 Воронежское наместничество). Небольшая территория на северо-западе совр. К. о. (район совр. г. Железногорск) входила в 1778–1928 в состав Орловской губернии (в 1778–96 Орловское наместничество). В 1928–34 территория совр. К. о. – в составе Центральночернозёмной области.
Из зап. части упразднённой Центральночернозёмной обл. 13.6.1934 образована К. о., включившая 92 района. В состав К. о. вошла вся территория совр. К. о., а также б. ч. совр. Орловской и Белгородской областей. 25 сев. районов К. о. 27.9.1937 были переданы вновь образованной Орловской обл. (в 1939 к ней отошёл также Долгоруковский р-н).
В Великую Отечественную войну, осенью 1941, почти вся территория К. о. была оккупирована герм. войсками. В ходе зимнего наступления Красной Армии в нач. 1943 значит. часть К. о. с Курском была освобождена, в результате чего на линии фронта образовался знаменитый Курский выступ (Курская дуга). В ходе подготовки к Курской битве 1943 жители К. о. принимали активное участие в строительстве оборонит. сооружений. Летом 1943 в кратчайший срок была построена ж.-д. линия Сараевка – Старый Оскол. В результате победы Красной Армии в Курской битве 2.9.1943 К. о. была полностью освобождена. 13.7.1944 из К. о. в Орловскую обл. были переданы Глазуновский, Малоархангельский, Троснянский и Дмитровский районы. 23 района К. о. 6.1.1954 вошли в состав Белгородской обл. и 3 района – Липецкой обл. В послевоенный период на территории К. о. началось интенсивное освоение ресурсов Курской магнитной аномалии, был построен ряд крупных пром. предприятий, в т. ч. Михайловский горно-обогатительный комбинат и Курская АЭС, основаны новые города – Железногорск и Курчатов.
Авторы раздела: А. В. Кашкин (археология),А. И. Раздорский (история).
Дополнительная литература:
Златоверховников Н. И. Памятники старины и нового времени и другие достопримечательности Курской губернии. Курск, 1902;
Справочная книга о церквах, приходах и причтах Курской епархии. За 1908 г. Курск, 1909;
Руднева А. В. Народные песни Курской области. М., 1957;
она же. Курские танки и карагоды. М., 1975;
Круглый И. А. Художники Воронежа, Курска и Орла. Л., 1960;
Бульбанюк П. И., Лебедев П.Ф. Курские народные песни. Курск, 1962;
Из истории Курского края: Сб. документов и материалов. Воронеж, 1965;
Атлас Курской области. М., 1968;
Дунаев М. М. На земле великой битвы (Курская и Орловская области). М., 1976;
Цапенко М. П. По западным землям курским и белгородским. М., 1976;
Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Курская область. М., 1979;
Федоров С. И. Архитектурные очерки Курского края. Воронеж, 1982;
он же. Марьино. Воронеж, 1988;
Курский край: история и современность. 2-е изд. Курск, 1995;
Курск. Документы. Воспоминания. Статьи. Курск, 1997;
Холодова Е. В. Усадьбы Курской губернии: историко-архитектурные очерки. Курск, 1997;
Археологическая карта России: Курская область. М., 1998–2000. Ч. 1–2;
Зорин А.В., Раздорский А. И. Курский край. Порубежье: Курский край в XVII в. Курск, 2001;
Курский край. География: природа, население, хозяйство. Курск, 2001;
Белоусова М.Ю. Рационализация отраслевой структуры промышленности дотационного региона. Курск, 2005;
Енуков В.В. Славяне до Рюриковичей. Курск, 2005;
Справка об изменениях административно-территориального деления Курской области (1708–1990 г.) // Государственный архив Курской области: Путеводитель. Курск, 2005;
Восточная Европа в середине I тыс. н. э. М., 2007;
Памятники киевской культуры в лесостепной зоне России (III – начало V в. н. э.). М., 2007;
Паршина А.П. Формирование и использование инвестиций в свеклосахарном подкомплексе АПК. Курск, 2007;
Пшеничникова О. В. Экономическая эффективность производства продукции растениеводства и животноводства в организациях различных форм собственности и хозяйствования. Курск, 2007
Авторы статьи: А. В. Кашкин (археология),А. И. Раздорский (история).