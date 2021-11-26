ЗАВИТИНСК

ЗАВИТИНСК - город в России, в южной части Амурской области, центр Завитинского района.

Население 13,2 тысячи человек (2007). Рас­по­ло­жен на Зей­ско-Бу­ре­ин­ской рав­ни­не. Железнодорожный узел (станция За­ви­тая) на Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли . Ос­но­ван в 1906 году как поселение За­ви­тая; в 1912 году че­рез не­го про­шла железнодорожная ма­ги­ст­раль (стан­ция от­кры­та в 1914 году). В 1926-1932 годах рай­он­ный центр Даль­не­во­сточ­но­го края , с 1932 года - Амур­ской области. С 1936 года поселение городского ти­па, с 1954 года го­род Завитинск. Пред­при­ятия железнодорожного транс­пор­та; ре­монт сельскохозяйственной тех­ни­ки и пе­ре­ра­бот­ка сельскохозяйственной про­дук­ции.

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