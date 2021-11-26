ПОШЕХОНЬЕ

ПОШЕХОНЬЕ - город в России , в Ярославской области, центр Пошехонского района.

Население 5,9 тысяч человек (2014). Рас­по­ло­жен на Мо­ло­го-Шекс­нин­ской ни­зи­не, на ле­вом бе­ре­гу реки Со­го­жа (в центральной час­ти го­ро­да в неё впа­да­ют при­то­ки Со­га и Пер­том­ка), близ её впа­де­ния в Ры­бин­ское во­до­хра­ни­ли­ще, в 65 км от железно-дорожной станции Ры­бинск. Че­рез Пошехонье про­хо­дит ав­то­до­ро­га Ры­бинск - Че­ре­по­вец (Во­ло­год­ская область).

Из­вест­но с XVII века как село Пер­то­ма, при­над­ле­жав­шее ос­но­ван­но­му в 1543 году Ус­пен­ско­му Ад­риа­но­ву муж­ско­му монастырю. С 1680 года села Пер­то­ма - центр По­ше­хон­ско­го уезда, вхо­див­ше­го позд­нее в со­став Санкт-Пе­тербургской (до 1710 Ин­гер­ман­ланд­ская) губернии (1708-1727 годы; в 1719-1727 годы центр По­ше­хон­ской про­вин­ции) и Яро­слав­ской про­вин­ции Московской губернии (1727-1777). В XVIII - 2-й половине XX веков здесь раз­ви­вал­ся зо­ло­то­бой­ный про­мы­сел (из­го­тов­ле­ние су­саль­но­го зо­ло­та). С 1777 года го­род Пошехонье Уезд­ный го­род Яро­слав­ской губернии (1777-1921 годы, 1923-1929 годы; в 1777-1796 годы Яро­слав­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во), Ры­бин­ской губернии (1921-1923). Осе­нью 1917 года ус­та­нов­ле­на советская власть. В 1918-1991 годы на­зы­вал­ся По­ше­хо­нье-Во­ло­дарск (в честь боль­ше­ви­ка В. Во­ло­дар­ско­го). Центр По­ше­хо­но-Во­ло­дар­ско­го района Ры­бин­ско­го ок­ру­га Ива­нов­ской Про­мыш­лен­ной области (1929-1930), Ива­нов­ской Про­мыш­лен­ной (1930-1936) и Яро­слав­ской (1936-1957) об­лас­тей, с 1957 года центр По­ше­хон­ско­го района Яро­слав­ской области. В 1940-х годах час­тич­но за­то­п­лен при за­пол­не­нии Ры­бин­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща.

Го­род по­стро­ен по пла­ну (пред­по­ло­жи­тель­но архитектора И.М. Ле­вен­га­ген), ут­вер­ждён­но­му в 1784 году (пе­ре­смот­рен в 1834). Центральная часть со­хра­ни­ла пре­имущественно об­лик XIX века. Ан­самбль центр. Ба­зар­ной площади (ны­не площадь Сво­бо­ды) со­сто­ит из 2-столп­но­го 5-гла­во­го Тро­иц­ко­го со­бо­ра (1757) с 4-ярус­ной ко­ло­коль­ней (1850-1852), двух рас­по­ло­жен­ных па­рал­лель­но кор­пу­сов тор­го­вых ря­дов с ар­ка­да­ми (около 1835) и зда­ний XIX века (в том числе так называемый за­ез­жий дом, 1810-1820-е годы, пе­ре­ст­ро­ен в 1866 году; уезд­ные При­сут­ст­вен­ные мес­та, около 1825-1827 годов по об­раз­цо­во­му про­ек­ту 1822 года; городская упра­ва и об­щественное со­б­ра­ние, по­жар­ное де­по, все - по­след­няя четверть XIX века). На пя­ти ра­ди­аль­ных и трёх по­лу­коль­це­вых ули­цах со­хра­ни­лись по­строй­ки XIX века, в том числе зда­ние ду­хов­но­го училища (1810-е годы), де­ревянный (1897) и кир­пич­ный (1907) кор­пу­са жен­ской про­гим­на­зии, ук­ра­шен­ный резь­бой де­ревянный дом Во­рон­цо­ва (2-я половина XIX века), зем­ская упра­ва (начало XX века, инженер Н.Ю. Лер­мон­тов), ма­га­зи­ны (Свеш­ни­ко­вых, начало XX века), ку­печеские кир­пич­ные жи­лые до­ма (Ша­лае­вых, Ду­бо­вых, Кук­ли­чё­вых, Крун­ды­шё­вых и других, 1810-1820-е годы; Пер­во­вых, Щу­ка­ло­вых, по­сле 1837 года). На на­бе­реж­ной реки Пер­том­ка - зда­ния городского училища, ук­ра­шен­но­го тре­мя пор­ти­ка­ми с че­тырь­мя тос­кан­ски­ми по­лу­ко­лон­на­ми (по об­раз­цо­во­му про­ек­ту К.И. Рос­си 1810 года; один из луч­ших па­мят­ни­ков клас­си­циз­ма в Пошехонье), но­во­го учеб­но­го кор­пу­са ду­хов­но­го училища (про­ект 1883), дом Н.А. Ша­лае­ва (2-я половина XIX века) и другие. Так­же со­хра­ни­лись ос­тат­ки за­щит­ных ва­лов XVII века близ улицы Вой­но­ва, клас­си­ци­стическая Ус­пен­ская клад­би­щен­ская церковь (1820-1822). Па­мят­ник В.И. Ле­ни­ну (1986 год, на мес­те Ни­коль­ской ча­сов­ни начало 1880-х годов). Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей (1974).

Пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, лёг­кой и пи­ще­вой промышленности.

В 6 км к юго-вос­то­ку от Пошехонье рас­по­ло­жен Ад­риа­нов По­ше­хон­ский Свя­то-Ус­пен­ский муж­ской монастырь (ос­но­ван в 1543 году; за­крыт в 1928 году, воз­ро­ж­дён в 2000 году как жен­ский, с 2006 года муж­ской; фун­да­мен­ты Ус­пен­ско­го со­бо­ра, 1710-1718 годы; брат­ский кор­пус с клас­си­ци­стической ко­ло­коль­ней, 1809 год; тра­пез­ная па­ла­та XVIII века с се­ня­ми в рус­ском сти­ле, 1897 год, архитектор А. Куд­рявцев, и другие). Так­же со­хра­ни­лись: в селе Дмит­ри­ев­ское - 5-гла­вая церковь Жён-ми­ро­но­сиц (1776-1783), в селе Спасс (Спас) - клас­си­ци­стическая Пре­об­ра­жен­ская церковь (1807-1810), близ деревни Ко­ри­но - Вос­кре­сен­ская церковь (1833), в деревне Со­сно­вец - усадь­ба Ли­ха­чё­вых (главный дом 1849-1851 годов, архитектор Д.С. Гвоз­дев), в селе Ра­ко­боль - усадь­ба Эн­дау­ро­вых (с 1872 года Глад­ко­вых; главный дом конца XIX века).

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