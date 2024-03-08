ТВЕРЬ

Тверь — столица Тверской области, Тверского княжества (1245–1485). Численность населения — 416 219 человек (2021). Город возник в середине — начале 2-й половины XII в. у впадения в Волгу р. Тьмаки, на месте сельских поселений. Крепость прикрывала Ростово-Суздальское княжество со стороны Верхней Волги и Новгородской земли , находясь на важном торговом пути с Волги в Новгород . Т. была разорена Батыем (1237). В 1245 стала центром самостоятельного княжества. В 1285 сооружен белокаменный собор Спаса, в конце XIII — XIV в. каменное строительство продолжлилось. Центр летописания и иконописи, а также один из крупнейших центров ремесла и торговли русского Средневековья. Из-за соперничества могущественных тверских князей с московскими за великое княжение постоянно Т. подвергалась нападениям (крупнейшие — 1375, 1485). В 1485 сдалась московскому вой­ску, вошла в состав Московского княжества , став там столицей удела, а затем уезда. Сохраняла значение крупного торгового центра.

В 1569 разорена опричным вой­ском Ивана IV Грозного во время похода на Новгород. В 1609 захвачена польскими отрядами. После этих бедствий в XVII в. интенсивность городской жизни резко снизилась. Ситуацию изменило строительство Санкт-Петербурга, на водном по Вышневолоцкой системе и сухопутном пути в который из Москвы оказалась Тверь. С 1775 — столица Тверской губернии. С ролью важного транзитного центра, поддержанной строительством Николаевской железной дороги, а также развитием пароходного транспорта на волжском маршруте связан подъем тверской экономики 2-й половины XIX — 1-й половины ХХ в. 20 ноября 1931 город получил название Калинин в честь уроженца Тверской губернии М. И. Калинина . Во время Великой Отечественной вой­ны 1941 – 1945 два месяца находился под немецкой оккупацией. Во 2-й половине XX в. — крупный промышленный город и транспортный узел, здесь построены заводы по производству электроаппаратуры, химволокна, строительных материалов, полиграфии, шелковых тканей, открылся драматический театр, Дворец культуры, Библиотека им. М. Горького. В 1990 городу возвращено историческое имя и герб, в 2011 присвоено звание Город воинской славы.

Лит. : Борзаковский В. С. История Тверского княжества. Тверь, 1994; Клюг Э. Княжество Тверское (1247—1485). Тверь, 1994; Конявская Е. Л. Очерки по истории тверской литературы XIV–XV вв. М., 2007; Лапшин В. А. Тверь в XIII–XV вв. (по материалам раскопок 1993–1997 гг.). СПб., 2009; Писцовая и межевая книга Твери 1685–1686 годов / Сост. А. В. Матисон. М., 2014. С. В. Городилин.