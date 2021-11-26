ЗАВОЛЖСК
ЗАВОЛЖСК - город в России, в северо-восточной части Ивановской области, центр Заволжского района.
Население 11,8 тысяч человек (2007). Расположен на левом берегу реки Волга (пристань), напротив города Кинешма. Железнодорожная станция.
В середине XIX века на территории современного Заволжска были построены бумагопрядильная и бумаготкацкая фабрики, в 1871 году - сернокислотный завод (одно из старейших российских предприятий химической промышленности; с начала XX века химический завод), вокруг которых возникли рабочие посёлки. В 1934 году они были объединены в поселок Заволжье; с 1954 года город Заволжск, с 1968 года районный центр. Сохранилась церковь Богоявления (1779). Музей истории химического завода (здание - конец XIX века в стиле неоготики), Дом культуры [здание построено владельцами химического завода Бурнаевыми-Курочкиными, 1915, архитектор В.А. Веснин (смотри Веснины)].
Градообразующее предприятие - химический завод (в том числе красители для текстильной промышленности, лакокрасочная продукция); производство низковольтных предохранителей («Электропредохранитель»), чулочно-носочных изделий и др. Предприятия пищевой промышленности.
В окрестностях Заволжска сохранились церкви: Введенская (1763) в селе Колшево, Никольская (1775) в селе Никола-Мера, Крестовоздвиженская (1790) в селе Воздвиженье, Спаса Нерукотворного (1806) в селе Есиплево, Покровская (1806) в селе Новлянское, Димитрия Солунского (1815) в деревне Дмитриевское, Георгиевская (около 1816 года) в селе Георгиевское, в честь Казанской иконы Божией Матери (1820) в селе Семёновское; скит Кинешемского Спасо-Преображенского монастыря и Сретенская церковь (1792), литературный музей Щелыково.