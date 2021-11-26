ПОШЕХОНЬЕ
ПОШЕХОНЬЕ - город в России, в Ярославской области, центр Пошехонского района.
Население 5,9 тысяч человек (2014). Расположен на Молого-Шекснинской низине, на левом берегу реки Согожа (в центральной части города в неё впадают притоки Сога и Пертомка), близ её впадения в Рыбинское водохранилище, в 65 км от железно-дорожной станции Рыбинск. Через Пошехонье проходит автодорога Рыбинск - Череповец (Вологодская область).
Известно с XVII века как село Пертома, принадлежавшее основанному в 1543 году Успенскому Адрианову мужскому монастырю. С 1680 года села Пертома - центр Пошехонского уезда, входившего позднее в состав Санкт-Петербургской (до 1710 Ингерманландская) губернии (1708-1727 годы; в 1719-1727 годы центр Пошехонской провинции) и Ярославской провинции Московской губернии (1727-1777). В XVIII - 2-й половине XX веков здесь развивался золотобойный промысел (изготовление сусального золота). С 1777 года город Пошехонье Уездный город Ярославской губернии (1777-1921 годы, 1923-1929 годы; в 1777-1796 годы Ярославское наместничество), Рыбинской губернии (1921-1923). Осенью 1917 года установлена советская власть. В 1918-1991 годы назывался Пошехонье-Володарск (в честь большевика В. Володарского). Центр Пошехоно-Володарского района Рыбинского округа Ивановской Промышленной области (1929-1930), Ивановской Промышленной (1930-1936) и Ярославской (1936-1957) областей, с 1957 года центр Пошехонского района Ярославской области. В 1940-х годах частично затоплен при заполнении Рыбинского водохранилища.
Город построен по плану (предположительно архитектора И.М. Левенгаген), утверждённому в 1784 году (пересмотрен в 1834). Центральная часть сохранила преимущественно облик XIX века. Ансамбль центр. Базарной площади (ныне площадь Свободы) состоит из 2-столпного 5-главого Троицкого собора (1757) с 4-ярусной колокольней (1850-1852), двух расположенных параллельно корпусов торговых рядов с аркадами (около 1835) и зданий XIX века (в том числе так называемый заезжий дом, 1810-1820-е годы, перестроен в 1866 году; уездные Присутственные места, около 1825-1827 годов по образцовому проекту 1822 года; городская управа и общественное собрание, пожарное депо, все - последняя четверть XIX века). На пяти радиальных и трёх полукольцевых улицах сохранились постройки XIX века, в том числе здание духовного училища (1810-е годы), деревянный (1897) и кирпичный (1907) корпуса женской прогимназии, украшенный резьбой деревянный дом Воронцова (2-я половина XIX века), земская управа (начало XX века, инженер Н.Ю. Лермонтов), магазины (Свешниковых, начало XX века), купеческие кирпичные жилые дома (Шалаевых, Дубовых, Кукличёвых, Крундышёвых и других, 1810-1820-е годы; Первовых, Щукаловых, после 1837 года). На набережной реки Пертомка - здания городского училища, украшенного тремя портиками с четырьмя тосканскими полуколоннами (по образцовому проекту К.И. Росси 1810 года; один из лучших памятников классицизма в Пошехонье), нового учебного корпуса духовного училища (проект 1883), дом Н.А. Шалаева (2-я половина XIX века) и другие. Также сохранились остатки защитных валов XVII века близ улицы Войнова, классицистическая Успенская кладбищенская церковь (1820-1822). Памятник В.И. Ленину (1986 год, на месте Никольской часовни начало 1880-х годов). Историко-краеведческий музей (1974).
Предприятия деревообрабатывающей, лёгкой и пищевой промышленности.
В 6 км к юго-востоку от Пошехонье расположен Адрианов Пошехонский Свято-Успенский мужской монастырь (основан в 1543 году; закрыт в 1928 году, возрождён в 2000 году как женский, с 2006 года мужской; фундаменты Успенского собора, 1710-1718 годы; братский корпус с классицистической колокольней, 1809 год; трапезная палата XVIII века с сенями в русском стиле, 1897 год, архитектор А. Кудрявцев, и другие). Также сохранились: в селе Дмитриевское - 5-главая церковь Жён-мироносиц (1776-1783), в селе Спасс (Спас) - классицистическая Преображенская церковь (1807-1810), близ деревни Корино - Воскресенская церковь (1833), в деревне Сосновец - усадьба Лихачёвых (главный дом 1849-1851 годов, архитектор Д.С. Гвоздев), в селе Ракоболь - усадьба Эндауровых (с 1872 года Гладковых; главный дом конца XIX века).