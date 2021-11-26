ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ - город в России, в центральной части Иркутской области, центр Нижнеилимского района.

Население 27,2 тысячи человек (2006). Рас­по­ло­жен в северной час­ти Ле­но-Ан­гар­ско­го пла­то, в 16 км к вос­то­ку от реки Илим. Железнодорожная станция Кор­шу­ни­ха-Ан­гар­ская.

Воз­ник в 1948 году как поселение Кор­шу­ни­ха при ме­сто­ро­ж­де­нии же­лез­ных руд. В 1950-х годах в свя­зи с на­ча­лом раз­ра­бот­ки ме­сто­ро­ж­де­ния пре­об­ра­зо­ван в ра­бо­чий поселок. Же­лез­но­горск, с 1965 года го­род с современным названием. Городская за­строй­ка об­ра­зу­ет ам­фи­те­атр, об­рам­лён­ный го­ра­ми. Со­бор Святой Трои­цы (2007). Па­мят­ник академику М.К. Ян­ге­лю (уро­же­нец Ниж­не­илим­ско­го района; 1977, скульп­тор Г. Коль­чен­ко). Фи­лиа­лы Брат­ско­го ин­ду­ст­ри­аль­но­го института, Ир­кут­ско­го по­ли­тех­нического университета. Крае­ведческий му­зей имени М.К. Ян­ге­ля (1978; современное название с 1991 года), Литературный му­зей имени А.Н. Ра­ди­ще­ва, Га­ле­рея современного ис­кус­ст­ва.

До­бы­ча же­лез­ной ру­ды (Кор­шу­нов­ский ГОК), про­изводство пи­ло­ма­те­риа­лов (российско-японское пред­при­ятие «Игир­ма-Тай­ри­ку») и др. (смотри Предпринимательская деятельность ).

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