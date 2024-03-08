ТАТАРСТАН

Татарстáн (Республика Татарстан) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Приволжского федерального округа и Поволжского экономического района. Площадь — 67,8 тыс. кв. км. Включает 43 района и 24 города (крупнейшие: столица Казань , Набережные Челны, Нижнекамск). Численность населения (2021) — 4 004 809 человек. Национальный состав (2021): 2,09 млн — татары, 1,57 млн — русские, 90,4 тыс. — чуваши, и др. Государственные языки — русский и татарский. Основные конфессии — мусульмане и православные.

Первые люди на территории современного Т. появились около 100 тыс. лет назад, древнейшие археологические памятники обнаружены в Кам­ско-Устьинском и Тетюшском районах. В бронзовом веке ареал расселения людей значительно расширился. Носителями культур раннего железного века были финно-угры, а со II в. сюда активно проникают тюрко-угорские племена. В V–VII вв. в регионе процветает именьковская культура, отождествляемая с балтославянами. Тюркское население края, очень близкое жителям Гуннской империи, Тюркского, Аварского, Хазарского каганатов и Великой Болгарии, существенно увеличивается с VI в.

В VII–Х вв. часть болгар переселилась в Среднее Поволжье, в Х в. они совместно с племенами баранджар, барсил, билер, сувар и эсегелей образовали первое государство в Волго-Камье — Болгарию Волжско-Камскую (Булгарию), которая после официального принятия в 922 ислама развивалась в рамках мусульманской цивилизации. В Булгарии сформировался единый булгарский этнос, она стала страной высокоразвитого земледелия, скотоводства, ремесел и торговли, а ее города (Болгар, Сувар, Биляр, Ошель и др.) были передовыми центрами региона. Политико-экономическое влияние Булгарии простиралось от устья Волги до бассейна рек Печора и Обь. В 1236 она была завоевана Монгольской империей .

В Золотой Орде в ходе консолидации кыпчаков, булгар и центральноазиатских племен формируется средневековый тюркоязычный татарский этнос. Болгар, Казань и другие средневолжские города являлись средоточием административной власти, ремесленных производств, торговли, культурной жизни. В 1438/1445 образовалось Казанское ханство — наследник традиций Булгарии и Золотой Орды, где создается единая этнополитическая общность местных тюркских и финно-угорских групп населения. В 1552–1556 оно вошло в состав Московского государства.

Со 2-й половины XVI в. начался приток русского населения, часть татар была включена в состав служилого сословия, а бóльшая часть переведена в разряд ясачных людей и выселена из городов, что привело к восстаниям 1571–1574 и 1581–1585. В Смутное время казанское ополчение участвовало в борьбе против интервенции; в 1611–1613 существовало независимое Казанское государство правительства Н. Шульгина. Социальные и конфессиональные противоречия стали причиной восстаний 1615–1616 и 1670–1671.

В 1708–1920 бóльшая часть Т. входила в состав Казанской губернии. Указ Екатерины II о веротерпимости от 17[28] июня 1773 привел к росту количества исламских учреждений, зарождению и развитию татарского просветительства (У. Имяни, Г. Курсави и др.), пик которого пришелся на рубеж XIX–XX вв. (Ш. Марджани, Р. Фахретдинов и др.). Развитию науки и образования способствовало открытие в 1804 Казанского университета. Со 2-й половины XIX в. важную роль в регионе играла татарская буржуазия (Арслановы, Галеевы, Сайдашевы, Утямышевы, Юнусовы и др.). Начался подъем самосознания татар, сформировался джадидизм, ставший основой для становления светской национальной культуры. Активно формировалась интеллигенция (М. Акъегетзаде, Х. Атласи, Г. Баруди, З. Бигиев, Г. Исхаки, Г. Камал, С. и Х. Максуди, К. Насыри, Г. Тукай и др.).

В начале XX в. татарское национальное движение активизировалось, после Февральской революции 1917 возникли органы самоуправления (Милли Идаре и др.), был избран первый парламент (Миллэт Меджлиси), принята «Декларация о культурно-национальной автономии тюрко-татар Внутренней России и Сибири», разработан проект создания Штата Идель-Урал, не реализованный в связи с установлением советской власти. 27 мая 1920 образована Татарская АССР (ТАССР). В 1920–1930-х в ТАССР открыты новые организации в области науки, культуры и искусства, ряд новых вузов. В 1941 в ТАССР было эвакуировано свыше 70 фабрик и заводов, Академия наук СССР, Союз писателей СССР и т. д. С середины ХХ в. активно развивалась промышленность — нефтедобывающая, нефтехимическая, авиа-, авто- и судостроительная.

Во 2-й половине 1980-х усилилось движение за повышение статуса республики, завершившееся принятием 30 августа 1990 Декларации о государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики. С 7 февраля 1992 республика именуется Республикой Татарстан (РТ). Ныне статус республики определяется Конституцией РФ и Конституцией РТ.

Современный Т. относится к числу наиболее динамично развивающихся субъектов России, занимает одно из ведущих мест в стране по росту промышленности, сельского хозяйства, жилищного и транспортного строительства, научных инноваций, торгово-экономических связей с государствами ближнего и дальнего зарубежья и привлечению инвестиций.

Лит .: Татары / Отв. ред. В. А. Тишков. М., 2017; Татарстану — 100 лет / Отв. ред. Р. В. Шайдуллин, Л. М. Айнутдинова. Казань, 2019; Археология Волго-Уралья / Науч. ред. А. Г. Ситдиков. В 7 т. Казань, 2021–2023; Khamidullin B. L. The Golden Horde and Its Historical Heritage. Kazan, 2022. А. Г. Ситдиков , Б. Л. Хамидуллин.