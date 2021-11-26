ЗАВОДОУКОВСК

ЗАВОДОУКОВСК - город в России, в южной части Тюменской области, центр Заводоуковского района.

Население 24,9 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен на реке Ук. Железнодорожная станция За­во­до­уков­ская на Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли. Че­рез Заводоуковск про­хо­дит ав­то­ма­ги­ст­раль Тю­мень - Омск.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1729 году как деревня Уков­ская. В 1747-1750 годах здесь был по­стро­ен ви­но­ку­рен­ный за­вод (су­ще­ст­во­вал до 1810-1812 годов). С 1787 года во­ло­ст­ное село За­во­до­уков­ское. В начале 1900-х годов че­рез се­ло про­шла железнодорожная ма­ги­ст­раль. С 1941 года ра­бо­чий по­сё­лок, с 1960 года го­род Заводоуковск (с 1965 года рай­он­ный центр).

Пре­об­ла­да­ет за­строй­ка 1960-1980-х годов. Во­енный ме­мо­ри­ал (1987, скульп­то­ры В.Л. Дем­чен­ко, А.В. Го­ло­ва­чёв). Храм во имя Святого Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (2005). Фи­лиа­лы и пред­ста­ви­тель­ст­ва ву­зов, в том числе Тю­мен­ско­го государственного университета (1999), Тю­мен­ско­го государственного неф­те­га­зо­во­го университета (2004), Ураль­ско­го института ком­мер­ции и пра­ва (1994), Тю­мен­ской государственной сельскохозяйственной ака­де­мии. Крае­ведческий му­зей (1989).

Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - ма­ши­но­стро­ительный за­вод (вы­пус­ка­ет мно­го­функ­цио­наль­ные зда­ния пе­ре­движ­но­го ти­па: жи­лые ва­го­ны, сто­ло­вые и др.). За­вод «За­во­до­уков­ск­тер­мо­пласт» (пла­ст­мас­со­вые из­де­лия), ком­би­нат стро­ительных ма­те­риа­лов, круп­ный мя­со­ком­би­нат «Пу­раг­ро­ук», те­п­лич­ный ком­плекс «Рит­за» (вы­ра­щи­ва­ние главным образом то­ма­тов).

Близ Заводоуковска, в селе Но­вая За­им­ка, - ком­би­кор­мо­вый за­вод, в селе Па­дун - спир­то­во­доч­ный за­вод.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)