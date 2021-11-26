ЯКУТЫ

ЯКУТЫ (самоназвание - саха) - народ, коренное население Якутии.

Численность - 381922 человека.

Язык - тюркская группа алтайской семьи языков.

Расселение - Республика Саха (Якутия). По территории расселения их делят на амгинско-ленских (между pp. Леной, Нижним Алданом и Амгой, а также на левобережье Лены), вилюйских (в бассейне р. Вилюя), олекминских (в бассейне р. Олекмы) и северных (в тундровой зоне, бассейнах pp. Анабара, Оленека, Колымы, Яны и Индигирки).