СИДОРОВИЧ Ольга Витольдовна

Доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры истории древнего мира Института восточных культур и античности Российского государственного гуманитарного университета.

Родилась 10.05.1952. Окончила исторический факультет МГУ в 1974 г.

Кандидатская диссертация : Структура римского патрициата Ранней республики. (МГУ, 1983).

Докторская диссертация : Жреческая традиция в римской историографии конца III - I в. до н.э. (РГГУ, 2006)

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира Института восточных культур и античности Российского государственного гуманитарного университета.

Область научных интересов :

История древнего Рима от основания города до конца республики;

Государственные учреждения архаического и республиканского Рима;

История римской аристократии;

Формирование римской исторической традиции: исторические сочинения анналистического и антикварного жанров.

Сочинения:

Документы коллегии салиев в сочинении Марка Теренция Варрона De lingua Latina // Кентавр / Centaurus. Studia classica et mediaevalia. 2006. № 3. С. 80-95.

Римский сенат (в соавторстве со Шкаренковым П.П.) // История древних цивилизаций. Государство и право Древнего Рима. / Под общ. ред. В.И. Кузищина. Нижний Новгород, 2006. Вып. 1. С. 151-179.

Sacra Argeorum как жреческий документ // Античный мир и археология. Саратов, 2006. Вып. 12. С. 139-156.

Римская анналистика: становление жанра // История и память. Историческая культура Европы до начала Нового времени / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2006. С. 87-137.

Жреческая традиция в римской историографии конца III – I в. до н.э. Автореферат дисс. … докт. ист. наук. М., 2005. 36 с.

Анналисты и антиквары: римская историография конца III – I в. до н.э. М.: РГГУ, 2005. 289 с.

Templum в религиозной практике авгуров // Кентавр / Centaurus. Studia classica et mediaevalia. М., 2005. № 2. С. 27-46.

Единоборство в системе ценностей римского гражданина эпохи Республики // Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2003/2004. Новые научные направления. М., 2005. С. 18-30.

Теологическая концепция и исторические взгляды Марка Теренция Варрона // Кентавр / Centaurus. Studia classica et mediaevalia. M., 2004. № 1. C. 27-51.

Децемвират в истории архаического Рима // Древность и средневековье Европы / Под ред. И.Л. Маяк, А.З. Нюркаевой. Пермь, 2002. С. 18-26.

Децемвират в системе публичного права римской Республики // Ius antiquum. Древнее право. 2002. № 10. С. 88-98.

Pax Romana во «Всеобщей истории» Полибия // Новый исторический вестник. 2001. № 2. С. 24-33.

Сакрально-правовые аспекты власти сената архаического Рима в русской историографии // Ius antiquum. Древнее право. 1999. № 5. С. 149-153.

Орел как символ власти у римлян // Гербовед. 1999. № 6. С.93-98.

Теория смешанной конституции и развитие государственных институтов в раннереспубликанском Риме // Ius antiquum. Древнее право. 1996. № 1. С. 47-52.

Дивинация: религия и политика в архаическом Риме // Религия и община в древнем Риме. М., 1994. С. 69-96.

Гней Марций Кориолан: легенда и история // Античность Европы. Пермь, 1992. С. 9-15.

Adulescentes nobiles в античной традиции о начале Римской республики // Сборник научных трудов. Вып. 347. Классическая филология как компонент высшего гуманитарного образования. М., 1989. С. 108-114.

Куриатная организация в начале Республики // X авторско-читательская конференция «Вестника древней истории». М., 1987. С. 148-149.

Структура римского патрициата Ранней республики. (автореф. дисс. канд. ист. наук). М., 1982.

Этнический состав римского патрициата Ранней республики // Проблемы истории античности и средних веков. М., 1980. С. 28-44.

Римские патрицианские роды и сельские трибы Ранней республики // Проблемы истории античности и средних веков. М., 1979. C. 14-29.

Социальный состав римского сената в период Ранней республики // Из истории античного общества. Вып.1. Горький, 1975. С. 52-63.