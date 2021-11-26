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ВАЙНАХИ
ВАЙНАХИ - общее название чеченцев и ингушей.
К вайнахи относятся также группы (аккинцы в Дагестане, кистинцы в Грузии, карабулаки, или орстхойцы, в Ингушетии, мелхинцы, терлоевцы, нашхоевцы в Западной Чечне), объединяемые общим наречием (т.н. галанчожское, занимающее промежуточное положение между чеченским и ингушским языками) и происхождением из горного района на границе Чечни и Ингушетии.
Кроме языкового родства, вайнахи объединяют общая мифология, пантеон (верховный бог – демиург Дяла, бог-громовник Села, богиня плодородия Тушоли и др.), часть родовых (тейповых) названий и др.
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