РАДОНЕЖ

Село в Сергиево-Посадском районе Московской области, в 55 километрах от Москвы.

Cело Радонеж находится в южной части Сергиево-Посадского района, между 59-м км Ярославского шоссе и платформой "Абрамцево" Северной железной дороги. Географически Радонеж располагается у основания южного склона Клинско-Дмитровской гряды, на левом берегу речки Пажи. На его месте много веков назад существовало древнеславянское городище. Археологические раскопки указывают на существовавшее в Радонеже поселение дьяковской культуры (начало н. э.), затем на славянское поселение более позднего времени. Древнейшая археологическая находка на территории Радонежа – бронзовая поясная подвеска в виде медведя, амулет. Подобные предметы находили, главным образом, в Прикамье, относятся они к VII – VIII векам и свидетельствуют о финно-угорском присутствии. В районе Радонежа существовало, по-видимому, поселение племени меря, ассимилированное впоследствии славянским населением, пришедшим в эти земли в IX-X веках. Название Радонеж происходит, вероятнее всего, от притяжательной формы собственного древнеславянского имени Радонег.

В первые десятилетия монголо-татарского ига в Радонеже находились татарские баскаки, о чем свидетельствует как местный фольклор, так и названия урочищ «Ханская пустошь» и «Баскаково». Первое письменное свидетельство о селе Радонежском и Радонежской волости относится к 1336 году. Они упоминаются в завещании великого Московского князя Ивана Калиты как передаваемые в собственность его второй жене Ульяне. На тот момент Радонеж был одним из крупнейших поселений на северо-восточных границах Московских земель. Удачное географическое расположение в излучине Пажи, на высоком холме, на пути из Москвы в Ростов Великий обусловливало его стратегическую важность. Городище являлось укрепленной усадьбой княжеского наместника с примыкавшим к нему посадом. В 14 веке, при внуке княгини Ульяны – герое Куликовской битвы князе Владимире Андреевиче (1353-1410) Серпуховском в Радонеже находилось торжище и таможенная застава. При его сыне Андрее Радонежском(1380-е – 1426) город стал центром небольшого удельного княжества и достиг наивысшего расцвета. В то время Радонеж превратился в укрепленный детинец с высокими земляными валами, окруженными рвом, и деревянной крепостью с башнями. У стен его располагался подол, кладбище и церковь Рождества.

Московское княжество было малонаселенным, поэтому в обязанности княжеских наместников входило также привлечение людей на подведомственную им территорию путем предоставления различных льгот. В 1332 году в «весь, глаголемую Радонеж», переселился со своей семьей и родственниками ростовский боярин Кирилл - стесненный обстоятельствами, в надежде на улучшение своего положения. По словам Епифания Премудрого «тот... раб Божий Кирилл прежде обладал большим имением в Ростовской области, был он боярином, одним из славных и известных бояр, владел большим богатством, но к концу жизни в старости обнищал и впал в бедность». Подняв на ноги детей, в конце жизни супруги Кирилл и Мария приняли постриг в общежительном Хотьковском Покровском монастыре, расположенном в нескольких километрах от Радонежа. После их смерти, наступившей, предположительно, в 1342 году, их второй сын Варфоломей решил тоже начать иноческую жизнь. Вместе со своим старшим братом Стефаном он ушел на пустынническое житие в леса в районе реки Кончуры и горы Маковец и принял монашеский постриг с именем Сергий 7 октября 1342 года. Вскоре на этом месте появилась Троицкая братская обитель, ставшая впоследствии Троице-Сергиевым монастырем, а затем Лаврой. Троицкий монастырь был основан на территории Радонежской волости. Ввиду этого обстоятельства за преподобным Сергием закрепилось имя "Радонежский". Преподобный Сергий Радонежский был причислен к лику святых в 1449 году.

Кирилл и Мария Радонежские – родители преподобного Сергия были похоронены в Хотьковском Покровском монастыре и канонизированы в 1992 году.

Князь Андрей Радонежский со всеми сыновьями умер во время эпидемии чумы 1426 года, после чего городок отошёл его племяннику Василию Ярославичу Серпуховскому. Последний во время феодальной войны был на стороне Василия Темного; несмотря на это, московский князь вскоре после смерти Дмитрия Шемяки схватил Василия (придравшись к его спорам с Троицким монастырём) и посадил в тюрьму (1456), где тот умер, просидев в заключении 27 лет. Все его владения, включая Радонеж, отошли к Москве.

Иван III сделал Радонеж центром особого уезда. В 1491 году Иван III перевел в Радонеж ярмарку, которая проходила в Троицком монастыре, а в 1505 году завещал город своему сыну Василию. При Василии или вскоре по после его смерти в городе создается ям (почтовая станция), и при Иване Грозном там насчитывалось уже 40 ямщиков. Но в целом в царствование Грозного город приходит в упадок. Окончательное запустение городка Радонеж приходится на Смутное время. Польский воевода Ян Сапега во время похода на Троице-Сергиев монастырь (1608-1610) дотла разорил Радонеж, после чего он больше не оправился. В 1616 году Михаил Фёдорович передал его Троице-Сергиевому монастырю. В это царствование, на месте Радонежа было 10 дворов крестьянских да 13 дворов бобыльих. Село Радонежский городок, или просто Городок, принадлежало монастырю

(c 1744 —Лавре) до 1764 года, когда церковные земли были секуляризованы и отошли в казну. В 1842 году в селе была выстроена каменная Преображенская церковь.

Из Радонежа происходит первый казанский архиепископ Гурий (Григорий Руготин)

(† 4 декабря 1563).

Достопримечательности

Преображенская церковь в Радонеже

Преображенская церковь построена в 1836-1842 годах. Основу составляет бесстолпный четверик, увенчанный ротондой с восемью окнами. В восточной стене храма устроена одна апсида, с северной и южной сторон к нему примыкают портики с четырьям дорическими колоннами. К западу к храму пристроена трапезная, с 1860-х годов соединённая узким переходом со стоящей до того отдельно трехъярусной колокольней. В 1855 году вокруг церкви построена ограда.

Перед алтарной частью храма находится пятиярусный иконостас, в приделе

преподобного Сергия Радонежского в трапезной иконостас двухъярусный. Иконы

местных мастеров второй половины XIX века. Сохранились фрагменты стенной росписи 1870-х годов.

Напротив входа в храм установлен крест, стоявший на могиле святой блаженной

старицы Матроны Московской.

Неподалеку от храма обустроена часовня во имя Казанской Божией матери над святым источником преподобного Сергия Радонежского.

Памятный знак

Памятный знак (скульптор В.М. Клыков, архитектор Р. И. Семержиев) установлен 29 мая 1988 года у входа на территорию бывшего детинца в честь 1000-летия крещения Руси и в честь 600-летия со дня упокоения преподобного Сергия Радонежского. Представляет собой трёхметровую фигуру старца – Преподобного Сергия Радонежского с рельефным изображением в её центре мальчика с образом Троицы – отрока Варфоломея.

Крепостные валы

Сохранились крепостные валы XV века. Впрочем, в настоящее время на территории бывшего детинца располагается кладбище, причем, несмотря на формальный запрет, могилы устраиваются также на самих валах.