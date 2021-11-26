ЗАВОДОУКОВСК
ЗАВОДОУКОВСК - город в России, в южной части Тюменской области, центр Заводоуковского района.
Население 24,9 тысяч человек (2007). Расположен на реке Ук. Железнодорожная станция Заводоуковская на Транссибирской магистрали. Через Заводоуковск проходит автомагистраль Тюмень - Омск.
Впервые упоминается в 1729 году как деревня Уковская. В 1747-1750 годах здесь был построен винокуренный завод (существовал до 1810-1812 годов). С 1787 года волостное село Заводоуковское. В начале 1900-х годов через село прошла железнодорожная магистраль. С 1941 года рабочий посёлок, с 1960 года город Заводоуковск (с 1965 года районный центр).
Преобладает застройка 1960-1980-х годов. Военный мемориал (1987, скульпторы В.Л. Демченко, А.В. Головачёв). Храм во имя Святого Георгия Победоносца (2005). Филиалы и представительства вузов, в том числе Тюменского государственного университета (1999), Тюменского государственного нефтегазового университета (2004), Уральского института коммерции и права (1994), Тюменской государственной сельскохозяйственной академии. Краеведческий музей (1989).
Градообразующее предприятие - машиностроительный завод (выпускает многофункциональные здания передвижного типа: жилые вагоны, столовые и др.). Завод «Заводоуковсктермопласт» (пластмассовые изделия), комбинат строительных материалов, крупный мясокомбинат «Пурагроук», тепличный комплекс «Ритза» (выращивание главным образом томатов).
Близ Заводоуковска, в селе Новая Заимка, - комбикормовый завод, в селе Падун - спиртоводочный завод.