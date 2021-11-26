ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ - город в России, в центральной части Иркутской области, центр Нижнеилимского района.
Население 27,2 тысячи человек (2006). Расположен в северной части Лено-Ангарского плато, в 16 км к востоку от реки Илим. Железнодорожная станция Коршуниха-Ангарская.
Возник в 1948 году как поселение Коршуниха при месторождении железных руд. В 1950-х годах в связи с началом разработки месторождения преобразован в рабочий поселок. Железногорск, с 1965 года город с современным названием. Городская застройка образует амфитеатр, обрамлённый горами. Собор Святой Троицы (2007). Памятник академику М.К. Янгелю (уроженец Нижнеилимского района; 1977, скульптор Г. Кольченко). Филиалы Братского индустриального института, Иркутского политехнического университета. Краеведческий музей имени М.К. Янгеля (1978; современное название с 1991 года), Литературный музей имени А.Н. Радищева, Галерея современного искусства.
Добыча железной руды (Коршуновский ГОК), производство пиломатериалов (российско-японское предприятие «Игирма-Тайрику») и др. (смотри Предпринимательская деятельность).