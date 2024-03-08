РОСТОВ

Ростóв — город в Ярославской области, столица Ростово-Суздальского княжества (1218–1474) и Ростовской епархии (XI в. — 1788). Численность населения — 28 122 человек.

Возник в земле финно-угорского народа меря на месте рыбачьего поселка на берегу оз. Неро. Р. стал центром княжеской власти Древнерусского государства, первым из городов русского Северо-Востока. Удобство причаливания кораблей компенсировало природную незащищенность в военном отношении. Городская застройка ведется с 980-х. «Повесть временных лет» называет Р. в числе древнейших на Руси городов со времен Рюрика. В Х–XII вв. давался киевскими князьями своим сыновьям, с 1218 становится столицей Ростово-Суздальского княжества. В Р. находился каменный Успенский собор и резиденция епископов (с 1448 архиепископия, с 1589 митрополия). Здесь велись летописи, создавались жития святых, развивалась иконопись. Расцвет города приходится на конец XII — XIII в., с XIV в. рост его территории прекращается. В XV в. Р. переходит под власть великих князей Московских. В XVI–XVII вв. он играет важную роль на пути из центра Московского государства на Север и к международному порту Архангельска, а также как столица одной из крупнейших церковных епархий. В 1609 разорен отрядом вой­ск Сапеги . При митрополите Ионе (1652–1690) сооружен ансамбль архиерейского подворья, а также несколько крупных монастырских комплексов. В XVIII в. ростовская ярмарка входит в число наиболее значимых в России. В конце XV — начале XX в. — центр Ростовского уезда, с 1929 — Ростовского района. Название «Ростов Великий» зарождается в среде местных краеведов конца XIX в. как знак локального патриотизма. В 1970—1980-х город входит в состав туристического маршрута «Золотое кольцо».

Лит. : Леонтьев А. Е. От столицы княжества к уездному городу: Материалы к исторической топографии Ростова X–XIV вв. // Русь в XIII веке: Древности темного времени. М., 2003; Мельник А. Г. Уничтоженные храмы Ростова Великого. М., 2008; Его же. Ростовский кремль. М., 2011; Леонтьев А. Е. На берегах озер Неро и Плещеево // Русь в IX–X веках. Археологическая панорама. М., 2012. С. В. Городилин.